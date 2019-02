Diego Arolfo, un revolucionario de la danza folklórica

Con más de diez años siendo la voz y guitarra del Chango Spasiuk, Diego Arolfo cuenta, además, con el reconocimiento de todo el ámbito de las danzas tradicionales del país luego que su su búsqueda artística renovara el espectro danzante folklórico nacional. Se presentará este sábado en Misionero y Guaraní. El viernes, en tanto, será el turno de Adrian Ramirez, un cultor del folklore argentino de pura cepa. Reservas: 376-427051.

“A los cuatro años me integré a una academia de danzas folklóricas, en la que bailábamos todo lo tradicional, como Los Hermanos Ávalos, por ejemplo, hasta que una vez, a los 16 años y mientras también me desarrollaba en el ámbito de la música, frecuentaba las peñas del conurbano”, nos cuenta Diego Arolfo por teléfono en la previa su llegada, una vez más, a la Tierra Colorada. Diego se presentará también este viernes en Puerto Rico y en la tarde del sábado junto al Chango en el la Cruz de Santa Ana. Prosiguiendo… “Hasta esa época todos los grupos tocaban y los bailarines bailaban puro chacarera, gato y zamba. Siempre lo mismo. Una vez mi compañero me dice que cante el Cuando, que no me acordaba la letra, pero me la fueron dictando, pero le agregué unos compases de más, sin querer. Pero así esa versión se hizo muy popular y termino siendo bailada en todos los festivales, como Cosquín y certámenes de danza”.

Así se cambiaron los fundamentos básicos de ese arte nacional tan arraigado y que, justamente debido a esa suerte de encasillamiento, poco se enteró de la palabra evolución. “Más adelante grabé trabajos a pedido de colegas bailarines que solicitaban danzas estilizadas, o escuelas de danzas para quienes grabé versiones mías de danzas tradicionales, como La Sanjuriana, El Gato Correntino, El Palito, La Calandria y varias más. Así, para el 2006 me decidí a reunir todos esos trabajos en un Disco de Danzas Tradicionales y de Proyección, que terminó siendo mi disco más vendido”.

Bailarín y músico de excepción, Diego Arolfo, santafesino de Coronda, nos visitará este sábado, pero antes nos dejó una reflexión: “Un consejo que me dio mi padre alguna vez: `Hay que saber qué es lo que estás bailando y quién lo está interpretando y quiénes son los autores y compositores. Eso es fundamental para poder progresar y construir sobre la danza estas músicas tan hermosas que tenemos los argentinos´”.

VIERNES CLÁSICO DE FOLKLORE POPULAR

Adrián Ramirez, obereño de nacimiento y cultor de lo más clásico del folklore nacional por convicción, llega a Misionero y Guaraní cerrando uan extensa gira que lo llevó por los principales festivales folklóricos del centro del país en la temporada estival. Intérprete y compositor, se caracteriza por buscar la profundida musical e interpretativa de las obras clásicas y contemporáneas del folklore nacional, sumándole obras de su autoría, alcanzando su pico mediático en 2013 cuando fue finalista del programa “Soñando por Cantar” del Canal 13 de la TV nacional.