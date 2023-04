Posadas | El colegio Roque González ya tiene todo listo para la gran Bicicleteada Solidaria de este sábado

La Bicicleteada Solidaria número 23 se llevará a cabo el 22 de abril y tendrá como lema «Pedalear para Cuidar». El objetivo es colaborar con la gente más necesitada, destinando las donaciones a hogares, comedores y merenderos.

En ese sentido, Liliana Masacoski y Juan Rajimon que son parte de la organización, brindaron más detalles sobre la gran cruzada solidaria que prepara el colegio para este sábado 22 de abril.

“La bicicleteada número 23 es un evento anual en el que participan alumnos, familias y comunidad en general con el objetivo de colaborar con la gente más necesitada. Este año, en particular, debido a la crisis, se destinarán las donaciones principalmente a hogares de la Fundación Padre Guillermo Halles, comedores en Posadas, Vila Cabello y Fátima, y merenderos. También se harán donaciones a través de Cáritas Parroquial y comunidades aborígenes donde trabaja la congregación.

Entrevistador: ¿Cómo pueden las personas inscribirse o hacer un soporte solidario?

“Si sos alumno de la escuela, te invito a que te comuniques con tu docente. La inscripción es 200 pesos más un alimento no perecedero. No queremos dejar de subrayar este último aspecto, el alimento no perecedero es lo que más nos interesa de esta parte de la inscripción porque tiene que ver con esta base solidaria de la bicicleteada. Si estás en secundaria, se contactan con los preceptores. Y si se quieren sumar ese mismo día, nosotros los padres que estamos trabajando, estaremos tomando inscripciones antes de la largada”.

Entrevistador: ¿Cuándo se llevará a cabo la bicicleteada este año y cuál es el lema especial?

Entrevistado: La bicicleteada se llevará a cabo el día 22 del corriente mes, y el lema especial es “Pedalear para Cuidar”. Cuidar nuestro planeta usando un medio de transporte sostenible, cuidar al prójimo a través de la acción solidaria y cuidar nuestra propia salud a través de la actividad física.

Entrevistador: ¿Dónde arranca el recorrido de la bicicleteada?

“La bicicleteada está prevista para este sábado 22 de abril, a las 13:30 horas. El recorrido inicia en la calle Colón y Entre Ríos. Vamos en contra mano por la calle Colón hasta Salta, y por la calle Salta bajamos hasta Roque Sáenz Peña, luego bajamos a Avenida Mitre, donde está la bandera, la rotonda de la bandera, tomamos la costanera, Avenida Costanera, hasta la rotonda de Zaimán. Y ahí se hace la primera posta, donde hay un puesto de hidratación y seguir hasta la quinta del colegio. Y los más pequeñitos de la salita de 3, 4, con su triciclo, pueden sumarse más o menos unos 100 metros, unos 200 metros antes de la quinta. La verdad que un poco la idea es ir juntos, vamos a estar acompañados por el Servicio de Seguridad de la Policía de la Provincia de Misiones, Policía de Tránsito de Garupá, de Posadas, y también por un amplio grupo de seguridad, los ciclistas de la FE, y distintos grupos de ciclistas aficionados nos acompañan, además de los padres y alumnos de los últimos años”.

¿Cuánta gente esperan tener en la bicicleteada?

“Siempre estimamos entre 2500 y 3000 ciclistas, además de una gran cantidad de personas que los acompañan”.

¿Qué actividades habrá en la quinta para los participantes? Habrá cuatro castillos inflables para los niños, servicio de cantina, espacio para juegos de fútbol y vóley, y la banda del matador, el equipo de estudiantina del colegio.

¿Cómo surge esta iniciativa hace 23 años?

«La bicicleteada fue una idea del señor Guillermo Espinosa y el padre Romano. En el año 2000, propusieron pedalear hasta la quinta y que cada participante traiga un alimento no perecedero para ayudar al hogar de niños en crisis. Desde entonces, la solidaridad ha crecido y se han sumado empresas e instituciones que donan bicicletas y alimentos para sortear entre los participantes. El objetivo es ayudar a los que menos tienen en este año de crisis».

