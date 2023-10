AFIP DETECTÓ COMPRAS IRREGULARES Y RETIROS DE DÓLAR MEP POR u$s 650 MIL

El Gobierno viene combatiendo la compra ilegal de dólar financiero y sumó varios operativos en las últimas horas en los que se detectaron fuertes irregularidades. Allanamientos en cuevas de la City porteña en medio de la escalada del dólar blue, Dólar blue: 26 allanamientos simultáneos, 15 detenidos y un auto con u$s 575.000. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que se detectaron 857 contribuyentes que tenían su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) inactiva pero operaron por un total de $475.000.000 y efectuaron retiros de dólar MEP por u$s650.000. La comunicación oficial de AFIP informó que esos contribuyentes tenían la inhabilitación de la CUIT en virtud de las inconsistencias que detectó tales como: estar incluidos en base de facturas aprócrifas del organismo (APOC)

o que no hayan solicitado el alta en impuestos y/o regímenes, no haber efectuado presentaciones de Declaraciones Juradas (DDJJ) o que, habiéndolas presentado, no registraban ventas, ingresos, ni empleados en relación de dependencia declarados, entre otras inconsistencias.Los allanamientos fueron en varios lugares del Conurbano. Lo llamativo fue que se encontraron contribuyentes incluidos en la base de “facturas truchas”, como se conoce habitualmente a APOC, por verificarse inconsistencias en relación a la capacidad operativa, económica y financiera, que difiere de la magnitud, calidad o condiciones que exteriorizan en sus declaraciones juradas, los comprobantes respaldatorios emitidos, o que no reflejan la operación que intentan documentar, que permiten concluir que no son proveedores reales de servicios o mercaderías.

La investigación se hizo durante varios días. Asimismo, AFIP constató que existieron operaciones de compra de bonos por $ 8.000 millones realizadas por 2 personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales y que ambos contribuyentes no presentaron voluntariamente el pago del Aporte Solidario Extraordinario (ASE) por lo cual se les inicio una fiscalización.