GERMAN MARTÍNEZ: EL NUEVO BORRADOR NO MEJORA, EMPEORA PUNTOS CENTRALES

El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados nacional analizó que, pese a los presuntos cambios en la iniciativa oficialista “su núcleo no se ve alterado con las supuestas modificaciones que quieren incorporar”. A pesar de las supuestas modificaciones que el Gobierno nacional sostiene que aplicará sobre sobre su proyecto original de la llamada Ley Ómnibus para ganar consensos, desde el bloque de Unión por la Patria están muy lejos de considerar esas reescrituras como cambios de fondo. En ese sentido el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados nacional, Germán Martínez, señaló que, pese a los presuntos cambios en la iniciativa oficialista “su núcleo no se ve alterado con las supuestas modificaciones que quieren incorporar”.

Así, en un hilo de tweets en X, Martínez comenzó señalando los cinco temas que considera neurálgicos del proyecto oficialista: delegación de facultades, jubilaciones, derechos de exportación, deuda, privatizaciones y todo lo referente a provincias. Según el legislador, el nuevo borrador no sólo no mejora a su versión anterior, sino que empeora cada uno de estos ítems«. “Delegación de facultades: El nivel de discrecionalidad sigue siendo enorme. Ver ‘Bases de la delegación’ (art. 4). Empeora el tema energía/tarifas. Elimina toda pretensión de crecimiento económico. Y deja abierta la posibilidad de tomar más deuda, a espaldas del Congreso”, acusó. “Sobre la cuestión previsional: La licuación de los haberes jubilatorios (vía devaluación e inflación) no se modifica en nada. Por los super poderes, Milei podrá hacer lo que quiera con la ley 24.241 (elevar edad jubilatoria, eliminar moratoria, fragmentar el sistema)”.

Asimismo, Martínez afirmó que la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad “sigue en pie” y que “perjudicará a jubilados actuales y futuros. Además, al pasarlo al tesoro, podrá ser embargado. Y puede ser un golpe mortal para las cajas provinciales no transferidas”, alertó.

En cuanto a los derechos de exportación, Martínez aseguró que en este nuevo borrador oficialista “las rebajas a 0 en economías regionales estarán condicionadas al dedo del Ejecutivo. El proyecto sigue castigando al agregado de valor en la producción primaria.El sesgo anti exportador no se modifica y complica a la industria manufacturera”, amplió. Según Martínez, en lo referente a deuda pública “el nuevo borrador elimina la referencia a la ‘transparencia en el manejo de la deuda pública’. Y que la deuda sea ‘compatible’ con el crecimiento económico. Podrán tomar deuda sin pasar por el Congreso”, advirtió.

En cuanto a las privatizaciones, para Martínez “las modificaciones propuestas son tan malas como el proyecto original, aunque quieran disfrazarlo con el cambio en YPF o el carácter mixto del Banco Nación y Arsat. La Bicameral de Privatizaciones no puede ser el ámbito para habilitar el tratamiento”, sostuvo.

Y en lo referido a las provincias, para el diputado de UP “El proyecto sigue perjudicando a las economías provinciales.Invade competencias tributarias de las provincias (régimen de grandes inversiones). Los derechos de exportación a las cadenas industriales van a generar recesión y despidos”, proyecta.

Ante este escenario, Martínez sentenció: “En síntesis: El núcleo del proyecto no se ve alterado con las supuestas modificaciones que quieren incorporar. La ley ómnibus genera súper poderes para Milei. Perjudica a los jubilados, a los sectores productivos (principalmente la industria) y a las economías provinciales”.