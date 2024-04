EL REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS AVANZA HACIA LA DIGITALIZACIÓN TOTAL DE SUS TRÁMITES

El Registro Provincial de las Personas inició la fase de prueba para la solicitud, pago y emisión exclusivamente digital de actas. Esta medida busca reducir el uso de papel en los procedimientos administrativos. De esta manera, se avanza hacia la digitalización completa de los servicios y se fortalece el compromiso provincial de proteger el medio ambiente.

El Registro Provincial de las Personas dio un paso importante hacia la digitalización al dejar de expedir actas en papel y migrar completamente al formato online. Esta medida afecta a todas las actas, incluyendo las de nacimiento y defunción, que ahora son tramitadas y entregadas de manera virtual. Este cambio forma parte de un plan integral de digitalización y despapelización del organismo, que busca modernizar y agilizar sus procesos.

La implementación de esta nueva modalidad incluye una primera etapa de prueba que abarca la solicitud, pago y expedición exclusivamente digital de actas. A partir de ahora, los usuarios pueden acceder de manera remota a las actas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial, a través del sitio web oficial del Registro (https://www.registrocivil.misiones.gov.ar/), un sistema operativo simple y accesible para los usuarios.

El proceso en línea es rápido y eficiente, ya que los usuarios pueden completar su diligencia en menos de 5 minutos una vez que acceden a la plataforma y seleccionan el tipo de acta que necesitan.

Además, esta iniciativa no solo facilita los trámites para los ciudadanos, sino que también reduce el uso de papel y contribuye al cuidado del medio ambiente.

AVANCES EN LA DIGITALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES

En mayor detalle, la directora operativa del Registro Provincial de las Personas, Belén Burna, informó que “desde el día 18 de marzo se modificó la forma de expedición de actas, ya sea de nacimiento, defunciones, matrimonios y uniones convivenciales. ¿Cuál es la modificación? Ya no se entregan las actas en formato papel”.

Puntualizó que a los solicitantes se les enviará vía mail el acta que solicitan, con firma digital, con todos los sellos y toda la reglamentación que necesiten. Por otro lado, tenemos el cobro. Ya ninguna delegación de Registro Provincial de Personas toma el cobro en efectivo y pasamos a un formato 100% digital, con el cobro a través de todas las billeteras virtuales y los sistemas que la provincia ya tiene garantizados y son seguros.

De esta manera “ya no va a ser necesario que la gente se acerque a las diferentes delegaciones del Registro en toda la provincia. Simplemente, hoy en día van a poder entrar a la página del registro de las personas, y ahí simplemente van siguiendo los pasos para ver los requisitos que se necesitan para la solicitud del acta”. Aclaró que los plazos de respuesta son aproximadamente de cinco días hábiles.

Asimismo, destacó que hay una buena respuesta de los usuarios. No obstante, aclaró que desde el organismo “entendemos, por supuesto, que hay casos concretos, sobre todo la gente adulta, que no tiene tanto manejo de todo lo que es digital. En ese caso no hay que preocuparse, esas personas van a poder acercarse como siempre y desde el personal del Registro van a tener el acompañamiento que necesitan para hacer la solicitud”.