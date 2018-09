LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO

Por Carlos Rodríguez ***

Qué, cuánto y cómo informan los noticieros de los canales de aire.



Las noticias a las que se da más importancia son policiales, políticas y a la “inseguridad”. El año pasado crecieron los temas de género, aunque en las marchas de NiUnaMenos se priorizaron los incidentes. La falta de fuentes y los sectores más invisibilizados.

Un monitoreo sobre la información difundida durante casi 600 horas de seguimiento de los noticieros televisivos de los canales de aire, determinó que las noticias a las que se da más importancia son las policiales, la política y los temas relacionados “con la inseguridad”. En cambio, tienen espacios mucho menores, en general, temas como adultos mayores, salud, discapacidad, ciencia y tecnología, pueblos originarios y campesinos. Dado el crecimiento del colectivo feminista a partir de las movilizaciones contra la violencia de género, los noticieros le dieron más espacio a la mujer aunque “más del 70 por ciento de las noticias presentadas por un columnista fueron hechas por un varón”. Las mujeres periodistas se ocuparon de temas como “espectáculos, arte y cultura”, hecho que confirma que se sigue reproduciendo “la asimetría que cuestiona el movimiento feminista”.

En cuanto a la difusión importante que se le dio a las marchas del colectivo de mujeres, se señaló como dato negativo que los noticieros “jerarquizaron los incidentes sobre los testimonios de las manifestantes”. Otro cuestionamiento estuvo dirigido a las noticias sobre comunidades migrantes, dado que “se describe como víctimas a la migración africana o asiática hacia Europa, o la de latinoamericanos a Estados Unidos”, mientras que “se criminaliza a los migrantes en el ámbito local”. La temática migrante en Argentina es asociada siempre “a hechos policiales como el narcotráfico”. Uno de los temas centrales es que en policiales e “inseguridad, que reunieron casi un tercio de los noticias difundidas, “en el 40 por ciento” de los informes no se citó “ninguna fuente” que corroborara la veracidad de lo que se dijo.

El monitoreo fue realizado, hasta fines del año pasado y por quinto año consecutivo, por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre el contenido de la información que difunden los noticieros de los canales de TV de aire de la Ciudad de Buenos Aires. Durante 2017, los temas principales fueron la muerte de Santiago Maldonado, la multitudinaria marcha en contra de la violencia machista #NiUnaMenos, la Masacre de Hurlingham, el femicidio de Anahí Benítez, la desaparición de Micaela García (otro crimen de género) en la ciudad entrerriana de Gualeguay, la búsqueda del submarino ARA San Juan, la detención de Claudio Minniccelli, cuñado del ex ministro de Planificación Julio de Vido), las elecciones legislativas, los audios entre el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, y la ex presidenta Cristina Kirchner, y el juicio oral por el crimen de Candela Rodríguez, entre otros.

El estudio comprendió el seguimiento de 19.160 noticias que emitieron los cincos canales de aire de gestión pública y privada de CABA: América, Canal 9, Canal 13, Telefe y la Televisión Pública. Como resultado del análisis a lo largo de 591 horas, se determinó en principio que América fue el canal que menos noticias puso al aire y la Televisión Pública la que emitió la mayor cantidad, pero a la vez fue el medio que “menos fuentes utilizó para fundamentar sus exposiciones”. En general, los temas más recurrentes fueron la política o cuestiones relacionadas con “la inseguridad”, seguidas por los temas relacionados con el deporte, internacionales, espectáculos, arte y cultura. Como en años anteriores, la agenda noticiosa siguió sin hacer foco “en temas relacionados a personas mayores, turismo, salud, discapacidad, ciencia y/o tecnología, y pueblos originarios y/o campesinos”. Sí hubo, en cambio, “una mayor participación de noticias relacionadas con protestas sociales, niñez y adolescencia y géneros”, en este caso para responder a “las demandas proclamadas por las organizaciones feministas que lograron instalar el tema en la coyuntura social que vivió la Argentina” el año pasado y que se mantuvo en 2018.



Otro aspecto señalado en el informe es que “si bien creció el número de noticias, el promedio general de duración fue de 1.51 minuto, seis segundos menos que en 2016”. Sobre las fuentes consultadas por los distintos noticieros de TV, se hizo mención a un dato preocupante y repetido: “Más de la mitad de las noticias emitidas no incluyó ninguna fuente”. En ese mismo sentido, “se multiplicaron las secciones de noticias que duran entre 10 y 20 segundos y no suelen tener fuentes”.

Una notoria contradicción es que “en un año atravesado por la demanda del colectivo de mujeres, más del 70 por ciento de las noticias presentadas por columnistas fueron hechas por un varón”. Las noticias relacionadas con el espectáculo, el arte y la cultura siguieron siendo los únicos fragmentos “en los que predominaron las mujeres como columnistas”. Esto significa que la estructura de los noticieros “continúa reproduciendo la asimetría que cuestiona el colectivo feminista”.

Otro dato, respecto de la presencia de la mujer en los noticieros, es que “más del 80 por ciento de las noticias que cubrieron estos temas se asociaron a hechos policiales (20 por ciento por encima de 2016), lo que se explica por la gran cantidad de femicidios y otros hechos de violencia ejercida contra las mujeres”. En cuanto a la cobertura de las marchas por “Ni una menos”, se centraron en “los incidentes por sobre la información, se les dio poco lugar a los testimonios de las manifestantes (sólo un noticiero emitió testimonios de ellos y ellas) y otro comenzó informando sobre los disturbios”.



Por otro lado, “el abordaje de la violencia de género sigue evidenciando algunas recaídas en justificaciones que cargan la responsabilidad sobre las víctimas”. En definitiva, el tema género “ocupó el décimosegundo lugar en los noticieros televisivos de CABA en cuanto a cantidad de noticias y se ubicó en la octava posición en tiempo de duración”.

Las noticias sobre géneros y política hicieron referencia a una polémica campaña contra la violencia de género lanzada por el municipio de Pilar, que fue cuestionada y viralizada en las redes sociales por utilizar frases como “si le pega y ella se queda, es porque le gusta” y “si salen con esa pollerita, después no se quejen”. En las noticias sobre violencia machista se difundieron 645 noticias sin aportar “ninguna fuente y casi tres cuartos (del total) con sólo una” fuente. Telefé construyó cerca de la mitad de las noticias sobre género “utilizando más de una fuente”, mientras que la TV Pública “alcanzó ese porcentaje, pero de noticias sin ninguna fuente”.



La mayor cantidad de noticias sobre migrantes refirió hechos internacionales, particularmente a la migración africana y asiática hacia Europa, y a la migración latinoamericana hacia Estados Unidos. En todos los casos “las migraciones suelen ser representadas de una manera que las victimiza y construye un estereotipo completamente distinto al perfil de las personas migrantes en el ámbito local, en el cual suelen ser criminalizadas”. Es muy fuerte “la asociación de la temática migrante con hechos policiales”, creando “estereotipos ligados a la nacionalidad, sobre todo en hechos relacionados al narcotráfico”.