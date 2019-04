Los Mitá ante un nuevo desafío, y por duplicado

Con varios años en la ruta, Los Mitá se aprestan a una doble fecha en el mes de mayo. El sábado 4 en el Teatro San Martín de Puerto Rico y el 18 en el auditórium del Montoya. Las anticipadas se consiguen en la boletería del teatro (Posadas) y en Nacho Libre (Puerto Rico).

Intentando redoblar la apuesta en búsqueda del crecimiento artístico y profesional, Los Mitá, como siempre desde la autogestión, han programado dos grandes eventos para el mes de mayo. Así, el próximo sábado 4 actuarán en el Cine Teatro San Martín, de Puerto Rico, y el 18 en el auditórium del Montoya, en Posadas. Pero no estarán solos: para el show de Puerto Rico contarán con la participación del Ballet Municipal Martin Fierro (Dirigido por la profesora y coreógrafa Claudia Blume), mientras que para la fecha de Posadas hará lo propio el Colectivo Cultural Foklórico Misionero-Soñadores, guiado por los profesores Alejandrino Vázquez y Adela Sosa.

Además, siempre pensando en cómo arrimar a la familia a sus shows los menores de 12 años no abonan ingreso (cupo máximo 50 localidades por show), por lo que se recomienda comprar las entradas anticipadas. Para ello se puede contactar a los integrantes de cada ballet, en la boletería del Montoya o en Nacho Libre, justo enfrente al Teatro de Puerto Rico.

PICADA INDUMAR… TAN LEJOS, TAN CERCA

Todavía eran unos pibes y con el rojo de la tierra de Picada Indumar (en lo profundo de Dos de Mayo) tiñendo las zapatillas, cuando comenzaron a tocar chotis, polkas y vanerones. Tiempos de amaterurismo casi total en los que pasaron de movilizarse en colectivo para dar shows en zonas cercanas (más de una vez durmiéndose y pasándose de pueblo) a los teatros y grabaciones profesionales. De cobrar migajas en negro (y a veces ni eso), a la necesidad de profesionalizarse tanto en la parte técnica y artística como en la gestión. Siempre por el camino de la independencia, Los Mitá han marcado una evolución que todavía no piensa en encontrar el final.

“En el 2005 iniciamos este difícil camino de vivir de nuestro arte”, explica Bichy Vargas, la cara más visible de una máquina que, para funcionar, necesita de cada uno de sus engranajes. “Al comienzo éramos cinco músicos que debíamos cargar los instrumentos (incluyendo la batería) en los colectivos para viajar a tocar de un municipio a otro. Nos dormíamos en el camino y a veces nos pasábamos, y otras veces nos dormían a nosotros y a la hora de cobrar no había un peso para la banda”. Ese amateurismo comenzó a cambiar hacia el 2011. “Con Eduardo Vignolo enel grupo, por lo menos teníamos un auto para llegar a lo shows y, aunque no siempre había, a las pruebas de sonido también”, recalca el Bichy poco nostálgico y sí muy aliviado de haber dejado todo eso atrás.

LA FAMA CUESTA

Coincidiendo con su crecimiento artístico comenzó el reconocimiento popular… y también de la AFIP. Luego de los shows que se realizaban con entidades o particulares que no necesitaban una rendición formal de los pagos, llegó el tiempo del Monotributo y la facturación. En el año 2012 el grupo fue declarado Consagración del Festival Nacional del Litoral, lo que los llevó a otros ámbitos… y contrataciones. “A partir de allí comenzamos a cerrar otros tipos de shows, nos llamaban de las municpalidades, y eso requería facturar, así que nos volvimos un grupo `en blanco’”. Pero esa formalización conllevó otras responsabilidades, y Los Mitá aún no tenían un material grabado a la altura de lo que necesitaban mostrar. “Así otra vez nos vimos en medio de la necesidad de dinero, ahora ya no sólo para pagar el Monotributo, que debía ser mes a mes haya o no haya show, teníamos que juntar dinero para entrar al estudio de grabación”.

Decir grupo independiente significa que todo lo que hace una Productora o sello discográfico, lo debe hacer la banda, y para ello, el ahorro es la clave. De esa manera, en seis años de profesionalización, Los Mitá llevan grabado tres CDs en estudio, 1 DVD en vivo y dos Videoclips. Otra inversión importante han sido los viajes. “Fuimos tres veces a Cosquín (en el primero fueron Mención Especial de la Peña Oficial y en los otras dos llegaron a la Final de Los Espectáculos Callejeros); dos veces a Baradero (Buenos Aires), donde salieron Consagración de la Peña Oficial y al año siguiente, tuvieron su lugar en el Escenario Mayor.

“Salir a otras provincias fue la mejor inversión y seguirá siéndolo; nosotros aprendimos a conocer lo bien que sonaban otras bandas, y no para comparar, sino para saber en qué debíamos mejorar. Hoy el grupo sigue en ese camino, sabiendo que a pesar de lo hecho y logrado, siempre es bueno quitarse los calzados y pisar la tierra, para saber dónde estamos parados”.