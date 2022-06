“A ESTE PREMIO LO VOY A DISFRUTAR CON LOS CHICOS ”

Biviana Griselda Pineda (50), de Leandro N. Alem, es la ganadora N° 77 de Desafío Confort. Se inscribió hace alrededor de un año a través de la página del Instituto, y la noticia se la dio su mamá, que es la que mira el programa.

Madre de seis hijos y tres nietos, dijo que “me siento muy contenta, feliz, no me esperaba, es una noticia muy linda y me viene muy bien”. Respecto a los premios, señaló que “están geniales, me encantan. Mis hijos quedaron contentos y se comenzaron a apoderar de los premios. La batidora me viene súper bien porque justo se arruinó la mía, la pava ya tiene dueña, al igual que la plancha”.

Comentó que con el dinero “me voy a dar un gusto que muchos no nos podemos dar. Voy a disfrutar con los chicos. Me encanta este programa porque hay muchas amas de casa que no tienen la posibilidad de tener esos electrodomésticos o ganar un dinero extra. Esto es de gran ayuda para todas las mujeres, para toda la familia misionera”.

Pineda agradeció al IPLyC SE, que lleva adelante este proyecto, porque “es un extra que llega, un regalo que nadie espera. Espero que no dejen de hacerlo”, e instó a que se inscriban y que participen.