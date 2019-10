CHACO: POR LA BAJANTE DEL PARANÁ, EL GOBIERNO TOMA MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE

Por Diario Norte ***



, indicó Sizuela.

“El acceso al riacho Barranqueras se hace imposible, ya que necesitamos como mínimo para que entren las barcazas una cota de 2,50 metros. Dada esta terrible situación de la bajante histórica todo el transporte de combustibles en el NEA se está haciendo mediante camiones cisterna. Dentro de este cuadro de situación mantuvimos reuniones con las petroleras Shell e YPF, quienes nos aseguraron que no va a faltar abastecimiento”, añadió el funcionario.