FABIÁN MEZA SE PRESENTA ESTA NOCHE EN LA FIESTA NACIONAL DEL CHAMAMÉ

Corrientes, Capital Mundial del Chamamé, recibirá esta noche de viernes al crédito de Montecarlo, quien acompañado de sus músicos subirá al escenario Osvaldo Sosa Cordero para brinda por décima vez consecutiva con el público correntino.



Con un clima que obligará a esperar hasta la tarde para saber si la 8va Noche (aunque dos debieron ser suspendidas por lluvia) se puede concretar con normalidad, Fabián Meza, junto a Nico Encina, Zachary Phillips y los hermanos Ricky y Dani Prieto, compartirán sus canciones en la 29 Fiesta Nacional del Chamamé.

La lluvia no está ayudando y hay varios números que debieron ser suspendidos y otros cancelados, lo que hace que la grilla final de esta noche todavía sea una incógnita, pero como dice la sabiduría popular: “Al mal tiempo, a ponerle buena cara”, y así, Fabián relató su particular simpatía por esta fiesta anual en el Anfiteatro Cocomarola, de la capital correntina y, también mundial del Chamamé.

UNA NACIÓN CON PASAPORTE MUSICAL

“Desde que en el 95 fui finalista en el pre Cosquín, me presenté todos los años siguientes en las peñas, hasta que en el 2004 subí al escenario principal, pero cuando llegué a esta Fiesta del Chamamé me sentí verdaderamente cómodo y reconocido, casi como que era local”, expresó el trovador que ya lleva 10 años consecutivos tocando en el Sosa Cordero. “Somos una hermandad de artistas, no necesariamente correntinos, junto a otras provincias, sur de Brasil y Paraguay conformamos la gran Nación Chamamecera”, remató.