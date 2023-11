BREVES NARRATIVAS DOCENTES. ESTUDIO DE DOS CASOS EN LA FAEN-UNaF, COMO TRAYECTORIAS INÉDITAS

Por José Yorg y Ana María Ramírez Zarza.

El propósito del presente trabajo es aportar estas dos experiencias de trayectorias educativas inéditas y permitir el análisis que caracterizan a este proceso educativo cooperativo a tenor de nuestra condición de docentes en la Provincia de Formosa, dentro de la perspectiva teórica de la transferencia pedagógica- didáctica en tiempo actual.

(1°.-Hablo sobre el desarrollo de la cátedra optativa II de Cooperativas en la FAEN-UNaF.

“Cuando los alumnos trabajan cooperativamente aprenden a escucharse, a explicar y fundamentar sus opiniones, compartir ideas y perspectivas, brindar y recibir ayuda, buscar maneras de resolver dificultades y construir nuevos conceptos y aprendizajes”. Aprender con otros. Ivonne Slater de Roberts y Moira Lutteral.

Me encuentro desarrollando la cátedra optativa II de Constitución y Gestión Contable e Impositiva de las Cooperativas en la Facultad de Administración, Economía y Negocios-FAEN-,de la Universidad Nacional de Formosa-UNaF-, sobre dicha experiencia digo antes que nada que constituye una vivencia pedagógica formidable porque conlleva compartir con los estudiantes los nobles saberes del cooperativismo. Y agrego que, si bien es cierto que he dictado numerosas conferencias sobre esta temática en varias universidades, no es menos cierto que esta vez la vivencia es diferente, en el sentido que está destinado a educandos del último año de la carrera de Contador, y así completan su aprendizaje sobre los aspectos de la empresa cooperativa. La idea de crear la Cátedra optativa II nació en el marco de una convocatoria que me realizó el Decano de la FAEN, Lic. Darío Guerra, precisamente para ofrecer una alternativa a los educandos de ilustrarse sobre las cooperativas, lo que significa ampliar el horizonte cultural y técnico como futuros profesionales. Enfoque programático. La Cátedra es dictada en cinco unidades de cinco horas semanales de encuentros presenciales, y se ubica en el plan de estudio en la modalidad optativa y ésta guarda relación con la asunción de la responsabilidad social universitaria de la FAEN, enmarcada en la realidad de que las cooperativas requieren la asistencia técnica del contador/a. De tal modo, la materia Constitución y Gestión Contable e Impositiva de las Cooperativas responde adecuadamente a la línea de interrelación del programa general establecido en el plan de estudios de Contador, y al enfoque programático que le imprimen nuestras experiencias y formulaciones teóricas conceptuales y procedimentales, vinculadas al criterio metodológico de nuestra corriente pedagógica cooperaria.

2° Hablo de mis primeros pasos como integrante del Consejo Directivo en representación del Claustro de Egresados de la FAEN-UNaF.

“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón” Howard G. Hendricks.

Para iniciar esta breve narrativa docente de mis primeros pasos sobre el rol de representante del Claustro de Graduados como integrante del Consejo Directivo de la FAEN-UNaF., fue necesario preguntarme qué representa asumir tal identidad y la vinculación que existe entre el ejercicio de una profesión, la educación universitaria y el compromiso de la democracia universitaria y escuetamente respondo que representa un enorme reto personal y profesional. Luego, inmediatamente, amplío esta visión exponiendo que la vida institucional interna de la educación universitaria es, desde ya, muy compleja y dinámica, es necesario tener una gran dosis de ecuanimidad en los juicios y buen manejo de las informaciones, capacidad de trabajo en equipo y sobre todo poseer una enorme sensibilidad social. Si bien es cierto que represento los intereses de los graduados, no es menos cierto que prevalece el interés de los estudiantes, pues, como en toda institución educativa, se presentan situaciones que deben ser resueltas satisfactoriamente, y en ese punto, mi experiencia como maestro de primaria con mucha empatía hacia los educandos favorece notablemente mi desempeño. Consejero. Pongo énfasis especial en definir la visión que tengo sobre los Graduados y fijo que el desafío es atraerlos al seno universitario y así desarrollar la influencia benéfica que podrían tener en procesos de retroalimentación democrática al sistema educativo con sus experiencias y al mismo tiempo se pueda atender eficientemente sus demandas de perfeccionamiento profesional. De hecho, es ésta mi segunda experiencia como Consejero, pues hace muchos años cuando existía el Consejo General de Educación-CGE-, en la Provincia de Formosa, y en cada Departamento de la jurisdicción existió un Consejo Departamental de Educación, ámbito donde fui elegido en doble instancia de representación, de los padres y de los docentes, vivencia que hoy me es de enorme utilidad y valor.

Acerca de José Yorg y Ana María Ramírez Zarza.

José Yorg: Cursó y se graduó en la carrera “Técnico en Cooperativismo” en la Universidad Nacional de Formosa- UNaF -e inmediatamente impulso la colegiación de sus colegas en una cooperativa denominada TECNICOOP.

Ha sido Consejero Educativo Departamental (Laishi), Coordinador del Programa de Educación y Desarrollo Cooperativo Escolar-ProDeCoop-Escolar-dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa. Coordinador del Programa de Educación y Desarrollo Cooperativo Universitario-ProDeCoop-Universitario-, dependiente de la Universidad Nacional de Formosa. Coordinador de la Comisión Académica de Asuntos Cooperativos de la Facultad de Humanidades –UNaF. Cursó y se graduó en la carrera de Licenciatura en Administración en la Facultad de Administración, Economía y Negocios-FAEN- de la Universidad Nacional de Formosa-UNaF. Es miembro de la Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria-RILESS. Prosigue en Comisión de Servicios de investigación pedagógica desde el Ministerio de Educación de la Provincia de Formosa. Res. N° 0166/23 Consejero Directivo Titular, perteneciente al Claustro de Graduados de la Facultad de Administración, Economía y Negocios-FAEN-UNaF. Res. 377/23-Periodo 1° septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2025.

Ana María Ramírez Zarza: Es autora con el Lic. José Yorg de los Diseños Curriculares de Educación Cooperativa y Mutual, oficializados por el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa. Cursó y se graduó en la carrera de Contadora Pública en la Facultad de Administración, Economía y Negocios-FAEN- de la Universidad Nacional de Formosa-UNaF.- Obteniendo una medalla de oro “Mención Especial al Mérito Académico” del Vice Gobernador de la Provincia por haberse destacado con tres títulos Universitarios. Es Perito Judicial Técnico en Cooperativismo. Matrícula N° 406 Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa, República Argentina. Jefe de trabajos Prácticos de la Catedra de Metodología de la Investigación de la carrera de Contador Público. Universidad Cuenca del Plata. Obtuvo el Pos-título: “Especialista docente de Nivel Superior en Políticas y Programas Socioeducativos”. Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Prosigue en Comisión de Servicios de investigación pedagógica desde el Ministerio de Educación de la Provincia de Formosa. Res. N° 0166/23. Licenciatura en Gestión de Instituciones Educativas. Universidad Blas Pascal. Tesis en estado de elaboración. Se desempeña como docente a cargo de la Cátedra optativa ll Constitución, gestión contable e impositiva de las cooperativas, que se dicta en la Facultad de Administración Encomia y Negocios – FAEN – Universidad Nacional de Formosa.