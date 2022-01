RUMBO AL ANIVERSARIO; 30 AÑOS DE NOBLE LUCHA. LA GESTA HEROICA DE TECNICOOP

Esta primera declaración corresponde a dos más que realizaremos, una por cada diez años hasta llegar al gran día, el 1° de abril, desde donde expresaremos algunas ideas y nombraremos algunos de los muchos hechos concretados y también referiremos a nuestros fracasos.

“Dios concede la victoria a la constancia”. Simón Bolívar

“No hemos sido capaces de darle a Formosa, en término de educación cuanto necesita, pero hemos sido capaces de darle al pueblo con mucho amor cuanto hemos podido darle de toda nuestra inteligencia y corazón”. José Yorg





Empecemos por nuestros fracasos: No pudimos cumplir nuestros sueños de esparcir las semillas cooperativas en todo el territorio formoseño, no fuimos capaces de vencer los obstáculos que se nos antepusieron, pero sí estamos seguros que dimos todo de nosotros, toda nuestra energía, todo nuestro anhelo, toda nuestra disposición, pero no alcanzó.

Los nobles saberes cooperativos, su gigantesca utilidad pública, nos motivaron en estos 30 años de abrir surcos buscando la segura cosecha de un porvenir mejor en cada familia de labriegos conque dialogamos. Un dialogo pedagógico.

Las tradiciones de lucha noble de los Pioneros de Rochdale y los Pioneros argentinos, criollos y gringos nos guiaron y nos perfilaron en la senda de la lucha educativa, gremial y política cooperativa.

Nuestra conquista, nuestro éxito es el haber despertado los mejores impulsos humanos en periodistas y propietarios de medios radiales, televisivos, portales, etc., quienes convirtieron en aulas sus páginas, sus espacios y así pudimos llegar ante miles y miles de lectores y lectoras en toda Latinoamérica y en España. Nuestro agradecimiento a la prensa en inmenso, nunca estuvimos solos en esta trayectoria noble y digna, ese apoyo nos engrandeció.

Nuestro ejemplo de abnegación y altruismo es el mejor legado para niños y jóvenes y quienquiera de este bendito suelo formoseño. Rendimos un justo reconocimiento a quienes estuvieron antes de nosotros, a quienes realizaron el mayúsculo esfuerzo y abrieron las aulas de las escuelas rurales y urbanas de Formosa a la Cooperación Escolar.

La Universidad Nacional de Formosa también fue parte de nuestra trayectoria, primero como estudiantes de la carrera Técnico en Cooperativismo, y luego como expositores y numerosas actividades académicas.

Sabemos que es prácticamente imposible señalar todas las acciones que realizamos, por eso sólo nombraremos algunas en estas tres proclamadas «30 Aniversario de ideales puestas en acción, una gesta digna de ser replicada».

El extenso territorio Latinoamericano con sus bellos paisajes y su gente bondadosa y laboriosa, en principio levemente comenzaron a escuchar de las hazañas de TECNICOOP, de sus esfuerzos, de sus sacrificios, de numerosas aportaciones documentales pedagógicas y didácticas para el adelanto de la Pedagogía Cooperaria, después empezaron a conocernos y a apreciarnos, nos abrieron sus puertas y escucharon nuestra voz, escucharon que existe una Provincia que lleva por nombre Formosa.

Hoy templados en la experiencia nos aprestamos a dar muchas más batallas, altruistas batallas, en medio de la peor debacle de la humanidad, la tragedia de la pandemia, provocadas por el neoliberalismo, por ese capitalismo que no quiere fenecer y dar paso a otra forma de organización de la sociedad más noble y más humana. Nosotros formamos parte de los primeros contingentes del esfuerzo y dedicación para que la humanidad reestablezca relaciones de cooperación, de bienestar social, de justicia y de afecto solidario. Allí están dirigidos nuestros esfuerzos venturosos y por venir.