CONTINÚA LA LUCHA POLÍTICA ARMADA DE LOS PALESTINOS

Víctimas de la geopolítica mundial actual palestinos se enfrentan nuevamente a la fuerza militar local apoyada por las potencias occidentales con armas, financiamiento, respaldo político y mediático.



Mujer israelí cuenta que entrevistada por un medio estadounidense se le pidió no usar la palabra ocupación y como se negó se molestaron.



Israel sabe que cuenta con la impunidad. Incumple las resoluciones de la ONU expandiéndose sistemáticamente. Practica el apartheid y el colonialismo. Somete niños a tribunales militares. Destruye viviendas palestinas y se las apropian. Bombardea Siria y ocupa una parte de su territorio. Oculta un arsenal nuclear…

Israel es el resultado de la construcción artificial de un estado como parte de la estrategia occidental de dominio en Medio Oriente.



Israel se formó con ciudadanos de otros países. Solo de Rusia llegaron 900 mil migrantes.

Tras la emigración a Palestina y la fundación del Estado de Israel existe un fenómeno de hebraización de los apellidos originales especialmente los europeos. Así, por ejemplo, Golda Meir originalmente se llamaba Golda Meyersohn (en Estados Unidos), o David Ben Gurion (polaco) que se llamaba David Grün. Benjamín Netanyahu es el único primer ministro nacido en Israel. Wikipedia

Un documental hecho en Israel, Objetores de conciencia en Israel– Antes presos que soldados, transmitido por Deutsche Welle, muestra aspectos de la realidad del conflicto palestino.

Mujer israelí que estuvo en el ejército: “Tenemos la misión de construir un estado”.

Profesional israelí que fue soldado: “La no violencia es el arma de los débiles porque los débiles no tienen el poder, los palestinos no tienen tanques, los poderosos nunca serán no violentos porque tienen el poder ¿por qué deberían ser no violentos? .



Profesional israelí exsoldado: “Después del holocausto los judíos querían su propio estado sin importar lo que les costaría a los árabes”. Recuerda que en la adolescencia vio “pueblos palestinos enteros cargados en camiones y deportados” y agrega que “era necesario”.

Hasta hoy Occidente garantiza la existencia de Israel pero su futuro es incierto. Si la crisis estructural de la civilización de los empresarios pone fin a su control mundial pudiera significar el fin de ese estado.

El poder en Israel debe estar consciente de esa inseguridad.

