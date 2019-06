ADOLFO SAFRÁN: «QUE EL PUEBLO DE APÓSTOLES SE QUEDE TRANQUILO, QUE A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE VA A TENER UN MUNICIPIO TRANQUILO, EN PAZ Y EN CONCORDIA»

Por Noticias La Región ***

El contador Adolfo Safrán habló anoche sobre el triunfo de su hermana, María Eugenia Safrán, que la instala como intendente electa de la ciudad de Apóstoles.



En un clima de efervescencia electoral, expresó “el domingo dijimos que ganamos por 16 votos. El escrutinio provisorio terminó con 15 votos, después en el escrutinio definitivo, de los observados hubo cuatro a favor de Mario Vialey y uno a favor de María Eugenia. Lo cual redondeó en los 12 votos a favor de María Eugenia que es el cierre del escrutinio definitivo. Esto quiero decirlo con claridad porque lamentablemente Vialey no aceptó la derrota, no la aceptó el domingo y no la aceptó hoy (por anoche). Los números son claros y contundentes, hoy se volvió a confirmar.”

Luego expresó un agradecimiento “al pueblo de Apóstoles por este acompañamiento. El mensaje es que así como tuvimos una campaña sin agresiones, sin responder insultos, estos festejos son con mucho respeto hacia nuestros adversarios porque ahora hay que trabajar por todos los apostoleños.” Sobre la controvertida urna 873 explicó “se abrió porque un fiscal llevó una planilla que estaba adulterada que decía que había ganado Mario, pero las otras planillas decían que había ganado María Eugenia. Se abrió la urna y se verificó que ahí estaban los votos ganadores de María Eugenia por 131 a 92, como habíamos dicho el día lunes en la conferencia prensa.”

Para Safrán, lo ocurrido el domingo en la urna 873 opinó “fue un error involuntario porque la presidente de la mesa se acercó y lo manifestó. «Lo de hoy sí, fue un fiscal del partido opositor, concretamente el Diputado Molina fue con una planilla adulterada que no era de la firma de ningún fiscal. Además, en esa mesa estuvo un fiscal de Pedro Puerta, y su planilla coincidía con la nuestra. Entonces para dilucidar cualquier duda, se abrió la urna y corroboró que había ganado María Eugenia.”

Ese suceso para el Ministro de Finanzas “es un hecho grave que estamos evaluando qué pasos daremos, porque eso es una adulteración de la planilla y adulteración de firma.” Destacó la caballerosidad de Gastón Caballero y Pedro Puerta, “con mucha altura.” Sobre los resultados dijo “quiero dejar en claro que acá no se le robó la elección a nadie. Mario Vialey perdió la elección el domingo, que él no la quiera aceptar o instalar que se le robó la elección es una actitud muy mezquina y poca caballerosidad. Cuando perdí las elecciones reconocí al momento, no busqué excusas ni que me robaron boletas o que me hicieron fraude. Cuando uno pierde, pierde, y cuando se gana, gana, son las reglas de la democracia. Mario Vialey tendría que venir a felicitar como corresponde y aceptar la derrota. A partir del 10 de diciembre trabajemos todos juntos como corresponde por Apóstoles, sin peleas y sin grietas, porque en definitiva todos somos apostoleños.” Finalmente dejó un mensaje a los apostoleños en general, “que el pueblo de Apóstoles se quede tranquilo, que a partir del 10 de diciembre va a tener un municipio tranquilo, en paz y concordia.”



http://www.noticiaslaregion.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=8232:%E2%80%9Cque-el-pueblo-de-ap%C3%B3stoles-se-quede-tranquilo-que-a-partir-del-10-de-diciembre-va-a-tener-un-municipio-tranquilo-en-paz-y-concordia%E2%80%9D-expres%C3%B3-adolfo-safr%C3%A1n-despu%C3%A9s-del-escrutinio-definitivo&Itemid=201