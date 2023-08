MASSA ANUNCIÓ MEDIDAS ECÓNOMICAS

Suma fija de 60 mil pesos para lxs trabajadores, tanto del sector público como del privado. Jubilaciones: refuerzo de $37.000 para próximos tres meses, con lo que la mínima será de $124.000. Alivio fiscal y créditos para monotributistas, medidas de crédito para trabajadores, refuerzo para Tarjeta Alimentar, fortalecimiento para las exportaciones con un crédito de 700 millones de dólares, retenciones 0 para economías regionales y créditos hasta 400 mil pesos para trabajadores, créditos y quitas de impuestos, nuevo programa de siembra de trigo y maíz con entrega de hasta 5 TN de fertilizantes para productores en emergencia agropecuaria a partir de un convenio con @YPFAgro.El anuncio forma parte del nuevo paquete de medidas «para cuidar a las familias argentinas», tras la devaluación del peso del orden del 20% registrado hace dos semanas.

El ministro de Economía, Sergio Massa, detalló que los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán un refuerzo de $37.000 en los meses de septiembre, octubre y noviembre, lo que elevará a $124.000 el monto total que percibirán a partir del próximo mes. El anuncio forma parte del nuevo paquete de medidas «para cuidar a las familias argentinas», tras la devaluación del peso del orden del 20% registrado hace dos semanas por imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI).

A través de mensajes en las redes sociales, Massa dijo que en este caso, están destinadas «a los jubilados y pensionados así también como a los beneficiarios de otras pensiones, que son casi 7,5 millones de personas» a los que afirmó que decidieron «modificar el refuerzo que les íbamos a dar»

De esta manera, explicó que «en los meses de septiembre, octubre y noviembre van a cobrar un refuerzo de $37.000 llevando la mínima a más de $124.000«. Además, comentó que en el caso de las compras que realicen con tarjeta, «les vamos a devolver en la tarjeta misma hasta $18.000 de reintegro del I.V.A por las compras que realizan». También, recordó que «tienen un programa de crédito a su disposición por más de $400.000 millones que les permite acceder a créditos de hasta $400.000 a un cuarto de la tasa que pagan en el banco a 24, 36 y 48 meses». Al respecto, destacó que el objetivo es «seguir cuidando a nuestros jubilados y de la mano del programa Vivir Mejor, que les da el acceso a medicamentos gratuitos«.

Monotributo: las cuatro categorías más bajas no pagarán durante 6 meses

Massa anunció también la puesta en marcha del monotributo productivo para trabajadores de la economía informal. Además podrán acceder a créditos de hasta 4 millones de pesos en 24 cuotas, a tasa aun no especificada. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que los monotributistas de las categorías A, B, C y D no pagarán por 6 meses el componente tributario de este gravamen.

A través de su cuenta en la red social Instagram, el Jefe del Palacio de Hacienda explicó que «además, para todos los monotributistas, habrá un acceso a crédito por hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la categoría, a pagar en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria con garantía 100% del Estado».

Tarjeta Alimentar: incrementos de acuerdo a la cantidad de hijos y aumento del 30% en noviembre

Refuerzos en dos cuotas mensuales de 10 mil a 23 mil pesos para familias de uno a tres hijos y una suba para la totalidad de los beneficiarios antes de fin de año.Entre los anuncios realizados por Sergio Massa, tuvo lugar también un refuerzo para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar y un incremento adicional del 30%. A través de redes sociales, el ministro de Economía explicó que se va a reforzar la Tarjeta Alimentar con un incremento adicional en dos cuotas mensuales, con el siguiente detalle:

Para las familias con un hijo: $10.000.

Para las familias con dos hijos: $17.000.

Para las familias con tres hijos: $23.000.

