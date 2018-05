27 CANDIDATOS PARA INTEGRAR EL CONSEJO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, EL NUEVO REGULADOR INDEPENDIENTE DEL URUGUAY

Por OBSERVACOM – Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia***

Cerró el plazo de convocatoria realizado por el Parlamento uruguayo para integrar el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) con la postulación de 27 candidatos interesados en integrar este órgano que será el encargado de la aplicación y fiscalización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Uruguay (LSCA).



Por primera vez en su historia, Uruguay contará con un organismo regulador de medios que será independiente de gobiernos o empresas, siguiendo los estándares interamericanos en materia de radiodifusión y libertad de expresión.

La Coalición por una Comunicación Democrática –una red de organizaciones de la sociedad civil que ha participado de todo el proceso de elaboración y aplicación de la LSCA- presentó tres candidatos: el periodista y politólogo Daniel Lema (presidente de CAinfo); el profesor e investigador de la Facultad de Información y Comunicación Gabriel Kaplún; la defensora de derechos de la niñez Paula Baleato, de Voz y Vos y la ONG El Abrojo, informó El País. También fueron propuestos el abogado Antonio Rammauro -por la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU, el gremio de periodistas)- y la historiadora y la ex directora de Televisión Nacional (TNU, la TV pública), Virginia Martínez -por la Asociación de Productores Audiovisuales (ASOPROD)-.

La lista de postulantes se completa con Leandro Ordeix y Pablo Urquizó (ambos propuestos por legisladres de la oposición), Alejandro Lourido (presentado por la gremial de cableros uruguayos), Sergio Miranda (directivo de la Cámara de Comercio y Negocios LGBT del Uruguay), Adriana González (ex directora de TNU), Michel Visillac (ex encargado de comunicación de ANTEL), Luis Curbelo (ex director de noticieros de TNU), Alejandro Albarracín, Gustavo Morel, Sergio Berrutti, Pablo Arriola (de la productora OZ Media), Janina Tiscornia, Marcelo Bauzá, Carina Errico, Natalia Guerra, David Bonilla, Catalina Estathiou, Adriana Rivas, José Mansilla, Isabel Márquez, Rubén Acevedo, y Pablo Traversoni.

Entre los candidatos se encuentran miembros de la sociedad civil que trabaja temas de medios y libertad de expresión, así como representantes de gremios empresariales, académicos, productores audiovisuales y periodistas. Nueve de los 27 nombres propuestos son mujeres.

El siguiente paso en este proceso será el próximo 23 de abril, cuando la Comisión Especial de la Asamblea General reciba a los postulantes para escuchar sus exposiciones en audiencia pública.

El Consejo de Comunicación Audiovisual está conformado por cinco miembros. Luego de las audiencias públicas, con el voto de 2/3 de los legisladores, la Asamblea General elegirá los cuatro consejeros que integrarán el organismo, que tendrán un mandato por 6 años. La Presidencia de la República es responsable de designar al presidente del organismo, quien ocupará el cargo al frente del Consejo hasta el final de este gobierno.

Recientemente el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza señaló que “si se aplicara la Ley de Medios, Uruguay se convertiría en el primer país de América del Sur con tener un organismo con tantas garantías de autonomía e independencia del poder político y económico”, en alusión al Consejo de Comunicación Audiovisual.