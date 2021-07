Yorg: Hablemos del hartazgo de vivir en la miseria mientras los políticos viven en la abundancia.

“Y si canto de este modo por encontrarlo oportuno no es para mal de ninguno sino para bien de todos”.

“Realizando mi diaria lectura de noticias periodísticas por internet, choqué con la información del año de 2019 referido a que una mujer se cansó de vivir en la miseria y se prendió fuego. Se quitó la vida en un asentamiento de Cipolletti”, refirió el educador social José Yorg.

Aleccionó Yorg que “realmente cuesta que hablemos de tan terrible temática sobre la miseria, la orfandad, y un destino infame sin salida, pero alguien debe intentar llamar a la reflexión y por qué no intentar revertir el orden político imperante que divide a la sociedad en una tremenda desigualdad social”.

“Katy-dijo Yorg leyendo la nota periodística-como la llamaban sus hermanas, o ´mami´, cómo le decía Jhonny, su pequeño de un año y cinco meses, vivió en carne propia lo que es la falta de comida, de tener hambre, de pasar frío en las noches heladas. De ver a su niño descalzo sobre la tierra”.

Pensar en la cooperación organizada.

“No aguantó más, no pudo esperar, ni la ayuda del gobierno, ni la indiferencia de una sociedad que mira, pero no ve. No lo pensó, o tal vez sí lo hizo, nadie lo sabrá, solo ella”, dice la crónica.

“En verdad-aludió Yorg a modo de reflexión-espero que la

actualización de esta noticia tan dolorosa sea un impacto fuerte y se comience a pensar en mejorar la vida a tantas personas y decir que el cierre de dicha nota se superó: “Una realidad que los políticos, el Gobierno, el poder, no quiere ver, ni nombrar”.

Afirmó Yorg que “en este momento pienso en la cooperación organizada para bien de todos, pero también me acuerdo de aquello del Martín Fierro “Más naides se crea ofendido pues a ninguno incomodo. Y si canto de este modo por encontrarlo oportuno no es para mal de ninguno sino para bien de todos”, concluyó