COLOMBIA. LA OTAN EN EL AMAZONAS: PETRO JUEGA CON FUEGO

Por Resumen Latinoamericano ***

A principios de este mes, Petro invitó a las fuerzas militares de EE.UU. y la OTAN a la Amazonia con el pretexto de que la maquinaria podría ser reutilizada a «proteger» el medio ambiente.



La OTAN se expandió recientemente a Suecia y Finlandia, se incorporó de facto a Ucrania, y podría extenderse a Georgia. Ahora se está preparando la entrada de la OTAN en el Amazonas bajo la égida del recién elegido Presidente de Colombia, Gustavo Petro.



La OTAN es un instrumento primordial del dominio imperial estadounidense. Es la guardia pretoriana de Washington proyectada a escala mundial.

A principios de este mes, el presidente Petro invitó a las fuerzas militares de EE.UU. y la OTAN a la Amazonía con el pretexto de que la maquinaria de guerra imperial podría ser reutilizada como “policía” destinada a proteger el medio ambiente en lugar de la vieja artimaña de la guerra contra las drogas. Propuso el despliegue de helicópteros Black Hawk estadounidenses para apagar incendios. Antes de la coartada medioambiental, el pretexto para la militarización de la selva era la interdicción de los narcóticos.



Petro describió su “conversación con la OTAN” como “extraña”, pero se apresuró a añadir “ahí estamos”. Legitimó la ocupación militar de EE.UU. en Colombia -una informó nueve bases- como “más una unidad policial que militar”. Increíblemente, afirmó que la continuación de la ocupación era un “cambio completo de lo que siempre ha sido la ayuda militar de EEUU.”



La OTAN en Colombia

Colombia ha sido el niño del cartel de la Doctrina Monroe -una afirmación de la hegemonía de EE.UU. sobre el hemisferio que se remonta a 1823- y el principal estado cliente de EE.UU. en las Américas. Tanto Hillary Clinton como Joe Biden promovieron a la nación sudamericana en sus campañas presidenciales estadounidenses como un modelo para el resto de América Latina.

En 2017, Colombia se convirtió en uno de los Socios Globales de la OTAN y el primero en América Latina. En febrero, Colombia realizó un provocativo simulacro naval conjunto con la OTAN cerca de Venezuela, que incluyó un submarino nuclear.

Luego, el 10 de marzo, Colombia se convirtió en un “Aliado Mayor no perteneciente a la OTAN” de EE.UU., lo que le dio a Colombia un acceso especial a los programas militares. Biden explicó: “Este es un reconocimiento de la relación única y estrecha entre nuestros países”.



Del 26 de agosto al 11 de septiembre, los ejércitos de EE.UU. y Colombia realizaron ejercicios conjuntos de la OTAN. Durante este periodo, la general del ejército estadounidense Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, realizó una visita de cinco días para reunirse con el nuevo presidente electo. La general se deshizo en elogios hacia “nuestro socio número uno en materia de seguridad en la región”, describiendo a Colombia como el “eje de todo el hemisferio sur”.



El comandante del Comando Sur también se reunió con la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, para discutir la implementación de la iniciativa hemisférica “Mujer, Paz y Seguridad”. Richardson concluyó que “el hemisferio occidental es en gran medida libre y seguro gracias a los esfuerzos estabilizadores de Colombia”.



Cuando Petro asumió su cargo por primera vez, se desmarcó de la postura de EE.UU. y la OTAN sobre la guerra por delegación de EE.UU. contra Rusia en Ucrania, abogando por una paz negociada neutral el 21 de septiembre. Dos semanas más tarde cambió, uniéndose a la resolución liderada por EE.UU. en la Organización de Estados Americanos que condenaba enérgicamente a Rusia. la “invasión no provocada” de Rusia y exigiendo unilateralmente su retirada.



El lavado verde de la OTAN en la Amazonia



Legitimar la intervención militar extranjera en la región del Amazonas con el pretexto del ecologismo no es una idea nueva. Poco preocupado por las sutilezas de la soberanía nacional, Al Gore dijo al Senado estadounidense en 1989: “El Amazonas no es su propiedad. Nos pertenece a todos”.



Más recientemente, en 2019 y en respuesta a los incendios en la Amazonía brasileña, el presidente francés Emmanuel Macron imperiosamente instó a las naciones del G7 a intervenir: “Es una crisis internacional”. El secretario general de la ONU, António Guterres, se hizo eco del sentimiento de Macron, al igual que los líderes políticos de otras antiguas potencias coloniales, como Alemania.

Quora se preguntó retóricamente: “¿Por qué la OTAN no invade Brasil para salvar el Amazonas?”. La Asociación de la OTAN de Canadá, por su parte, argumentó que se trataba de una “acción exterior”: “Las amenazas a la seguridad medioambiental, como los incendios en la selva amazónica, afectan al medio ambiente mundial y, por tanto, requieren un sistema de seguridad colectiva para hacerles frente”.



La lucha contra los incendios forestales y otras catástrofes provocadas por el clima se ha incorporado al siempre ámbito de aplicación en expansión de la OTAN. A los militaristas no les preocupa tanto el medio ambiente como las perturbaciones que puedan alterar el orden mundial existente.

Dado que la OTAN es un accesorio del imperio estadounidense, estas nuevas tareas ecológicas se entienden mejor no como funciones no militares sino como la militarización del ecologismo. Sus misiones “despiertas” desde el punto de vista medioambiental operan bajo una tapadera como el Programa de Ciencia para la Paz y la Seguridad de la OTAN e incluso el Programa Medioambiental de la ONU, que coopera con la OTAN.

En consecuencia, Foreign Policy consideró favorablemente la “militarización del Amazonas” por motivos medioambientales. Un artículo posterior de FP sobre quién invadirá el Amazonas predijo: “Es sólo cuestión de tiempo que las grandes potencias intenten detener el cambio climático por cualquier medio”.

Colombia: ya no es un representante automático de EE.UU.

A pesar de haber abierto la puerta a la entrada de EE.UU. y la OTAN en el Amazonas, el presidente colombiano Petro tiene en mente otras soluciones no militares para el cambio climático. En su discurso ante la ONU, Petro advirtió que “las guerras han servido de excusa para no acabar con la crisis climática”.



Mientras que naciones productoras de petróleo como EE.UU., Reino Unido y Noruega están aumentando la extracción, Petro va en la dirección contraria. Su propuesta de impuesto al petróleo y al carbón para reducir la producción y financiar proyectos sociales, la prohibición del fracking y, sobre todo, el desencadenamiento políticamente provocador de los subsidios a los combustibles podrían, sin embargo, provocar una mayor devaluación del peso y el descontento de la población.

Petro pidió a una reciente delegación del Congreso estadounidense en Colombia que interviniera ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para perdonar parte de la deuda colombiana a cambio de inversiones en economías descarbonizadas. Eso compensaría, explicó, la perturbación de la economía mundial causada con las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos (es decir, las sanciones).



Petro elaboró en un discurso reciente: “Estados Unidos está prácticamente arruinando todas las economías del mundo”.

Petro también solicitó que la delegación del Congreso de EE.UU. considere la posibilidad de pagar la factura de la concesión de tres millones de hectáreas de tierra a los campesinos como parte del esfuerzo de reforma agraria de su administración. La alternativa, sugirió hábilmente Petro, sería involucrar más al rival geopolítico de Estados Unidos, China, en sus iniciativas de transición energética.

Bloomberg informa que China ya ha cerrado una serie de importantes acuerdos de infraestructura de energía renovable con Colombia. Como muestra del cambio en la balanza comercial, Colombia importó 14 mil 800 millones de dólares de China, frente a los 14 mil 100 millones de dólares de Estados Unidos en 2021.



El expresidente colombiano Juan Manuel Santos había presumido en 2013 en referencia al papel regional de Colombia como Estado cliente de Estados Unidos: “Si alguien llamara a mi país el Israel de América Latina, me sentiría muy orgulloso. Admiro a los israelíes y lo consideraría un cumplido”. Un mensaje decididamente nuevo es el del presidente Petro, que ha dejado constancia de que dice que Estados Unidos “no nos quiere”.

De hecho, Petro ha aparecido en los titulares internacionales criticando la política de guerra contra las drogas de EE.UU., señalando que si bien Colombia puede haber sido históricamente el proveedor de narcóticos ilícitos, EE.UU. tiene la responsabilidad de ser el mayor consumidor. Además, Colombia ha pasado de ser el sustituto de Washington en la desestabilización de Venezuela a dar la vuelta para reconciliarse con su vecino inmediato y restablecer unas relaciones diplomáticas amistosas.



La problemática asociación de Petro con George Soros

La derecha acusa a Petro de ser un protegido y financiado por el multimillonario George Soros, cuya Open Society Foundation ha estado activa en Colombia durante mucho tiempo. Petro es retratado por esos elementos “como manifestación de esa trayectoria ideológica de la que George Soros suele ser visto como el patriarca”. Aunque vilipendiado por la derecha, el obsesivamente anticomunista “titiritero del imperialismo humanitario” no es amigo de la izquierda.

Aunque Petro trató de distanciarse de Soros en un tuit llamándolo “capitalista especulador”, el nuevo presidente se reunió con el hijo de Soros y vicepresidente de la fundación poco después de asumir la presidencia para hablar de empresas conjuntas en el Amazonas.

El apuro de Petro: un país pequeño a la sombra del hegemón estadounidense

Ahora que la derecha asociada al expresidente Álvaro Uribe ha sido desacreditada y derrotada electoralmente, el imperialismo estadounidense necesita una nueva cara en Colombia. Las posiciones ambiguas de Petro se entienden mejor en el contexto histórico. Por primera vez en dos siglos, unos izquierdistas putativos se han presentado y han vivido para asumir la presidencia de Colombia, un país que no sólo ha sido un estado cliente de EE.UU. sino su principal apoderado.



Su victoria es un paso esencial en la larga lucha por liberar a su atribulado país de su antiguo sometimiento al coloso del norte. Pero hay que subrayar que es ingenuo creer que Washington va a permitir que un cambio tan sísmico hacia la izquierda perdure sin oposición.

Dado el dominio de Colombia por parte de sus militares respaldados por Estados Unidos, a Petro le preocupaba no sólo ganar las elecciones sino sobrevivir después. Tanto Petro como su compañero de fórmula Márquez sobrevivieron a intentos de asesinato durante la campaña.

Incluso la Voz de América advirtió sobre el “espectro del asesinato”.

El nuevo presidente de Colombia es un antiguo guerrillero de izquierdas, que ha virado hacia el centro políticamente. Pero en comparación con el gobierno de extrema derecha de Uribe y sus sucesores en Colombia, la elección de Petro y su vicepresidente Márquez constituye un cambio radical en la dirección progresista.

El movimiento regional hacia la integración y la independencia supone un reto para el afán de Estados Unidos de imponer su hegemonía en las Américas. El cambio en el ejecutivo de Colombia hace avanzar aún más este movimiento. Pero Petro heredó grandes limitaciones institucionales y está sometido a enormes presiones.

Paradójicamente, las mismas condiciones contra las que Petro hizo campaña, y que lo llevaron a la presidencia, se han convertido ahora en sus rompecabezas a resolver. Fuertes vientos inflacionarios están azotando a la sociedad, generados por las economías globales con las que países pequeños como Colombia deben integrarse pero sobre las que tienen un mínimo control. A medida que el coste de la vida sube, el apoyo popular de Petro en su país sufre una erosión.

El predicamento de Petro es estar atrapado entre la demanda popular de un cambio progresivo y el legado de la dominación imperial estadounidense. Colombia tendrá que encontrar los medios para resistir la mayor proyección del mando militar estadounidense en forma de OTAN. El Amazonas no necesita pirómanos para apagar sus incendios.