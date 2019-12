PASSALACQUA INAUGURÓ OBRAS EN LA HISTÓRICA RADIO PROVINCIA DE MISIONES Y ABORDÓ TEMAS DE ACTUALIDAD EN ENTREVISTA

Al final de la tarde de este miércoles el gobernador Hugo Passalacqua inauguró las obras de refacciones en la histórica radio LT 17, medio que sumó en los últimos tiempos a FM TOP y tiene sus estudios centrales sobre calle Colón de Posadas.



En el lugar se refaccionaron a nuevo dos estudios, destinados uno a LT17 AM 620 y el segundo a la FM Top que se sintoniza en el 107.3 del dial. Se anexó además un sistema de seguridad con la participación del data center de Marandú Comunicaciones y el Ministerio de Gobierno.

Gracias a la conexión proporcionada por Marandú, fue posible comenzar a implementar un sistema de transmisión de video streaming en Alta Definición (HD, en su sigla en inglés), que permite llegar a toda la provincia y al mundo, con la mejor velocidad.

Con esta inversión puesta al servicio de los medios oficiales del Estado Provincial, LT17 se posiciona a la vanguardia de los medios radiales de Misiones y así lo destacó Passalacqua cuando al final del recorrido por las instalaciones renovadas fue entrevistado por personal de la radio.

Educación, Fondo de Crédito y nuevas tecnologías fueron solo algunos de los temas abordados por el mandatario provincial, quien ante la propuesta de realizar una evaluación ante el final de la gestión, consideró que “eso habría que preguntar a la gente, lo mío es circunstancial, esto es un proyecto y yo, una parte de ese proyecto”.

Respecto de la presentación que la Provincia realizó en la mañana de este miércoles para reclamar la titularidad de la Reserva Campo San Juan, Passalacqua manifestó que “la lucha va a ser larga; tardaremos diez años, quince meses…lo que sea, pero la disputa es y va a ser firme y pacífica porque esas casi seis hectáreas es de todos los misioneros. Si estaba en manos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y tenían que cedérselo a alguien, debía ser a la Provincia, no a la Nación”, observó Passalacqua; quien puso de relieve además el valor histórico y natural que tiene ese lugar para todos los habitantes de la Tierra Colorada: “No quiero entrar en polémica, lo habrán hecho con las mejores intenciones, pero eso es tierra misionera…ahí ocurrieron hechos trascendentes de nuestra historia, la primera gran rebelión contra la explotación que tenía lugar en un ingenio que estaba ahí. También está la mayor reserva de aves de la Argentina; como no es selva, parece que no es nada…pero hay una reserva de aves que es fabulosa”.

En otro tramo de la entrevista, el Gobernador resaltó la trascendencia del programa provincial “Mi Título”, sobre el cual aclaró que “siempre estuvo, pero no como política de Estado. “Nos fijamos como prioridad hacer el programa Mi Título y estoy muy contento porque todas esas familias, hoy disfrutan de su tierra, después de tres o cuatro generaciones y eso va a ser legado a sus hijos y nietos. Creo que fue una política acertada en ese sentido”.

Con respecto al viraje en la decisión oficial de no mantener la imagen del Gobernador en las oficinas del Estado, Passalacqua reflexionó: “Yo nunca entendí qué hacía la foto de un gobernador en las oficinas…no sé para qué estaba…Siempre me pareció de cierta idolatría y el gobernador es un trabajador más, no es más importante que nadie. El reemplazo por la imagen de Andresito es porque él sí nos identifica, somos lo que somos por él; hay una recuperación en estos años de la figura de Andresito, quien siempre, como mecanismo de acción política, como gobernador, consultaba sobre los pasos a seguir y así, empoderaba al pueblo”. Entre otros de los argumentos sobre la importancia de la figura del Prócer misionero, el Gobernador destacó su participación en la primera Declaración de Independencia del territorio que hoy es Argentina y que tuvo lugar en 1815, antes del hecho histórico que recrea la Historia nacional oficial, en 1816 y en Tucumán. “Es lo más federal que tenemos y los blandengues fueron la génesis de Gendarmería. Andresito es una figura muy importante, es la identidad misionera que se fue consolidando a partir de una amalgama que hoy ya es adulta y fue escrita a hierro firme” afirmó, en referencia a la constitución de la base de la sociedad misionera, formada por la suma de guaraníes y las posteriores migraciones que se fueron sumando y dan lugar hoy a lo que Passalacqua fervientemente define como herederos y hacedores del “Misionerismo” que proclama.