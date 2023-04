LA JEFA DEL COMANDO SUR DE ESTADOS UNIDOS VUELVE A LA ARGENTINA

Con la mira en los recursos naturales y el vínculo con China. Tras casi un año de la última visita al país, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, un órgano creado para defender los intereses de la Casa Blanca en la región, se reunirá con el ministro de Defensa, Jorge Taiana, el próximo 17 de abril. Con la mirada puesta en los recursos naturales y la relación de la Argentina con China, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, llegará al país para mantener una serie de reuniones bilaterales, a casi un año de su última visita, cuando mantuvo un encuentro con Cristina Kirchner. En enero, la funcionaria del Gobierno de Joe Biden blanqueó sin filtros el interés de los Estados Unidos en el litio, el petróleo y el agua dulce que hay en la región.

Según se informó, Richardson llegará nuevamente el fin de semana y se reunirá con el ministro de Defensa, Jorge Taiana, el lunes 17 de abril. No se descartan, en tanto, encuentros con otros funcionarios nacionales y con representantes de las Fuerzas Armadas.

En su último viaje al país, la generala estadounidense fue recibida por la vicepresidenta Cristina Kirchner, con el acompañamiento de Marc Stanley, el embajador estadounidense en Buenos Aires.

Laura Richardson y su interés en América Latina

Richardson no disimula el interés que tiene en la región. Así lo dejó en claro unos meses atrás cuando le preguntaron por qué es importante América Latina. La castrense, sin dudar, destacó el triángulo del litio; la concentración de “las reservas de petróleo más grandes”; “los recursos de Venezuela, con petróleo, cobre, oro”; los bosques de la Amazonia, “los pulmones del mundo”; y, finalmente “el 31 % del agua dulce del mundo”.

Ofensiva para desconectar a la Argentina de China. Más allá del video grabado para un evento del Atlantic Council, un think tank vinculado a la OTAN, el Comando Sur de Estados Unidos también tiene el ojo puesto en la relación entre todos los países de la región y China. Así, este nuevo viaje se enmarca en una nueva ofensiva para tratar de bloquear los acuerdos de cooperación entre Argentina y el gigante asiático, sobre todo en materia nuclear. Principalmente, buscan detener la construcción de la cuarta central atómica en el país con tecnología china. De hecho, Richarson no es la primera funcionaria de estadounidense que se pasea por el país para “advertir” sobre los riesgos y la «inconveniencia» de asociarse con China en materia nuclear y el «interés de Washington en lograr la cooperación de Argentina».Esto pasó en abril de 2022, cuando una delegación encabezada por la subsecretaria adjunta de Seguridad Internacional del Departamento de Estado, Ann Ganzer, visitó el país y expuso diversos cuestionamientos a la tecnología ofrecida por China para Atucha III, por falta de calidad, incumplimientos de normas internacionales, problemas de diseño y de seguridad. Frente a esto, un estudio por parte de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal responsable de la operación de las tres centrales nucleares existentes en el país (Embalse y Atucha I y II), consideró improcedentes aquellos cuestionamientos, sustentados principalmente en «recortes periodísticos sin respaldo científico».