Entrevistaron a José Yorg desde Mar del Plata

“Me permití respetuosamente solicitar publicamente al presidente Dr. Alberto Fernandez el indulto para la lider jujueña Milagro Sala”.

La radio comunitaria 88.7 FM La Azotea de Mar del Plata, entrevistó hoy a José Yorg, en el programa “El Prisma” que va de 18 a 20h., y que aborda temáticas de la economía solidaria y popular y sobre los Movimientos sociales, cooperativismo y autogestión, cuyos integrantes son Fiorela Vega y Miguel Ángel Ratti conducción y Claudio Torres en la producción, coordinación de aire, comentó el educador social formoseño que “regalaron a TECNICOOP un tiempo de radio valioso para comunicarnos con una amplia audiencia”.

Señaló Yorg que “La emoción en estas comunicaciones siempre están, que en este caso fue el contacto con Mar del Plata, siempre florecen porque exponen con toda claridad que nuestros modestos aportes al adelanto del cooperativismo son valorados, lo cual nos comprometen en mayor medida a esforzarnos más en nuestras labores educativas y políticas”.

“Fijé-continuó- en el incio de mi alocusión en la entrevista radial sobre la mayor actividad del año 2022 de TECNICOOP, sin perjuicio de otras valiosas actividades, en el constructo denominado Foro del poder político cooperativo Latinoamericano y el curso-certificado que lanzamos con todo éxito”.

Cierre de lujo.

Destacó Yorg que “los entrevistadores radiales con mucha amabilidad me permitieron tomar el tiempo necesario para explayarme en los asuntos que desarrolla TECNICOOP, para luego responder otras temática

“Abordamos-agregó- en realidad una buena conversación sobre temas de actualidad como la ratificación de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia la Nación a Milagro Sala y en ese punto me permití respetuosamente solicitar publicamente al presidente Dr. Alberto Fernandez el indulto para la lider jujueña”.

Dijo además Yorg que «los entrevistadores me manifestaron que hoy es el cierre del ciclo del programa radial 2022 y que me dedican este honor de cierre de ciclo de lujo, lo que me emocionó más aún».

Coincidimos en que la frase que expuse en el artículo titulado “Declararse peronista implica amar al cooperativismo” y ademas la frase “el objetivo pendiente es la felicidad del pueblo”, resultaron muy impactantes, y es que surgen desde el amor al cooperativismo”, cerró José Yorg, visiblemente contento.