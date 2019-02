Contra aumento de tarifas, cortes al tránsito y movilizaciones en distintos puntos de la provincia

En el marco de la Jornada Nacional de Lucha de los movimientos sociales contra el ajuste implementado por el Gobierno nacional, los tarifazos y por la paritaria social, las organizaciones sociales y sindicales que conforman la Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha se movilizaron este miércoles 13 en varias ciudades.

En Posadas, frente a la Casa de Gobierno se realiza un acampe de unos 40 integrantes del Movimiento de Tareferos de Misiones. Elaboraron un petitorio en el cual expresan las dificultades que tienen para percibir beneficios de la Tarjeta Social y los subsidios interzafra.

Además, frente a Samsa los miembros de agrupaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa protesta contra el aumento de la tarifa de agua potable.

En Oberá

La concentración se realiza en el Centro Cívico Manuel Belgrano, de avenidas Sarmiento y Libertad. En el lugar vecinos autoconvocados reclaman contra el aumento de las tarifas del servicio de transporte urbano de pasajeros. Está previsto una marcha por avenidas y calles de esa ciudad de la zona Centro. En tanto, en la Casa del Bicentenario se lleva a cabo una Audiencia Pública por el precio del boleto.

En Eldorado

La concentración se lleva a cabo en la Plaza El Colono del km 6. Marchan unas 300 personas aproximadamente. Son integrantes del movimiento Polo Obrero. Protestan contra los aumentos tarifarios. Marcharán por la avenida San Martín hasta la Plaza Sarmiento del km 9.

En Puerto Iguazú

La concentración se realiza en la calle Río Negro y Buenos Aires, del barri Obrero, oficinas de la ex Emsa (Energía de Misiones). Unos 30 vecinos autoconvocados reclaman contra el aumento de tarifas. No permite el ingreso del personal de la empresa al interior del inmueble.

En Puerto Libertad

La manifestación se realiza en la Ruta Nacional 12 km 1.604. Vecinos autoconvocados protestan contra el aumento del precio de la energía eléctrica. Cortan la ruta y amenazaron con tomar la central hidroeléctrica de Urugua í.

En Apóstoles

La concentración se lleva a cabo en la avenida 9 de Julio Ruta 1. El Movimiento Evita, FOL (Frente de Organizaciones en Lucha) y la CCC. Unas 600 personas aproximadamente y vecinos autoconvocados reclaman contra el aumento de las tarifas. Tras la concentración realizarán una marcha por las principales calles de la localidad.

En Azara

La concentración se realiza en la Plaza San Martín. Luego habrá una marcha. Grupos de vecinos autoconvocados reclaman contra el incremento tarifario. Se desplazarán por diversas calles desde la Plaza hacia el edificio municipal. Luego a la oficina de la Cooperativa Eléctrica. Para regresar a la plaza.

En San Vicente

Concentración y marcha por Avenida del Colono, frente a un supermercado. Unas 200 personas, según estimaron desde la Policía provincial. Participan integrantes del Movimiento Evita, Asociación de Tareferos. Contra el aumento tarifario.

En Jardín América

Concentración y marcha Plaza Colón. Agrupaciones sociales, PAyS, Seamos Libres. Con la modalidad de caminata alrededor del espacio público para dirigirse hasta las instalaciones de la Cooperativa de Agua Potable. Luego, por avenida Libertad hasta la oficina de la ex Emsa (Energía de Misiones) y finalmente hasta el Hospital de Área.

En Bernardo de Irigoyen

Concentración y marcha por la avenida principal. Vecinos autoconvocados marcharán por la ruta nacional 14 hasta la Aduana. En el paso fronterizo realizarán una exposición de las consignas del reclamo y posteriormente finalizará la marcha frenta a la oficina de la ex Emsa (Energía de Misiones).

Consignas

Las organizaciones sociales y sindicales que conforman la Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha, se movilizan este miércoles 13 en varias ciudades de Misiones, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de los movimientos sociales contra el ajuste, los tarifazos y por la paritaria social.

Las movilizaciones tienen como eje, además, reclamar que se sancionen las leyes de Agricultura Familiar, Infraestructura Social, Emergencia en Adicciones y Emergencia Alimentaria, presentadas por las organizaciones en el Congreso Nacional durante la Marcha Federal del año pasado.

En la provincia, se suman consignas vinculadas específicamente “a los abusos en materia tarifaria tanto de la prestataria estatal de energía, como de la empresa privada que maneja el servicio de agua potable en Posadas, Candelaria y Garupá, Samsa, así también de las cooperativas que en el interior provincial también implementan brutales tarifas”. También se manifestará y peticionará “contra una serie de barreras y dificultades que la Anses impone a las ciudadanas y ciudadanos para la percepción de diversos beneficios”.

Recomposición salarial

El sector estatal en tanto, “levantará las banderas de la recomposición salarial, el cese de la precarización laboral y la reincorporación de todas las trabajadoras y trabajadores despedidos.

“El sufrimiento del pueblo se agrava día a día. Nos están robando y están generando cada vez más pobreza y exclusión. Dijimos claramente que si no escuchan al pueblo, si no paran la mano, el conflicto social va a crecer. Este miércoles vamos a estar en la calle nuevamente haciendo sentir la bronca que se respira en los barrios y en todos lados. A los de arriba les decimos que no estamos dispuestos a pagar el ajuste. Invitamos a toda la ciudadanía y todas las organizaciones a sumarse a esta nueva jornada de lucha, porque la única posibilidad de cambiar esta dura realidad es con lucha” expresaron desde la Coordinadora.