EL ETERNO RETORNO TAREFERO

Por La Nación Trabajadora ***

Lxs trabajadores de la yerba mate, desde la más profunda memoria histórica, padecen las mil formas de la injusticia social. LNT realizó una entrevista a Martín Sereno, referente popular de Misiones, para comprender la conflictividad actual. El punto más álgido hoy: amenazas de desalojo y hambre.



En este límite social las organizaciones ‘extreman la organización’ realizando movilizaciones por un Fondo Especial Yerbatero, la actualización del monto del subsidio inter–zafra –congelado hace tres años- y multiplican la capacidad de sus estructuras para garantizar comida y resistencia.



El sistema de trabajo

Los tareferos y las tareferas son los cosechadores de yerba mate. Un sector históricamente explotado, a tal punto que cuando comenzó la industria de la yerba mate trabajaban sólo por la comida.

Parte del conflicto en torno a esta actividad se explica porque el precio de la cadena de producción yerbatera se forma mal. “Se empieza fijando el precio de la hoja verde y la canchada (la yerba seca) y ahí se va aplastando hacia abajo, entonces el tarefero termina recibiendo unas migajas”, explica Martín Sereno, referente social de Misiones. Actualmente el precio por tonelada es de 1509 pesos, pero no es el que se paga en la realidad. El 60% de los tareferos hoy está cobrando entre 900 y 1100 pesos la tonelada. Es decir alrededor de 1 peso por kilo cosechado.



El sistema de trabajo de la tarefa se realiza yendo a yerbales, acampando en condiciones deplorables durante una semana o quince días bajo techos de plástico, sin provisión de agua potable ni de baños.

El proveedor de la comida es el cuadrillero, que es algo parecido a un contratista que pacta con el productor yerbatero el servicio de cosecha y, por disponer de un camión para cargar la yerba y de móviles para trasladar a los trabajadores, hace de intermediario entre el dueño de la producción y los tareferos. A la vez, es el que entrega la yerba en los secaderos, por lo tanto realiza una intermediación.



Los cuadrilleros proveen la comida, y como se la dan a cuenta a los trabajadores, fiada, le ponen el precio que quieren. “A veces el tarefero trabaja toda la semana y vuelve con muy poca plata, vuelve empatado porque le cobran la comida, le cobran los plásticos para armar su carpa, le cobran la ropa de trabajo… parece el sistema de la mita, que cuanto más se trabaja, más se debe. Como muchas veces los tareferos trabajan con algún contratista o ladrillero es común que antes de empezar la cosecha ya pidan adelantos. Es que entre cosecha no tienen un trabajo fijo, dependen de las changas, de trabajos esporádicos, irregulares y mal pagos, entonces se endeudan ya con el futuro patrón antes de comenzar, y ya después trabajan para pagar las deudas y un poquito más”, agrega el referente social, además diputado provincial por el Partido Agrario y Social (PAyS).



Instantánea de la actividad



Actualmente se estima que son entre 15 y 17mil los tareferos y tareferas. No hay un registro exacto porque, como decíamos, un 40% está en negro. El año pasado cobraron el subsidio inter–zafra ocho mil aproximadamente. El subsidio inter zafra se paga durante tres o cuatro meses y es un monto que está congelado desde hace tres años en 2300 pesos por trabajador como único ingreso mensual. “El gobierno nacional no lo ha actualizado, es una cifra indignante que no alcanza para sostener nada y encima ni siquiera se paga por todo el período inter–zafra, sino por algunos meses. Además tiene algunos requisitos difíciles de cumplir porque requiere al menos de tres recibos en blanco y los recibos deben ser por un mínimo de tres mil pesos, algo que tampoco tienen muchos porque, si bien lo que ganan es más, los patrones que expiden el recibo lo hacen por menores montos para pagar menos aportes y menos impuestos”, explica.

Aproximadamente un 60% está trabajando en blanco a pesar de que hay un impuesto que se llama co– responsabilidad gremial, por lo que le descuentan a cada kilo de yerba vendido determinado monto, unos 27 centavos, con los que se cubriría el blanqueo de todos los trabajadores.

Pero a pesar de que al productor le descuentan, no todos están blanqueados. Solo las empresas más grandes aprovechan esta co-responsabilidad gremial para blanquear a sus trabajadores, que a veces ni siquiera trabajan en la yerba. Un 40% está en negro, lo cual le trae inconvenientes como no tener cobertura social, aportes jubilatorios, de modo que tampoco pueden acceder al subsidio inter zafra.

La actividad está formada por el trabajador, tarefero o tarefera; el productor, que es quien tiene el predio con la yerba, los cuadrilleros o contratistas, y luego están los secaderos que es donde se lleva la yerba mate para estacionarla y secarla y se vende a los molinos como yerba canchada. Ahí se muele, se procesa y se envasa, que es el proceso industrial. En relación a los productores, el 70% son pequeños y producen el 30% de la yerba y el 30 % restante produce el 70%. “Se ha concentrado mucho la producción en los más grandes”, señala el dirigente.

El 85% de la industria está en la provincia de Corrientes y está concentrada en 4 o 5 molinos muy grandes: Río de la Plata (Cruz de Malta y Nobleza Gaucha), La Cachuera (Amanda), Hreñuk (Rosamonte), Las Marías (Taragüi).



Los “patrones ocultos” son claramente los intermediarios, los cuadrilleros. Hace poco, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) les otorgó el reconocimiento, y existe un registro de aproximadamente 300. Y también de alguna manera también lo son los secaderos, porque tienen acuerdo con los cuadrilleros y los contratistas. “A veces la industria, los molinos, tienen toda la cadena asegurada. De hecho, una de las soluciones que había para el productor y para el tarefero era una cupificación de la yerba (establece que todos los productores deben dejar a priori un 20% de la superficie plantada sin cosechar para regular la oferta y la demanda) pero el INYM hizo la vista gorda durante años diciendo que no tenía datos fehacientes de cuánto había plantado y hoy prácticamente los grandes molinos se autoabastecen pagándole poco al productor y en detrimento del cosechador y la cosechadora”, explica Sereno.



-¿Cuáles son las condiciones laborales?

-Las condiciones laborales son extremas. Se han detectado y denunciado muchísimos casos de trabajo esclavo y trabajo infantil, inclusive en la chacra de Ramón Puerta, el embajador argentino en España de la gestión de Cambiemos. Hace aproximadamente cuatro o cinco años se hicieron denuncias penales por trabajo esclavo e infantil y es una situación que no se ha podido superar todavía. El Ministerio de Trabajo provincial aduce falta de capacidad técnica e infraestructura para recorrer todos los yerbales y los sindicatos tampoco se mueven en ese sentido.



Los principales problemas son el bajo salario que cobran, las condiciones en que trabajan, y la intermitencia de la cosecha, que puede tener un año bueno de cinco meses o un poquitito más, y años malos como el actual, de cuatro meses, después de lo cual quedan sin trabajo fijo y dependen de conseguir algo esporádico.



“Para dar un ejemplo de lo grave que son las condiciones de trabajo todavía, hubo una noticia reciente que lo demuestra –relata el referente social- A muchos tareferos y tareferas los trasladan en los camiones llenos de los raídos que son los sacos de tela llenos de yerba. Llenan los camiones hasta el tope y arriba trasladan a los tareferos, ya hay muchos muertos y heridos por esa modalidad. Además, cuando se va a las chacras a cosechar, los caminos tampoco están en buen estado, entonces los camiones se bambolean, vuelcan, o terminan electrocutados con cables de alta tensión. Hace unos años, con la última tragedia se implementó un plan de crédito a los cuadrilleros para comprar colectivos que eran dados de baja en otras provincias y así asegurar el transporte pero aún hoy hay noticias sobre la detención de un camión que los trasladaba así”.

Tres sindicatos, más de veinte asociaciones… tanto para tan poco

Hay tres sindicatos que se arrogan la representación, uno es UATRE, conducido históricamente por el (fallecido) Momo Venegas –“históricamente entreguista y que sigue en esa misma línea”, acota Sereno. El otro es SITAJA (Sindicato de Tareferos de Jardín América), creado hace unos años de la mano del oficialismo provincial para dar pelea o para disputar el espacio con UATRE, “pero es un sindicato oficialista que siempre prioriza la buena relación con el gobierno antes que la defensa de los trabajadores”, aclara. Hace unos años desembarcó en Misiones el SUOR Sindicato único de Obreros Rurales que vino a disputar con SITAJA y UATRE. Según el referente social, “tuvo un comienzo realmente representativo, pero a los pocos meses también fue cooptado por el oficialismo misionero y dejó de pelear. Igualmente los tres sindicatos se limitan a representar a los trabajadores en blanco”.



“Las organizaciones sociales y los movimientos populares venimos trabajando con los tareferos y las tareferas porque realmente son uno de los sectores más castigados de la provincia. Con ellos hemos abierto comedores populares, merenderos y realizamos acciones sociales y políticas tendientes a atender a los más desprotegidos”, explica Sereno, y agrega: “También se han nucleado en muchas asociaciones, debe haber veinte o veinticinco aproximadamente, pero que no lograron mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo o de vida. Se generó una atomización muy fuerte de la lucha porque al haber tres sindicatos y tantas asociaciones, y cada asociación tirando de manera independiente hacia algún lado, generó que no se pueda unificar la lucha y por lo tanto tenga menos fuerza”.



Al rojo vivo: amenazas de desalojo y protestas

Hubo dos ocupaciones de tierras en la ciudad de Oberá, Misiones, de familias que vivían hacinadas, por varias generaciones, y decidieron instalarse en algunas tierras o espacios verdes y no tenían información sobre los lotes. “Ahora hay una discusión acerca de si son privadas o no, se ha judicializado el tema. En un contrasentido total porque el mismo municipio está tratando una ordenanza para donar un predio enorme a una liga de fútbol de la cual son partícipes el intendente y algunos concejales, en lugar de dar solución de hábitat, de vivienda y de tierra a estas familias de trabajadores”, advierte el diputado provincial.

Los barrios en los que viven están todos enganchados de la luz, del agua cuando pueden, no tienen papeles de posesión de la tierra, las casas son precarias. “Realmente son uno de los sectores más desamparados de la provincia”, añade.



-¿La crisis económica agravó la situación?

-“El conflicto se repite, pero a veces se agudiza más, como este año, porque es menor la capacidad adquisitiva por la devaluación que sufrimos, por el aumento del alimento. Pero todos los años en el período inter–zafra hay reclamos, por lo menos de provisión alimentaria, de algún bono extra y por el subsidio inter zafra que nunca llega en el tiempo que corresponde. Este año los reclamos empezaron cuando se supo que iba a seguir congelado el monto del subsidio. Y que iban a recortar el número de beneficiarios. Y también por un reclamo por programas de trabajo. Un grupo de trabajadores de Oberá se dirigió a la oficina nacional de Desarrollo Social que hay en Misiones y no fueron atendidos y se inició un reclamo que comenzó a aglutinar a todo el sector tarefero”.



Las medidas de fuerza consistieron en el acampe frente a esa oficina de Desarrollo Social de la Nación durante una semana, y se destrabaron con una mesa diálogo donde los ministros provinciales reconocieron la exigencia de los tareferos de la actualización y ampliación del subsidio inter–zafra, el salario social complementario y el Fondo Especial Yerbatero que es un proyecto que intenta dar una solución profunda al sector pero es resistido por la industria y los grandes productores.

En la mesa de diálogo hubo compromiso de legisladores nacionales como Leonardo Grosso, Silvia Hornes, Lucila Deponti y los diputados nacionales misioneros de avalar el proyecto de ley de Fondo Especial Yerbatero, en un acta que firmó el Poder Ejecutivo de la provincia. El Poder Legislativo provincial también avaló el acta en una declaración, pero hasta ahora no llegaron soluciones concretas. Hace una semana (el 6 de septiembre pasado) hubo cortes de ruta, y en la próxima (en coincidencia con la semana del paro nacional), habrá medidas masivas de protesta y cortes en todos los municipios donde hay tareferos y tareferas. “Porque no hay respuesta alguna de Nación, y hay una declaración de voluntad política de la provincia pero que no se ha concretado todavía en medidas”.

Las acciones fueron acompañadas por las organizaciones sociales, por el Movimiento Evita, la CTEP, la CCC y Barrios de Pie. También por la delegación provincial de ATE, que no tiene relación con los trabajadores del sector pero forma parte de una coordinadora provincial de trabajadoras y trabajadores en lucha. Acampe y cortes fueron las medidas centrales.



“Se ha realizado acá la semana pasada una reunión con el Gringo Castro, Alderete, los referentes provinciales de estas organizaciones, el vicegobernador de la provincia, el ministro coordinador de gabinete y el ministro de gobierno y se acordó articular en búsqueda de soluciones urgentes. Resolver lo coyuntural y lo de fondo”, explica Sereno.



-¿Cuáles serían esas soluciones?

– Lo que propusimos las organizaciones sociales es por un lado un refuerzo alimentario, poniendo las organizaciones sus estructuras de comedores y merenderos con el objetivo de asegurar la comida todos los días, la entrega de fracciones de tierra para producir durante la inter–zafra, alimentos para el auto-consumo y para vender los excedentes, programas laborales en los municipios, y el fondo especial yerbatero para que se discuta y apruebe esa ley en el Congreso. También se decidió articular gestiones con Nación para aumentar el monto del subsidio inter–zafra y la cantidad de beneficiarios, y así conseguir un cupo especial para tareferos de salario social complementario que los contemple a todos y hacerlo compatible con el subsidio inter–zafra para subir el piso de ingresos de estas 15 mil familias.



Martín Sereno es diputado provincial por el Partido Agrario y Social de Misiones y secretario General del Movimiento Evita de la provincia.



http://lanaciontrabajadora. com.ar/el-eterno-retorno-taref ero/