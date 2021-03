TECNICOOP, UN REPASO DE SU LUCHA AL CUMPLIRSE VEINTINUEVE AÑOS DE SU CREACION.

Parte 1° 3° Entrega.



Por Raúl Rodríguez Schlechter y Ana María Ramírez Zarza

Apreciados lectores…

En nuestro proximo 29 aniversario, miembros de TECNICOOP repasamos pasajes de su rica y extensa historia en la Provincia de Formosa de nuestra histórica lucha, cuyo nacimiento se remonta al 1º de Abril de 1992”.

La fundación de TECNICOOP y su posterior crecimiento exitoso nos induce a reconocer el mérito del líder y conductor José Yorg, porque él fue quien nos enseñó el camino de la construcción de nuestra personalidad.

Nos enseño que: La Historia de TECNICOOP es ante todo la historia de la búsqueda y encuentro de la dignidad humana, en un quehacer intelectual comprometido para aportar soluciones a los acuciantes problemas actuales, analfabetismo, desempleo, insalubridad, improductividad, todos males producidos por un sistema rapaz antihumano y anticristiano”.

Revista de Idelcoop – Año 1995 – Volumen 22 – Nº 90 TEORIA Y PRACTICA DE LA COOPERACION Tecnicoop Ltda.. Su Historia* “A cada necesidad, un tipo de cooperativa»

https://www.idelcoop.org.ar/sites/www.idelcoop.org.ar/files/revista/articulos/pdf/95021701.pdf

Mucho se dijo en cuanto a que el pueblo de Formosa no posee condiciones de cooperación, “que la gente no comprende”; “que la gente no quiere participar”; “que es un pueblo de ignorantes”; y que “el cooperativismo es sólo para gringos”. Es claro que esa es la mentalidad del “no se puede”; la “mentalidad de la derrota”.

Es preciso señalar que el acceso a la bibliografía es extremadamente difícil sumado el hecho de que la formación académica universitaria tiende a un cooperativismo economicista, desprovisto de una clara definición ideológica- doctrinaria que luego se reproduce en la educación cooperativa a las diversas cooperativas; y así nos va. Nosotros éramos concientes de esto ,por lo que la acción cooperativa debía seguir otro carril.

Ahora bien, cómo definir esa acción cooperativa; qué estrategia aplicar; cómo conducirse; cuáles eran las prioridades; en fin, hacia dónde dirigirse, eran cuestiones trascendentes que no tenían respuestas.

Nuevamente los hechos encastrados, por una razón casual, cae en nuestras manos un ejemplar de Realidad Económica, publicación del IADE (Instituto Argentino de Desarrollo Económico), del año 1988 Nº 85, en la que un escrito de don Jacobo Laks influiría definitivamente: el cooperativismo es un movimiento social y económico y por lo tanto un instrumento de liberación. “No habrá cooperación posible sin una política independiente, una lucha inclaudicable”.

La presión ejercida por un joven periodista de un diario local, quien alertó que se debía tomar distancia de la conducción del órgano estatal, por el hecho de que ésta a poco de andar en su gestión trasluce descrédito por la falta de una política coherente de reactivación eficaz, optando por el contrario por un burocratismo y mediocridad, y que apresura la crisis antes señalada, en el convencimiento de que los lectores del periódico adjudicarían credibilidad a los escritos publicados por TECNICOOP en concordancia con su accionar independiente de injerencias político- partidistas, con la firme convicción de que los políticos deben servir a las cooperativas y no lo contrario, si quieren servir verdaderamente al pueblo.

A través del análisis hecho con el joven periodista, en la necesidad de que sea ampliamente conocida la idea de TECNICOOP se proyecta y se ejecuta una efectiva presencia en los demás medios de comunicación social, tanto radial, como escrita y televisiva, por medio de un circuito cerrado de televisión, al punto de concretar un programa “Cooperativismo en Acción” por T.D.N. Canal 5 “Democracia”; siendo los escritos basados fundamentalmente y adaptados de Realidad Económica de donde fluye nítidamente nuestra fuente de información, sin olvidar otras publicaciones de entidades como Coninagro, FAA y otras tantas a quienes debemos gratitud y respeto, pues abrevamos en sus historiales y escritos como por ejemplo, las luchas agrarias (Economía Social Agraria).

Es imperativo subrayar que nuestro pensamiento, nuestra línea cooperativa, es esencialmente doctrinaria.

Repasemos entonces cuáles fueron los orígenes y las causales del surgimiento en la escena social formoseña de TECNICOOP. En rigurosa síntesis señalamos la crisis generalizada de las diversas cooperativas de la Provincia.

Debemos destacar empero que la crisis del sector cooperativo obedeció y obedece fundamentalmente a la falta de una política estatal coherente hacia ellas, abandono de la doctrina, violación de la ley, usurpación y ataque sistemático de diversa índole.

El desconocimiento de la labor del profesional cooperativista, sea este licenciado o técnico en Cooperativismo, y la ausencia de una central intercooperativa – órgano de re- presentación y defensa- y la escasa educación cooperativa doctrinaria, impulsan la determinación del lanzamiento de TECNICOOP.

Nosotros egresados y estudiantes tuvimos que elegir entre permanecer bajo la mediocridad, la intrascendencia, y la insolencia; seguir soportando “la mentalidad del no se puede” o crear un organismo cooperativo capaz de revertir tal situación.

Es necesario puntualizar que nosotros no asumimos una actitud elitista, sino lo contrario, la situación desastrosa en la que está el cooperativismo, con dolor lo decimos, ninguna cooperativa alzó su voz en favor del verdadero cooperativismo. Es más como lo dijimos alguna vez, la bandera multicolor y su maravillosa doctrina estaban en el suelo y pisoteada. Entonces alguien tenía que reivindicarla.

No se trataba de sentirse elegidos de los dioses, con soberbia o jactancia, sino más bien de aceptar serena y sencillamente un desafío dignificante. Nosotros lo aceptamos.

¡En la senda de la lucha cooperaria, les abrazamos!