AMA DE CASA QUIERE ARREGLAR SU CASA CON EL PREMIO DE LA MINI POCEADA

Es el anhelo de esta mujer de la localidad de El Alcázar que en el Sorteo N° 1040, del lunes 22 de mayo, se hizo acreedora de 3.192.779 pesos. También quiere ayudar a sus hijos, y por eso es que “siempre hago una jugada. Siempre voy cambiando los números, de acuerdo a los sueños que tengo”, manifestó.

Contó que el lunes había hecho su apuesta en la Agencia N°373, y que se puso a mirar el resultado en el celular de su esposo. “Cuando me di cuenta que había ganado, se lo dije, pero él no me creyó. Me puse muy contenta pero nerviosa a la vez”, agregó, al tiempo que aseguró que continuará apostando a la Quiniela Mini Poceada, “ahora con más razón”.

Adelantó que con el dinero obtenido “quiero hacer algunos arreglos en la casa y, si me alcanza, ayudar a mis hijos”.

El pozo estimado para el sorteo de este martes 23 es de 1.650.000 pesos.