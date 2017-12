CAMPAÑA ANTÁRTICA, MALVINAS Y LA SOBERANÍA EN RIESGO

​​

Para clarificar los aportes de varios medios, es importante destacar que la Antártida es generadora de inconvenientes que deben afrontarse en cada momento mientras se desarrollan las campañas antárticas. No obstante las políticas de desinversión en ciencia y logística suman problemas a los existentes.



Problemas por falta de combustible en las bases a fin de año y la escasez de insumos existieron anteriormente y, también, los operadores logísticos presionaron con el cierre de base. En algunos casos exagerado y en otros no. Hubo una única excepción con la vuelta anticipada de científicos durante el gobierno de De la Rúa por falta de inciso 1 para el pago de sueldos. Por lo general las campañas científicas se realizaron con cumplimientos satisfactorios, de acuerdo a los informes recibidos y se cumplían las tareas de retirar los residuos de la Antártida.



Traslado de combustible en la base Marambio

Hoy el panorama ha cambiado.

La interminable campaña antártica del verano pasado, 2016/2017 no tuvo el apoyo de un buque de gran porte con helicópteros para el reaprovisionamiento de las bases por razones presupuestarias. Se puso en práctica una campaña de menor envergadura con limitaciones en varios rubros.



Siempre se señaló el ahorro de dinero por no alquilar un buque extranjero. Las cuentas finales no avalan la hipótesis inicial.

Tampoco fue tan efectivo el ahorro en víveres ya que desde las bases se quejan por faltantes de víveres. Algo esencial para las correctas condiciones de trabajo en la Antártida.

El reabastecimiento de la base Marambio utilizando únicamente medios aéreos provocó faltantes, especialmente el combustible para el funcionamiento de toda la base. El consumo de combustible de Marambio es muy elevado. La planificación fue demasiado optimista, los aviones Hércules C 130 tuvieron que trasladar el total de combustible anual de la base. La maniobra titánica fue demasiado para los aviones que comenzaron con evidenciar fallas. Posiblemente la ocurrida con el TC 69 se vincule con la sobrecarga de trabajo que significa la operación permanente.



Neumático reventado del TC 69 en Rio Gallegos luego de una muy buena maniobra del comandante

Luego del incidente del TC 69 hizo que la empresa responsable del mantenimiento indicara preventivamente que los aviones reparados en EEUU deben permanecer en tierra hasta tanto se determine la causa generadora del grave desperfecto.

El vuelo planificado se realizó gracias a los servicios de la Fuerza Aérea de Uruguay. No queda claro si el avión fue alquilado por el Programa Antártico Argentino y si continuará prestando servicios durante la campaña antártica 2017/18. La noticia fue más conocida en el exterior que en nuestro País.



Hércules C 130 de la Fuerza Aérea Uruguaya aterrizando en Base Marambio

¿Hubo más ahorro por no alquilar un buque con helicópteros?

De acuerdo a la cantidad de vuelos realizados y los medios desplegados la ecuación económica no fue favorable para los operadores logísticos comparando el costo de la campaña antártica 2015/2016 con la anterior. El costo de la reducción de proyectos científicos no tiene impacto económico a corto plazo, pero si lo tiene a futuro en términos de la presencia nacional en la Antártida.

El envejecimiento acelerado del material aéreo es alto y las reparaciones de los aviones son elevadísimas.

La maniobra de abastecimiento logístico de la Base Marambio con aviones C130 había sido considerada anteriormente pero finalmente rechazada por razones operativas y de seguridad. Si bien existe la experiencia de reaprovisionar la Base Belgrano II con aero lanzamientos, la cantidad de combustible es muchísimo menor en comparación con Marambio. También se utilizó un avión Ilyushin II 76, alquilado por su capacidad aérea y preservar los aviones Hércules KC 130 para las demás operaciones antárticas.

El costo no fue el anunciado, fue muy superior, aunque no hay datos oficiales pero pueden calcularse.

Si hubo ahorro ¿dónde está el beneficio antártico?



La idea de ahorrar en un rubro es permitir mejorar la situación de otros considerando que el Estado Nacional no es una empresa que debe acumular capital como ganancia. La promesa de mejorar el estado edilicio de las bases y la construcción de una nueva base Petrel con operación permanente han quedado bastante relegadas. Tampoco hubo avances en la construcción de plantas de tratamiento de efluentes y mejoras ambientales.



Los fondos provenientes del remate de la sede histórica de la Dirección Nacional del Antártico e Instituto Antártico Argentino parecen no haber sido incorporados para la inversión en grandes equipos científicos o en apoyo para la actividad científica.

Al conjunto de inconvenientes aéreos se sumaron problemas en el Rompehielos Alte Irizar de poder operar en el Sur del Mar de Weddell, peligrando el reabastecimiento en la base Belgrano II. En esa base continúa acumulándose la basura domiciliaria y los residuos peligrosos sin conocerse públicamente la cantidad de residuos replegados en la campaña anterior. La evaluación del cierre de bases no la generó el gobierno nacional sino que es una opción que manejan los operadores logísticos por falta de provisiones para seguir funcionando.



Grupo de Trabajo en Base Melchior – CAV 2016-2017

Hoy no existe otra planificación que utilizar el Rompehielos Alte Irizar con el mínimo de vuelos de Hércules C130 posibles.

Considerando las novedades que presenta el rompehielos y el estado de las aeronaves las posibilidades de realizar la campaña antártica completa es crítica.



¿Dónde entra la cuestión Malvinas y la Soberanía?

El buque británico HMS Protector forma parte de las campañas antárticas y su misión es sostener la soberanía británica en el “Territorio Antártico Británico”, Georgias, Sandwich y espacios marinos circundantes. Por primera vez se autoriza un recambio de la dotación militar del buque, utilizando un avión militar de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, procedente de Puerto Argentino (Malvinas) aterrizando en Ezeiza, para luego preparar un diálogo de “cooperación” entre los Ministerios de Defensa de ambos países. La Cancillería Argentina tendría que haber evaluado este permiso.