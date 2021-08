Enfoques cooperativos; Hoy: La encrucijada de los trabajadores de la economía popular y cooperativa.

Por José Yorg, el cooperario.

“Ahora si me preguntasen qué prefiero, mi respuesta no tardaría en salir de mí: me gusta más mi nombre de pueblo. Cuando un pibe me nombra Evita me siento madre de todos los pibes y de todos los débiles y humildes de mi tierra. Cuando un obrero me llama Evita me siento con gusto compañera de todos los hombres”. Evita

“Debo confesar que si todos los problemas de injusticia social y de dolor despiertan en mí la rebeldía y la voluntad de hacer justicia, el problema de la niñez es, por excelencia, el de mi mayor atención y máximo cariño. El dolor de los niños no lo justifico en ningún sentido”. Evita.

La crisis del capitalismo argentino se acrecienta y la constatación de ello y sus nefastos efectos se evidencian en la pobreza, el hambre, la desocupación, la debilitada atención a la salud y un sin números de etcéteras.Si bien es cierto que el capitalismo argentino, al igual que cualquier país capitalista, es parte del capitalismo global, no es menos cierto que en cada lugar se dan ciertas condiciones y formalidades propias y con ciertos márgenes de maniobras políticas públicas para bien o para mal.

Así, es ya un asunto asumido esto de la crisis del capitalismo, a tal punto que-tal como nos refiriéramos en otras ocasiones-ahora lo reiteramos, los encuentros en Davos de los representantes poderosos del mundo buscan la fórmula que les permitan resetear o reiniciar un nuevo capitalismo.

Enmarcados en este laberinto o encrucijada se encuentran los trabajadores de la economía popular y cooperativa (Entre muchos otros sectores desventajados)

Hemos podido leer las declaraciones de una importante referente del sector, Natalia Zaracho, en el medio de comunicación ElDiarioAR

https://www.eldiarioar.com/opinion/tribuna/mentira-dia-habra-trabajo-formal_129_8213604.html?fbclid=IwAR14uuWkbp3fQxMJAvQERtLa49r9ZO3Jfr3TZIptqooZppvVkNYxadCglWg

Natalia Zaracho expuso claramente que “Es mentira que algún día habrá empleo formal para todas y todos como hubo en otros momentos de la historia argentina. No hace falta ser economista o muy intelectual para darse cuenta de que por el contrario, cada día hay más personas que son excluidas del empleo formal y que la economía popular es la herramienta para organizar ese trabajo”.

En diálogo con periodistas de portales formoseños señalé al respecto que “Sin embargo, es menester agregar y reiterar cuantas veces sea necesario que la exclusión social al trabajo digno obedece a la crisis sin remedio del capitalismo​ y es tiempo de construir otro modelo de organización económica-social para el buen vivir del pueblo”.

“Detrás de la crisis fenomenal del sistema capitalista argentino, en particular, y del capitalismo global, ya no hay salida, está agotado su avance hacia adelante como en sus etapas anteriores, esto es asumido por los grandes jerarcas y por ello en Davos hablan de reseteo o reinicio del capitalismo.

“Es preciso y urgente volver al auténtico peronismo y re-encausar aquel Segundo Plan Quinquenal de Perón en que se consolidó la economía cooperativa y sus enseñanza en las escuelas, la producción agropecuaria y el trabajo en cooperativas, esa es la línea genuina de la tercera posición sostenida en la economía social para construir la comunidad organizada”.

Por ello es que nosotros, desde TECNICOOP, suscribimos que “Es mentira que algún día habrá empleo formal para todas y todos”.

Llegados a este punto y expuesto claramente la situación por Natalia Zaracho “Somos los Descamisados del Siglo XXI. Queremos derechos laborales. Queremos recursos e insumos para nuestras cooperativas, para poder planificar su crecimiento y mejorar su inserción. Podemos hacerlo porque lo estamos haciendo y si invierten en nosotros vamos a demostrar de lo que somos capaces”.

Aquí no se trata de ser positivo o negativo, sino más bien realista y darse cuenta que es alto el porcentual de probabilidades de que nada se modifique en mejoría, sino que aún puede ser peor, teniendo en cuanta la presión de exigencia del pago de la deuda externa y de su extensión a cien años, herencia del gobierno anterior.

Avanzar hacia la consolidación vertebral de la economía popular y cooperativa.

Entonces, ¿Qué lectura política o conclusión política sacamos de la frase? “Es mentira que algún día habrá empleo formal para todas y todos”.

Teniendo en cuenta que el capitalismo argentino, subordinado al capital externo, no detiene la marcha de su decadencia, y ello sólo significa agravamiento del sufrimiento del pueblo y deterioro de las condiciones de vida. A no ser que los decisores políticos produzcan un golpe de timón y enderecen hacia la Comunidad organizada, la lectura y conclusión del interrogante depende de ello.

Pero resulta que sectores privilegiados se sienten valentonados y redoblan las apuestas presentándose como libertarios, salvadores de la Argentina. Ya se refriegan las manos pensando que podrán fácilmente soslayar las resistencias populares y de tal modo obtener vía libre al programa del super ajuste laboral y social.

Ahora, si es este el escenario y su proyección en Argentina, surge en la mente y en los corazones del pueblo la certeza de que el dilema se resuelve por el lado de la implementación a toda escala la economía social, y para ello se hace imprescindible avanzar hacia la consolidación vertebral de la economía popular y cooperativa y abroquelados en unidad de concepción y unidad de acción, construir la Comunidad organizada.

¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo!