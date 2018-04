Semana Mundial de la Inmunización : 24 al 30 de abril

“Protegidos colectivamente, las vacunas funcionan”

Hasta el 30 de abril se desarrolla la semana mundial de las inmunizaciones con el lema “Protegidos colectivamente, las vacunas funcionan”, la cual tiene por objetivo fomentar el uso de las vacunas para proteger a las personas de cualquier edad contra varias enfermedades.

Cada año evita entre 2 y 3 millones de muertes, y en la actualidad protege a los niños no sólo frente a enfermedades para las cuales hay vacunas desde hace muchos años, como la difteria, el tétanos, el sarampión, sino también frente a otras, como la neumonía o la diarrea por rotavirus, dos de las principales causas de muerte en menores de 5 años.

Gracias a nuevas vacunas, los adolescentes y los adultos también pueden protegerse frente a enfermedades potencialmente mortales, como la gripe, la meningitis o algunos cánceres (del hígado y del cuello uterino).

Según la Organización Mundial de la Salud en el mundo hay más de 19 millones de niños no vacunados o vacunados de forma incompleta, por lo que corren un serio riesgo de contraer enfermedades potencialmente mortales. Uno de cada 10 de estos niños nunca llega a recibir ninguna vacuna y probablemente nunca haya tenido contacto con el sistema de salud.

Especialistas en el tema del Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro expresaron “Las vacunas son sustancias o medicamentos que inyectadas en el niño producen defensas sin enfermar. Las vacunas tienen la función de desterrar las enfermedades o evitar que estas se propaguen. Hay enfermedades como la viruela que gracias a las vacunas no existen más en el mundo. Y otras como el Sarampión, se están intentando eliminar todavía”.

-¿Cuál es el deber de los adultos en este tema?

-Para poder conseguir estas metas (eliminar las enfermedades) debemos cumplir con el calendario nacional de vacunaciones. Las vacunas en nuestra provincia son gratuitas, accesibles, están muy cerca de las casas, en los CAPS, en nuestro Hospital y otros Hospitales de la provincia de Misiones pueden acudir para vacunarse; además son obligatorias. Cada vez que concurran a su médico pediatra de cabecera deben llevar su carnet de vacunas y consultar si esta completo.

-¿Qué pasa si no se aplican las vacunas?

– Muchas veces los padres se niegan a aplicar vacunas a sus hijos por temor a las reacciones adversas que estas producen (fiebre, dolores, llanto). Pero estas reacciones no son tan frecuentes y generalmente se las calma alguna gotita de analgésico o antitérmico que tengan en las casas. Además debemos saber que estas reacciones son mínimas comparadas con lo que produce la enfermedad que previene la vacuna.

– ¿Cuándo no se debe vacunar a un niño?

– Son muy pocas las causas por la que no se puede vacunar a un niño, por ejemplo: que este con fiebre en ese momento, que tenga alergia grave a algún componente de la vacuna o que este cursando una enfermedad muy grave y no mucho más. Por lo tanto si su bebé tiene catarro o un poco de diarrea o está tomando la teta o se encuentra tomando antibiótico por una infección mínima o en el caso de las mujeres si se encuentran embarazadas IGUAL PUEDE VACUNARSE. Pues estas no son contraindicaciones y no debemos desaprovechar la oportunidad de vacunar a nuestros hijos.

– ¿Cuál es la situación de nuestra región respecto a la inmunización?

– Actualmente nuestro calendario de vacunaciones es uno de los más completos en América y en el mundo. Eso permite que si yo, vos o los padres lo cumplen en tiempo y forma; después de los 11 años ese niño que fue vacunado correctamente, va a tener altísima inmunidad (poco riesgo de tener enfermedades) para enfermedades como: tuberculosis, hepatitis, tétanos, meningitis, sarampión, parálisis infantil, y hasta disminuir en las mujeres adultas el riesgo de cáncer de útero.

-Acerca de la Vacuna de la gripe. ¿Qué nos pueden decir acerca de su efectividad y que se cree que causa la enfermedad cuando se la aplica?

– Merece en esta época mencionar la vacuna antigripal. Esta vacuna da cobertura para a gripe “común” y para la gripe en sus diferentes sepas. Está indicada para un grupo de personas que por antecedentes de años anteriores han sido los más afectados. En pediatría los niños de 6 meses a 2 años deben ser vacunados, a los niños menores de 6 meses son las mamás las que deben vacunarse. Y a los niños mayores de 2 años lo deben hacer los que posean alguna enfermedad crónica y debe estar indicada por el pediatra de cabecera. Estas vacunas están producidas con virus que reciben un tratamiento que los inactiva por lo tanto es falso que la vacuna produzca la enfermedad. Si puede producir, en muy pocos casos, fiebre, dolor muscular y decaimiento.

Las personas tanto niños y adultos cuenta con centros de vacunación en los CAPS y hospitales de la Provincia donde pueden completar su calendario de vacunación en caso de que fuera necesario, actualmente el calendario de vacunación obligatorio esta compuesto por 19 vacunas que se colocan en diferentes etapas de la vida.

Vacunas por cada etapa de la vida:

Vacunas para los primeros 12 meses de vida

Niños y niñas, en particular los más pequeños, son más susceptibles a contraer enfermedades. Por ello, la mayoría de las vacunas se aplican durante el primer año de vida.

Recién nacido

Hepatitis B : una dosis dentro de las primeras 12 horas de vida.

Tuberculosis (BCG) : una única dosis antes de egresar de la maternidad.

A los 2 meses

Neumococo conjugada : primera dosis.

Poliomielitis : primera dosis. Se aplica por vía inyectable.

Quíntuple pentavalente : primera dosis.

Rotavirus : primera dosis (edad máxima de administración: 3 meses y medio de vida).

A los 3 meses

Meningococo : primera dosis.

A los 4 meses

Neumococo conjugada : segunda dosis.

Poliomielitis : segunda dosis. Se aplica por vía inyectable.

Quíntuple Pentavalente : segunda dosis.

Rotavirus : segunda dosis (edad máxima de administración: 6 meses de vida).

A los 5 meses

Meningococo : segunda dosis.

A los 6 meses

Poliomielitis : tercera dosis. Se aplica por vía oral.

Quíntuple Pentavalente : tercera dosis.

Entre los 6 y los 24 meses

Gripe : dos dosis, con un intervalo mínimo de 4 semanas entre la primera y la segunda.

Los menores de 24 meses que hubieran recibido dos dosis de vacuna antigripal anteriormente, deberán recibir solo una dosis.

A los 12 meses

Vacunas para niños y niñas a partir de 1 año de edad

Niños y niñas, en particular los más pequeños, son más susceptibles a contraer enfermedades.

A los 15 meses

Meningococo : dosis de refuerzo.

Varicela : única dosis.

Entre los 15 y los 18 meses

Poliomielitis : primer refuerzo. Se aplica por vía oral.

Cuádruple o quíntuple pentavalente : primer refuerzo.

A los 18 meses

Fiebre amarilla : primera dosis, solo para niños y niñas que viven en zonas de riesgo definidas por el Ministerio de Salud de la Nación.

Entre los 5 y 6 años

Vacunas durante la adolescencia

En esta etapa debe reforzarse la protección de las vacunas de la infancia y comenzar a prevenir enfermedades propias de la edad.

En la preadolescencia y adolescencia disminuye la protección de algunas de las vacunas que los chicos recibieron en la infancia.

Por eso es importante que se apliquen las siguientes vacunas.

A los 11 años

VPH (Virus del Papiloma Humano) : indicada para varones (nacidos a partir del año 2006) y mujeres (nacidas a partir del año 2000) de 11 años de edad. El esquema consiste en 2 dosis separadas por un intervalo mínimo de 6 meses.

Meningococo : una única dosis.

Hepatitis B : Primero, una dosis. Al mes, la segunda dosis. A los 6 meses de la primera dosis, aplicar la tercera y última.

De tener un esquema incompleto, se aprovechará para completar las dosis faltantes.

Triple bacteriana acelular : una única dosis.

Fiebre amarilla : chicas y chicos que viven en zonas de riesgo, corresponde 1 dosis de refuerzo.

Vacunas durante el embarazo

La vacunación en esta etapa de la vida brinda protección a la madre y al bebé mediante el pasaje de anticuerpos a través de la placenta.

El embarazo causa una leve alteración del sistema inmune y una disminución de la capacidad torácica. Por eso,la embarazada debe protegerse contra algunas enfermedades que pueden provocarle complicaciones, como la gripe.

Además, algunas de las vacunas permiten transmitir anticuerpos al bebé para que esté protegido durante sus primeros meses de vida, cuando todavía no logra desarrollar sus propias defensas.

A partir de la semana 20 de gestación

Triple bacteriana acelular : una dosis en cada embarazo.

En cualquier trimestre de la gestación

Gripe : una dosis.

Vacunas durante la edad adulta

La protección que nos dan algunas vacunas disminuye con el tiempo, por lo que debemos reforzarla.

Por otra parte, algunos adultos pueden adquirir enfermedades para las cuales no recibieron vacunas en la infancia.Es importante que el adulto aproveche todas las oportunidades en que se acerque al sistema de salud para completar sus esquemas de vacunación.

Todos los años

Gripe : el Calendario Nacional de Vacunación contempla una dosis anual para los adultos con enfermedades crónicas que presenten prescripción de su médico.

Cada 10 años

Doble bacteriana : una dosis.

En cualquier momento de la edad adulta

Hepatitis B : las personas no vacunadas deberán recibir el siguiente esquema. Primero, una dosis. Al mes, la segunda dosis. A los 6 meses de la primera dosis, aplicar la tercera y última.

En el caso de haber recibido alguna dosis previa, completar con las dosis que falten.



Vacunas para adultos Mayores:

Los adultos mayores de 65 años necesitan protección adicional para prevenir enfermedades respiratorias, ya que presentan un riesgo mayor de complicaciones de salud.

Todos los años

Gripe : una dosis anual.

Neumococo conjugada : esquema secuencial de dos vacunas (vacuna conjugada 13 valente y polisacárida 23 valente).

Cada 10 años

Doble bacteriana : una dosis.

Tres Municipios de Misiones se suman al proyecto piloto de salas de situación para la prevención del Síndrome Urémico Hemolítico

Tres Municipios de Misiones se suman al proyecto piloto de salas de situación para la prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) y de la Campaña SUHmate: prevención en tus manos destinado en principio a los jardines de infantes. El proyecto piloto tiene como objetivo establecer los lineamientos de las acciones de vigilancia desde el Departamento de Seguridad Alimentaria Municipal en la prevención del síndrome en los jardines maternales, infantiles y guarderías.

La primera etapa del proyecto consiste en la recopilación de información para orientar la toma de decisiones sobre los escenarios y las prácticas de riesgo que condicionan la ocurrencia de las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETAs) a nivel local para poder conocer y comprender la magnitud y la tendencia de sus determinantes a lo largo del tiempo. En este sentido se busca generar información para orientar la toma de decisiones.

La participación de los municipios de Leandro N. Alem, Oberá y Posadas al Proyecto Piloto Salas de Situación de Salud para la prevención del SUH – Módulo Alimentos – impulsada por la Red Nacional de Protección de Alimentos RENAPRA se da en el marco de un convenio firmado a través de la División de Calidad de Agua y Alimentos y Laboratorio del Ministerio de Salud Pública y los Municipios de Oberá , Leandro N. Alem y Posadas.

El lanzamiento del proyecto se realizó con unos 50 directores y docentes de nivel inicial de las escuelas pertenecientes al Municipio Alem, para dicha presentación contaron con la presencia de la referente Nacional de la Campaña Dra. Angela Lamela.

Durante el mes de abril se llevaron a cabo relevamientos de los jardines de infantes para conocer la situación local de la mencionada localidad, en el cual se lleva adelante dos encuestas; en una se expresa información sobre las condiciones edilicias de la Institución educativa como: instalaciones son adecuadas y accesibles para el correcto lavado de manos de los niños, si posee sanitarios accesibles, entre otras) y las practicas que se realizan en las mismas ( ej. manipulación de alimentos, viandas, almuerzo, desayuno; las practicas relacionadas al cambio de pañales; prácticas relacionadas a la presencia de areneros, entre otras), también los relacionado con el conocimiento como los los hábitos de higiene colectiva y personal e información que poseen los docentes y no docentes sobre Síndrome Urémico Hemolítico

Posteriormente en el mes de mayo se cargaran y analizaran los datos en la mesa intersectorial de cada municipio y a partir del mes de junio realizar las acciones correspondientes según la necesidad de cada jardín. Una vez que concluido el relevamiento en los jardines se continuara trabajando con las carnicerías. Simultáneamente se planifica las actividades con los demás municipios.

Participan de las actividades del proyecto piloto de sala de de situación del SUH por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones la Dirección de Zona de Salud Sur, División de Calidad de Agua y Alimentos y Laboratorio, Residencia de Bioquímica Bromatológica, por la Municipalidad de Leandro N. Alem, Dirección de Bromatologia, Representantes del Honorable Concejo Deliberante, Referentes del Programa Municipio Saludable, Secretaria Departamental de Educación, Dirección de Educación Secretaria de Gobierno del Municipio.

Salud reitera a los viajeros tomar precauciones para evitar casos de Dengue, Zika, Chikungunya y fiebre amarilla

Debido a la importante movilización prevista para este fin de semana largo el Ministerio de Salud Pública de Misiones recuerda una vez más a aquellas personas que viajen a Paraguay y Brasil o las zonas fronterizas de Argentina, que deben tomar las precauciones pertinentes para prevenir el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.

Además, se insta a los viajeros a concurrir al médico y no automedicarse ante la aparición de síntomas compatibles con las enfermedades vectoriales como ser fiebre alta, dolor de cabeza –especialmente detrás de los ojos – y dolor muscular.

Incluir Salud entregó ayudas técnicas a seis beneficiarios

Esta semana, titulares del Programa Incluir Salud, dependiente del Ministerio de Salud Pública, recibieron audífonos, silla de ruedas, ortesis, anteojos y botón gástrico.

El beneficiado con la silla de ruedas es Víctor, de 64 años de edad, con antecedentes cardíacos y diabetes, oriundo de San José, recientemente externado del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, por amputación de su pierna izquierda, recibió una silla de ruedas estándar que le facilitará la movilización.

Además se entregó un botón de gastrostomía destinado a Zulema de 12 años de edad, que tiene parálisis cerebral y se alimenta a través de gastrostomía. Vino a retirar su mamá, desde Garupá, y agradeció la gestión del Programa, ya que Zulema hace rato se alimenta por esa vía y necesita recambiar el botón cada 6 a 9 meses, para que funcione óptimamente, y siempre ha encontrado respuesta en el Programa.

También conocimos a Mauro de 3 años de edad, que vino acompañado de su hermanita, su primita y su abuela, Miriam, son de Barrio A4 de Posadas. Mauro tiene parálisis cerebral y se quedó sin su mamá luego de nacer, nos relata Miriam, una joven abuela, que los cría a él y a su hermanita. Recibió un par de valvas, indicadas por el especialista, que le ayudarán a corregir la posición de sus pies. Miriam emocionada agradeció la ayuda de Salud Pública, ya que recibe además los medicamentos para Mauro mensualmente, y a partir de ahora, luego de gestionar con la Auditora Médica del Programa, Dra. Damaris Sidoruk, también recibirá los pañales.

Un joven de Candelaria, Tomás, de 12 años de edad, recibió anteojos que fueron indicados por el oftalmólogo, lo que mejorará su visión permitiéndole leer y estudiar sin dificultad. Vino acompañado de su papá, quien nos contó que su hijo tiene antecedente de tres cirugías cardíacas por cardiopatía congénita bajo la cobertura de Salud Pública, y que además asiste a 1° año de la Escuela Secundaria, lo que deja en evidencia su esfuerzo y perseverancia. Un ejemplo de lucha, como tantos otros titulares de este Programa. En la oportunidad acompañó el odontólogo Dr. Santiago Aguirre, colaborador del Programa.

Por último, recibieron audífonos dos mujeres con hipoacusia bilateral, Ana de 47 años de edad, del Barrio San Gerardo de Posadas, y Silvia de 56 años de edad de Oberá; ahora podrán escuchar y mejorará su calidad de vida. Cabe destacar que en lo que va del 2.018 ya son 25 los misioneros y misioneras que recibieron audífonos a través del Programa, con un total de 50 audífonos entregados.

La inversión total realizada en estos elementos (silla de ruedas, un botón para gastrostomía, un par de valvas, un par de anteojos y dos pares de audífonos) es de $72.160

Todas las entregas estuvieron a cargo de la Coordinadora provincial del Programa Incluir Salud Dra. Dalila Bühl, en representación del Ministro de Salud Dr. Walter Villalba.