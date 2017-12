ENACOM: ENTREGA DE MEDIOS Y LUZ VERDE AL DESEMBARCO DEL CONGLOMERADO VIACOM EN LA ARGENTINA

Por REDCOM

El organismo entrega Telefe al conglomerado de medios de comunicación, información y entretenimientos, Viacom. Fontevecchia se hará cargo de Radio América, señal que pertenecía al Grupo Veintitrés.



Viacom quinto conglomerado de medios hegemónicos más grande del mundo. Las grandes compañías controlan los medios en el mundo. La verdad, deja de ser importante cuando la información pasa a ser un negocio.



El Enacom (Ente Nacional de Comunicación), es decir el Régimen macrista, “entrega” por un lado Telefé al conglomerado mediático VIACOM, y paralelamente premia al empresario Jorge Fontevecchia con la aprobación para que explote la señal de LR9 Radio América AM 1110.

El Ente dio su “ok” para que la estadounidense Viacom se quede con la señal de Telefe, lo que implicará una inversión inicial de alrededor de 450 millones de dólares.

De esta manera, el Conglomerado que también es dueño de las señales Nickelodeon, Comedy Central y Paramount Channel, busca abrirse paso y consolidar su hegemonía mediática en América Latina.

De esta manera, el Régimen de Cambiemos, entrega a los empresarios amigos y conglomerados mediaticos como acaba de suceder con la aprobación por parte de Enacom de la fusión de Cablevisión (Grupo Clarín) y Telecom, aumentando exponencialmente la concentración y el control social.



En este sentido, el Grupo Perfil ya tiene tres estudios construidos en su edificio de Barracas donde funcionan las redacciones de todas sus publicaciones, para que la señal comience a realizar sus transmisiones de 24 horas de “noticias”. Además, Perfil no garantiza la continuidad de los cerca de 200 puestos de trabajo que se perdieron en Radio América tras el vaciamiento del Grupo Veintitrés.

El Enacom señaló en un comunicado que:

“A través de estas decisiones, seguimos avanzando en comunicaciones plurales y en más derechos y posibilidades de acceso a las herramientas informativas para fortalecer el escenario actual de los medios de comunicación”.



VIACOM: Un conglomerado hegemónico Global

El mapa de los medios concentrados nacionales registró un cambio radical este miércoles, con la confirmación de la compra de Telefe a manos de Viacom Inc, el quinto conglomerado de medios más grande del mundo, con presencia global en la televisión por cable y satelital, la producción cinematográfica e internet.



Viacom es la abreviatura de Video & Audio Communications y sus producciones concentran al mundo del cine con DreamWorks y Paramount Pictures, los contenidos televisivos con MTV Networks, BET (Black Entertainment Television) y el infantil Nickelodeon, y desarrollos en Internet con Neopets.

Solo las compañías yankys Comcast, The Walt Disney Company, Time Warner y 21st Century Fox superan a este gigante de los medios conducido por Bob Bakish, quien asumió el 31 de octubre.

La fusión convertirá a la compañía de telefonía móvil N°2 de USA en un conglomerado de medios y entretenimiento que ofrecerá a la vez servicios de conexión a Internet en los hogares y programas de televisión.



La compra de Time Warner por AT&T, en el mes de octubre pasado, despejó el camino para el desembarco de Viacom: AT&T es dueña de DirecTV y la normativa vigente en la Argentina prohíbe que un operador de TV satelital sea también dueño de canales de televisión de aire.



Las grandes compañías controlan los medios en el mundo

Los conglomerados de medios de comunicación, información y entretenimiento, más grandes del Mundo son: la Walt Disney Company. El Imperio Disney incluye varias compañías de televisión (Walt Disney Television, Touchstone Television, Buena Vista Television), dos compañías de producción de videos y su propia red de cable con más de 15 millones de subscriptores. En cuanto a la producción de películas, el Walt Disney Picture Group, incluye: Touchstone Pictures, Hollywood Pictures y Caravan Pictures. Disney también posee Miramax Films.



La subsidiaria de cable de ABC, ESPN. Esta corporación también tiene una porción controlando compañías de cable como Lifetime Televisión o Arts & Entertainment Network. Además de ESPN, la American Broadcasting Corporation (ABC) posee diez estaciones FM y once AM en las ciudades más importantes de Estados Unidos. Tiene bajo su control también siete periódicos diarios, además de las empresas de publicación: Fairchild Publications, Chilton Publications y Diversified Publishing Group.



Por otro lado, Viacom Inc., la tercera corporación de medios de comunicación más grande de EEUU y quinta a nivel global. Viacom produce y distribuye programas de televisión, posee doce estaciones de radio, produce películas a través de Paramount Pictures. Los canales más populares: MTV, Showtime, Nickelodeo

En el caso de Time Warner Inc, otra de las corporaciones más importantes del mundo hoy absorb​ida por la AT&T. La subsidiaria de Time Warner es la red de cable de televisión más grande de Estados Unidos: la HBO.

Warner Music es la compañía de grabación más grande del mundo, con más de 50 discográficas, la más grande de las cuales es la Warner Brothers Records. Por otro lado, Warnervision, la unidad de producción de video de Warner Music.

Además de la televisión y la música, Time Warner Inc. se ha hecho un hueco importante en la producción de películas, a través de su compañía Warner Brothers Studio. También encontramos influencia directa de la Warner en el mundo de las publicaciones con las revistas más grandes de EEUU: Time, Sports Illustrated, People, Fortune.

Otro gigante de las comunicaciones es News Corporation, de Rupert Murdoch, posee Fox Television y 20th Century Fox Films.

En el caso de la japonesa Sony Corporation, la subsidiaria americana, Sony Corporation of America y Sony Pictures.

Otras dos grandes compañías de producción, MCA y Universal Pictures, son ambas poseídas por Seagram Company Ltd. El presidente y CEO de Seagram es el gigante de licor, Edgar Bronfman Jr., quién también es presidente del Congreso Judío Mundial.



Hacia el quinto poder

Aunque lo que acabamos de mencionar puede hacernos pensar que no hay solución, y que los medios de comunicación siempre van a estar ligados a los poderes fácticos, lo cierto es que también encontramos medios Alternativos y periodistas libres, que no están sujetos a las órdenes de ningún superior.



La verdad, deja de ser importante cuando la información pasa a ser un negocio. Este es el problema de los grandes conglomerados de comunicación, información y entretenimiento, cuyo objetivo no es informar, sino el beneficio económico. En los Medios Alternativos (que solemos tener menos tamaño que los grupos de comunicación tradicionales) el dinero no es una prioridad. El espíritu con el que nacen este tipo de medios (que solemos surgir en internet) es el de recuperar la esencia del periodista. El periodista que trabaja para informar al público, no para quedar bien con el poder.



Los medios de comunicación son actualmente el único poder sin contrapoder, generando así un desequilibrio perjudicial para la democracia. Estamos construyendo el quinto poder.

Fuentes: Infobae/La Izquierda Diario/Le Monde Diplomatique/Ignacio Ramonet/Redcom/