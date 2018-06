Testimonios que se expusieron en el marco del día mundial sin humo de tabaco, además del lanzamiento de las actividades hasta el 3 de junio que se cerrará con la 2° Maratón 100% libre de humo de tabaco en la Costanera de Posadas.

“Deje de fumar gracias a mis hijas/hijo coincidieron en sus testimonios en como dejar de fumar” Gustavo Verón deportista jugador de Ragby y Karina Cañete Comunicadora Social del Área de Prensa del Ministerio de Salud Pública.

“Son los hijos ese vinculo motivador que te da toda la fuerza de voluntad para tomar la iniciativa para dejar de fumar “ el testimonio de Karina que dejo de fumar hace un año y tres meses a través del consultorio de Cesación Tabaquica que funciona en el Hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga

“El cigarrillo me aislaba de mi entorno familiar”

La joven mujer que después de haber fumado por 17 años relato que el impulso para dejar de fumar fueron sus pequeñas niñas Valentina de (6años) y Sabina (8 años) “que al comenzar la escuela comenzaron aprender todos los daños que provoca el cigarrillo en la persona y entonces volvían a casa y cada vez que me sentían con olor a cigarrillo me decían mamá el cigarrillo te va matar, mamá que olor a cantiga que tenes”, expreso karina con una carcajada. “El cigarrillo me aislaba de mi entorno familiar, yo no quería ir a visitarlos o no quería salir con mi familia porque no me dejaban fumar o tenia que ir a fumar a escondidas o a otro lugar lejos de ellos, entonces prefería quedarme sola en casa y fumar antes que acompañarlos, yo no quería quedarme a dormir en ningún lugar que no se pudiera fumar a la noche, yo tenia que fumar todas las noches antes de dormir”.

“Tenia una dependencia Psicológica con el pucho”

“El cigarrillo genera una dependencia psicológica, yo fumaba cuando estaba triste, para controlar mi ansiedad, cuando estaba nerviosa descargaba en el cigarrillo esas cosas que no podía resolver, cuando comencé a ir al consultorio de cesación tabaquica me iba pensando que no iba poder vivir sin fumar ¿qué iba hacer cuando tenga un problema?; Pensaba , ¿dónde voy a canalizar esos sentimientos, esas emociones? y lo bueno fue que en el consultorio de cesación tabaquica el doctor me enseño algunos tips para manejar estas emociones sin tener que perjudicarme físicamente, porque al canalizar mis emociones en el cigarrillo me hago daño a mi misma, en vez de ayudarme me estoy infringiendo un propio castigo, de alguna manera me estaba matando a cuota, muchas veces intente dejar de fumar sola pero no pude y el consultorio de cesación tabaquica es el punta pie que a muchos nos hace falta para después seguir solos.

“ El periodo de abstinencia es crucial para dejar de fumar”

En este sentido la comunicadora expreso la importancia de estar acompañado por un profesional en el periodo de abstinencia para no tener re caídas “los primeros tres meses de abstinencia son los cruciales después de ahí ya no sentís tantas ganas de fumar por eso es importante estar acompañados por un profesional, además el apoyo de mi entorno familiar, de amigos y laboral fue fundamental los primeros 6 meses no fui a fiestas, no tome alcohol trate de no hacer nada que me dé ganas de fumar, después de dejar de fumar uno intenta volver a fumar, por suerte mis amigas como sabían que estaba en ese proceso de dejar de fumar ninguna me dio ni me ofreció un cigarrillo,eso es muy bueno hoy siento el olor a cigarrillo y no me gusta, me hace mal, pero al principio tenes que cuidarte de esos pequeñas cosa para no re incidir y en eso el entrono es fundamental”, recalco karina

Para finalizar su relato la mujer contó su sus antecedentes familiares en cuanto a la salud de su familia “yo tengo a toda mi familia con antecedentes de hipertensión, a toda mi familia le dio un ACV y mi hermano mayor después de pasar por tres enfisema pulmonar y diagnosticarlo con EPOC al poco tiempo le da un ACV y a los 42 años fallece, aun con todos eso no dejaba de fumar hasta que llegaron mis hijas para darme esta nueva vida, desde que deje de fumar recupere calidad de vida, no aumente de peso y aprendi otras cosas como artesanías, me compre una flauta y aprendí tocarla por youtube y con eso controle el hecho de querer llevarme algo a la boca como cuando fumaba, el consultorio de casación tabaquica te ayuda un montón, pero también hay que ponerle ganas y voluntad para no volver a re incidir, el cigarrillo esta ahí todo los días salís a la calle y te encontrás con cada vez más gente que fuma y a más temprana edad”

Gustavo Veron jugador de Rugby

“Fume por 20 años hasta los 43 físicamente me sentía casi bien porque los últimos tiempos ya me costaba subir las escalaras, me faltaba más el aire, como soy deportista por ahí no se notaba tanto físicamente los daños que me provocaba el cigarrillo y mi entorno también me ayudaba para que deje de fumar yo no notaba el olor que me dejaba, ni mi aspecto fisico de los dedos y los dientes amarillos, pero mi familia si se daba cuenta y me lo decia pero uno no hace caso a esas cosas igual continua fumando; Hasta que un día me fui a un velorio de un amigo y vi a su pequeño hijo llorando y entonces me vi en esa situación con mi hijo y dije – no quiero eso para mi familia, no quiero que mi hijo sufra de esa manera-.Entonces decidí dejar de fumar y lo hice solo con mucha fuerza de voluntad, además tengo un amigo que me alentaba y me decía son solamente esos tres segundos que tenes esas ganas de fumar y se te pasa y así fue ahora como chicles , tomo agua en vez de fumarme un cigarrillo” finalizo el Deportista

El encuentro se llevo a cabo en el salón multicultural de la Costanera de Posadas, donde también se presento las actividades que se van llevar a cabo hasta el 3 de junio en la Provincia para concienciar sobre la responsabilidad social de mantener ambientes libres de humo de tabaco como una forma de prevenir enfermedades futuras. En la oportunidad estuvieron presentes por el Ministerio de Salud Publica los Subsecretarios: de Atención Primaria y Salud Ambiental, Dr Norberto Sotelo, de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Dr. Carlos Baez, Coordinador del CUCAIMIS; Dr. Richard Malán, el Coordinador del Programa de Control de Tabaco, Dr. Guillermo Rolon, entre otros y representantes del Ministerio de Deporte y la Municipalidad.

Posadas

El viernes, las actividades se desplazarán a la Plaza 9 de Julio, de 9 a 11 horas, con acciones de sensibilización, designación de un espacio para fumadores, información sobre lugar, horario y modo de acceso al Consultorio Público de Cesación Tabáquica, Control de Tensión Arterial y promoción de la “Maratón y Caminata – Misiones 100% Libre de Humo de Tabaco”.

El domingo en el IV Tramo de la Costanera de Posadas se desarrollará la Caminata Familiar 2 km, a las 9 horas y la Maratón 5 km a las 9.15 horas. A las 11 horas será la entrega de premios. Las inscripciones se realizarán por correo electrónico: Maratonsalud@gmail.com

Área: Caminata Familiar 2 km : 4º tramo de la costanera hacia el puente, se vuelve hasta la rotonda de bolívar y termina en el tramo 4.

Área: Maratón 5 km: 4° tramo de la costanera hacia el puente, hasta la rotonda de Alfonso de Arrechea y se vuelve hasta el tramo 4.

El evento deportivo está organizado por los Ministerio de Salud Pública, de Deportes, la Municipalidad de Posadas y el Consejo General de Educación.

Gobernador Roca

El sábado 2 de junio a las 16 horas en la plaza del pueblo se realizara una charla sobre hábitos saludables e importancia de la actividad física como estrategias de prevención del tabaquismos y posteriormente una caminata caminata desde la plaza .previa charla hábitos saludables se contara con la colaboración del personal del Hospital de área local y la secretaria de cultura de la municipalidad

Santo Pipo

El domingo 3 de junio a las 15:00 horas caminata y bicicleteada en conjunto con el Centro de Educación Física, el lugar de encuentro será el CIC de la localidad hasta el puerto

El interior sensibilizo sobre la importancia de ambientes libres de humos de tabacos

Concepción de la Sierra y Santa Ana

El personal de salud del Hospital de Concepción de la Sierra y de Santa Ana llevaron a cabo charlas informativas en escuelas primarias y secundaria sensibilización Callejera. Asimismo el Municipio de Santa Ana fue certificado como municipio libre de humo Tabaco.

Concepción de la Sierra con la particularidad de que los alumnos de alumnos de 6° y 7° grado de las escuelas primarias participaron de un concurso de afiches “NO AL HUMO DEL TABACO”, los cuales serán exhibidos en la semana del 02 al 06 de junio en la casa de la cultura local.

La actividad se llevaron a cabo con la colaboración del Hospital Nivel I de Concepción de la Sierra, Área Programática II y con el apoyo de la Secretaría escolar de la localidad.

En Posadas:

En la Plaza San Martín el responsable del programa de control de tabaco del Ministerio de Salud Pública dio una charla informativa a los alumnos del colegio Adventistas Mariano Moreno

Hospital Escuela:informaron a la comunidad sobre herramientas para dejar de fumar y los riesgos del tabaquismo

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco que se conmemora hoy, el Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles PECNT, los Servicios de Neumonología y Cardiología del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, en conjunto con la Universidad Católica de las Misiones UCAMI, realizaron una Jornada Interdisciplianaria para la comunidad en la que presentaron temas relacionados a la cesación tabáquica y los principales riesgos para la salud que conlleva el consumo de tabaco.

En la oportunidad la neumonóloga del Hospital Escuela, Dra. Susana Azcona, mencionó que el tabaquismo es una enfermedad crónica causada por la adicción a la nicotina y la exposición permanente a más de 7.000 sustancias, muchas de ellas tóxicas y cancerígenas. Se calcula que cada año en la Argentina mueren 40 mil personas por esta causa.

Al tiempo que agregó “está directamente relacionado a distintos tipos de cáncer: de pulmón, laringe, faringe, riñón, hígado, vejiga, entre otros; enfermedades cardiovasculares: infartos, ACV, aneurismas; enfermedades respiratorias: bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) e infecciones respiratorias reiteradas. Además, en las mujeres el tabaquismo tiene graves consecuencias en el sistema reproductor.”

Durante el encuentro, del Área de Cesación Tabáquica del PECNT, la Enf. Margarita Yacante presentó el trabajo que vienen realizando con el equipo de enfermería.

Al tiempo que, del Servicio de Cardiología y del PECNT el Dr. Pablo Irusta disertó sobre Tabaquismo y Riesgo Cardiovascular.

Cronograma Operativo mamografías para el mes de junio en Posadas

Continúan los operativos de mamografías que consisten en el traslado de mujeres de diferentes barrios hacia el Hospital Rene Favaloro de Villa Cabello donde funciona el mamotest.

El mamotest es un nuevo mamógrafo 3D que ofrece una mejora de la imagen, permitiendo visualizar anomalías mucho más pequeñas y por lo tanto aumenta la posibilidad de encontrar el cáncer de mama en una etapa inicial para así salvar vidas.

Todas aquellas mujeres que quieran participar de los operativos deben tener en cuenta los siguientes:

Requisitos:

• Mujeres mayores de 40 años

• DNI

• CARNET de Obra Social (en caso que la tengan)

• Mínimo 10 mujeres por efector

Cabe aclarar que no hace falta el pedido del profesional medico para realizarse el estudio.

Además para todas aquellas mujeres que no puedan asistir al operativo pueden acercarse al Hospital Favaloro de 7.30 a 17.30 horas, y los sábados de 8 a 12 horas sin turno previo, ni prescripción médica y los resultados en 24 horas.

El cronograma para el mes de Junio en los diferentes CAPs es el siguiente

viernes 1 de junio a las 13,00 horas desde el CAPS de Ñu Pora

viernes 8 de junio a las 13,00 horas desde CAPS N.º 23 Nueva Esperanza

viernes 15 de junio 13,00 horas desde el CAPS de Loma Poí

viernes 22 de junio a las 9 horas desde el CAPS N.º 23 Nueva Esperanza

viernes 29 de junio a las 9,00 horas desde el CAPS de Itaembé Guazú

La actividad se lleva a cabo en forma conjunta entre el Hospital Dr. René Favaloro del Villa Cabello y Zona Capital de Salud del Ministerio de Salud Pública.

La comunidad de Apóstoles participó de una capacitación de prevención de las adicciones

En esta oportunidad organizada por la iglesia Cita con La Vida de la Ciudad de Apóstoles la comunidad de Apóstoles participo de un taller de prevención de adicciones Asistieron al encuentro unas 60 personas entre ellos referentes religiosos, personal policial; referentes deportivos, padres y jóvenes.

Durante la capacitación se abordaron los conceptos básicos introductorios a saber: tipos de prevención, multicausalidad de las adicciones y grados de compromisos con las sustancias; la importancia de la prevención y la necesidad de articular la asistencia oportuna. Al finalizar el taller se realizaron asesoramientos sobre casos puntuales

Este fue el primero de los 3 encuentros previstos con el grupo Los próximos se realizaran los días 15 y el 29 de junio donde se desarrollaran los Factores de protección individuales – familiares; y un módulo de Sustancias finalizando con Proyecto preventivo comunitario.

La capacitación fue llevada a adelante por las profesionales de la Dirección de Prevención de Adicciones, de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas del Ministerio de Salud Pública

Para consultas sobre cursos y talleres gratuitos. Comunicarse al 445828, o al correo prevadic@ yahoo.com.ar

Pediátrico y Samic Eldorado agasajaron a quienes finalizaron sus residencias

El Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro y el Samic Eldorado entregaron en estos días los certificados de finalización de Residencias a 22 nuevos profesionales de la salud, que se desempeñarán en el sistema sanitario provincial. Mañana, en tanto, a las 8 horas en el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga se hará el acto de inicio de las Residencias en Salud 2018, con la presencia de autoridades.

En el Hospital de Pediatría finalizaron sus residencias unos 12 nuevos profesionales de la salud, de los cuales siete son de clínica pediátrica, dos de pos básica de terapia y una de pos básica de cirugía infantil, y dos de enfermería.

Los salientes residentes son la Dra. Daiana Seró egresada de pos básica de cirugía infantil; la Dra. Mayra Acuña, Dra. Silvana Fernández egresadas de terapia intensiva; la Dra. Noelia López, la Dra. Florencia Bustos Bogado, la Dra. Nancy Pérez, el Dr. Federico Espejo y los Dres. Franco Arzamendia y Ana Sepúlveda (ausentes ya que se encontraban rotando en el Hospital de Pediatría Garrahan, en Ciudad de Buenos Aires) y de la básica de clínica la Dra. Lucía Krugg.

En el Samic Eldorado, la promoción 43, estuvo integrada por 10 residentes, de los cuales dos son de traumatología, uno de cirugía, tres de pediatría y cuatro de clínica médica.

Los nuevos egresados son: Matías Maruñak y José Leandro Fernández traumatología, María Celestre Guzzo cirugía, en Pediatría Juan Adolfo Comparin, Rocío de los Ángeles Nardes, Roxana Carolina Rolli, y en clínica médica: Antonella Agusti, Héctor Luis Morgestern, Evelyn Verónica Christ y Daniel Emilio Rojas.