ARMADA PARAGUAYA PERSIGUIÓ Y EXTORSIONÓ A PESCADORES DE ALEM

Por Alem News ***

Pescadores fueron víctimas de abuso de autoridad por parte de una embarcación perteneciente a la prefectura de Paraguay.



Este domingo, al promediar la tarde, un grupo de pescadores de nuestra ciudad habrían sido abordados con armas de fuego por una embarcación, que según dijeron serían de la prefectura o la armada paraguaya. Uno de los pescadores que sufrió el ataque, habló con Alem.News al respecto.

El hombre indicó que el hecho sucedió cuando varios pescadores se prestaban a navegar el domingo en la zona del puerto de Santa Ana en su límite con Paraguay. “Fuimos a pescar en una zona donde había varias lanchas, no alcanzamos a tirar la lineada cuando observamos que en un determinado momento una embarcación pequeña se acerca a nosotros y nos apuntan con armas de fuego, nos pedían 20 litros de combustible o nos querían llevar del otro lado y detenernos, hasta que en un momento vieron que no teníamos y aceptaron de uno de nosotros 500 pesos”, comenzó relato a Alem.News el testigo.



“En ningún momento estas personas se identificaron, tratamos después de hacer la denuncia en la delegación que está en la zona de Santa Ana, pero nos dijeron que ellos no podían hacer nada y que había varios casos”, dijo.



https://alem.news/armada-paraguaya-persiguio-y-extorsiono-a-pescadores-de-alem/