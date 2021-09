ESTADO VEGETATIVO: 30 AÑOS DESPUÉS TODO SIGUE ¿IGUAL?

En los 90s reinaban Charly Menem y la MTV. Nuestro peso era un pesote y de los cajeros automáticos salían billetes verdes como tortillas del sartén. Cuentan los que los vivieron que todo parecía estar bien… pero bien sabemos que, en este mundo capitalista, “estar bien” es sólo para unos pocos… a los otros sólo nos queda Resistir.

Así nació Estado Vegetativo, un grito primal de punk rock en una región que apenas se desayunaba lo alternativo de la MTV. En esos tiempos EV grabó su 1er demo “Sucio y rabioso “. Era el año 93 y cocinaron 200 ejemplares que se vendieron y repartieron en la creciente escena punk local.

Vamos al archivo… “Resistencia es uno de los primeros discos de Punk que se grabaron en Misiones. Allá por la década del 90′, en el año 1993, nacía Estado Vegetativo. En 1995 grabaron su primer material, «Rabiosos»; en 1996, participaron junto a Ediktos Juveniles, Quimera Omnium y Fuerzas, del primer Compilado Misionero, organizado por Toto Armoa. En 1996, entre enero y febrero, grabaron en RecStudio de Omar Sawaya su segundo trabajo, que con el título de Resistencia, salió en 1997 conteniendo 16 canciones de Punk. HC Punk y SkaPunk con arte y diseño de tapa a cargo de Toto Armoa. En el año 2001, editaron un demo autotitulado, ya con algunos cambios en la formación. El tema que da nombre al disco participó del segundo Compilado de Mala Difusión, en el año 1998.”, dice la wikirock misionera del héroe sin capa Rogelio Martínez y su rock-misionero.blogspot.com.

“Fuimos contemporáneos con el movimiento que estaba sucediendo en Buenos Aires. Era raro que en una provincia tan marginal haya algo tan actual. En esa época tocaban Los Violadores -que ya venían desde antes, los pioneros-, Cadena Perpetua, 2 Minutos, Attaque, y nosotros desde Misiones nos metimos también. Grabamos para el compilado Mala Difusión, eso nos dio visibilidad nacional, tocamos en varios lados de Argentina y llegamos a Paraguay”, relata Leo (Zuccarino -voz-) en su bunker de ensayo en el lejano oeste posadeño.

¿Qué paso para que, más de 20 años después de su última tocada, decidan regresar? Apenas comenzada la pandemia, un amigo de Bs As. me manda un mensaje diciendo “Mirá que loco este grupo misionero, las letras son re actuales”. Era el cassette Resistencia. “Yo soy el que canta, boludo”, le respondí. Así renació el fuego interior. “Alli contacté a Hooli (Julián Álvarez -guitarra-) y a Mariano (Vivero -batería-), con los que me seguí viendo siempre. Pero faltaba Proka (Francisco Procacci -bajo-), así que lo ubicamos y se enganchó.

“El nuevo desafío fue cómo congeniar nuestras vidas privadas y ocupaciones con ensayos. Horas y horas primero para amigarnos con las anatiguas canciones, y luego otras para componer nuevas y arreglar las viejas. La idea era volver bien, honestamente. Volver bien”.

¿POSADAS PUNKROCK CITY?

“El Punk en Misiones se mantuvo. Cuando arrancamos o eras metalero o escuchabas rock. Pero con momentos mejores y otros peores, en Posadas siempre hubo una escena punk”. Claro que las condiciones para desarrollarla fueron cambiando. “Para poder tocar en otros lugares enviábamos cassetes a direcciones que buscábamos en revistas que llegaban a nuestras manos con meses de retraso”. Eso era y y así debía ser el punk. El HÁZTELO-DO IT no sólo como una marca en la camiseta. “Gracias a una carta escrita a mano y un cassette TDK hemos tocado en Buienos Aires, Córdoba, Rosario, Paraguay”. Cualquier diferencia con la actualidad y la inmediotez de las redes sociales NO ES MERA CASUALIDAD.

Además de amaneceres de resaka esperando el bondi al regreso de la Extación de Trenes (90s) – La Mexicana (00s) – la Bionda (10s y actualidad). ¿Cuál es el aporte del punk a la escena musical local?

Misiones siempre tuvo una escena metalera muy fuerte, y la llegada del punk le agregó un componente político. El punk es un movimiento antisistema y nos encargamos de darle un tinte contestarario al rock local. Intentamos abrir las cabezas con letras con un contenido diferente que le escapaba al “rock tradicional” que proliferaba en esos tiempos.

Políticos corruptos de esta sociedad

Roban matan mienten y nadie los puede tocar

Tras la democracia vos te escondes

Vos sos un político, un puto burgués

Políticos (1997)

NO TAN DISTINTOS

Esos mismos que crecieron escuchando más a La Polla y Eskorbuto que a los Pistols y los Ramones hoy están más viejos, seguramente con menos pelos y pulgas, pero la esencia nunca se pierde ni se nota una mayor evolución en su manera de tocar. ¿Acaso alguien le pide que evolucione a AC-DC?

Cuando llegó ese mensaje de Bs As y descubriste que esas letras seguían siendo actuales, ¿qué pasó por tu cabeza?

Fue algo triste. Darnos cuenta que la sociedad no evolucionó para nada. Si hoy tocamos temas de hace 30 años y lo que dicen sigue siendo así, significa que como sociedad no evolucionamos ni política ni culturalmente. Sería lindo hablar de otras cosas, pero la realidad nos remite siempre a la marginación, falta de oportunidades para los jóvenes. Los nuevos esclavos son los chicos de hoy. En lugar de darles un trabajo les dan un plan social que los mantiene cautivos. Los planes son una herramienta válida usada en las personas correctas y de manera correcta, no como un sistema de manipulación. El mensaje de EV es anti-sistema en general. Nosotros hablamos de la exclusión, marginación, falta de oportunidades”.

¿Qué cambió del EV de los 90s al actual?

Efectivamente, La esencia es la misma. Ahora sonamos mejor, con un poco más de madurez en las letras. Musicalmente tambien evolucionamos, pero no hay gran diferencia. Seguimos siendo los mismos.

CASI FAMOSOS

Misiones es una tierra que sabe de pioneros, y todos sabemos que para serlo tampoco hace falta ser el primer colono que clava la azada en la tierra. Lo mismo sucede con EV. No se arrogan el mote de ser lor primeros pero saben poerfectamente el rol que les cupo en esos inicios ruidosos de finales del siglo pasado.

“Al ser una banda pionera fuimos referentes en el norte del país y Paraguay. Debo decir también que fuimos los primeros con un registro musical grabado. Una vez después de un show con Attaque, Mariano el guitarrista nos ofreció producir un disco. Decía que de las bandas del interior que escuchó éramos de lass que más les gusto.

Y porqué no explotaron ni fueron los nuevos Cadena Perpetua o Attaque a nivel nacional?

Porque nos separamos. Tuvimos otra búsqueda. Un grupo es una familia, y hay que sobrellevarlo.

Estamos en crisis otra vez

Endeudados de la cabeza a los pies

Otra vez el mismo pantano

Ahora hay que devolver lo que nos prestaron.

El FMI es humanitario la misma receta

El mismo resultado más ajuste y recesión y lo pagan los de abajo.

Siempre siempre es lo mismo

Caminando al borde del abismo

Siempre siempre la misma historia

El burro atrás de la zanohoria

Siempre es lo mismo (2020 )

30 años después la Argentina sigue igual… por suerte algunos de sus habitantes también

Salve Regina…