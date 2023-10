La presidenta del foro de la vigésima convoca a vecinos y representantes de varios organismos del Estado a fin de evaluar las acciones realizadas y las del futuro

Posadas: este encuentro no es uno más, se da en el marco de un clima donde la inseguridad es uno de los reclamos sociales presentes a todos los niveles del estado municipal, provincial y nacional. La misma presenta una características diferencial, dado que la reunión también tiene como sede a un punto del CEMOAS, lugar donde se interactúa en terreno con jóvenes y comunidad toda a efectos de trabajar en la prevención de las problemáticas de las adicciones y todo lo que esto genera, hay mucho por hacer, pero esto implica un antes y no tener que accionar sobre los hechos o acontecimientos no deseados.

«La reunión me parece muy significativa porque no sólo estamos presentes funcionarios del ejecutivo, sino que está presente el Juez de turno, esto permite responder las preguntas no como una posibilidad de certeza, sino que el Juez da las respuestas correctas y precisas, esto pone a este espacio en un lugar diferente y provoca la mirada positiva de la comunidad, inclusive de representantes de organismos de otras provincias». Contó el defensor Penayo