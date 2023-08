TRABAJAN PARA ENTREGAR 134 TITULOS DE PROPIEDAD EN POZO AZUL

El equipo del Programa de Regularización Dominial del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) está en los detalles finales para materializar la entrega de 134 nuevas escrituras a familias de la localidad de Pozo Azul.

Como preludio de lo que será está sumatoria de normalizaciones, en la tenencia de las tierras de los productores del municipio de Pozo Azul,—donde se llevan ya concretadas numerosas regularizaciones—, la semana pasada, el agricultor, Sigfrido Germán Konig, en el contexto de su permanencia en la capital provincial por razones de salud, se acercó al Instituto, a retirar la escritura de la parcela de tierra, donde vive y produce.

El título de propiedad del señor Konig corresponde a una fracción de cinco hectáreas, ubicada en el Paraje “Portón Viejo»; donde la familia cultiva maíz, cría gallinas, y cerdos; cuya carne comercializan en parte, además de destinarla al consumo propio.

Sigfrido, de 64 años, es un pequeño agricultor, como la mayoría de la zona. Al compartir parte de sus vivencias, en el lugar, expresó que “desde muy joven, trabajé de sol a sombra, a veces, entrada la noche, y en madrugadas, también, en oportunidades acarreé mucho peso, y eso me llevó a una dolencia severa en mi columna, sumado a un ACV, que sufrí mientras trabajaba en la chacra”, comentó el hombre sensibilizado. En este marco, agregó que le cuesta no poder ir a “laburar al monte, que es lo que más me gusta”, a la vez, que destacó que su gran satisfacción es tener ahora los papeles en orden, y ser dueño de la tierra que tanto quiere, para él y su familia.

Cabe acotar que en Pozo Azul, el Gobierno Provincial a través del IPRODHA, lleva ya perfeccionados 2.300 Boletos de Compraventa, de los cuales ya se han titularizado a 1.140 vecinos mediante la Escritura Pública, resumió el escribano Marcelo Castro del Instituto