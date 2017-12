EL SUBMARINO ARGENTINO SE ACERCA A LONDRES

Por Manuel Domínguez Moreno

Distintas conversaciones entre militares argentinos a las que ha tenido acceso Diario16 inducen a pensar que el ARA San Juan desaparecido fue atacado por misiles ingleses.



Cuando los intereses políticos o la razón de Estado se anteponen al deber de los gobernantes de informar al pueblo, sobre todo cuando se trata de temas en los que se ha producido un atentado a los ciudadanos, suele ocurrir que esa anteposición se convierte en ocultación y en hurto para salvar intereses privados, ya sean personales, ya sean políticos, ya sean estatales.

Posiblemente esto sea lo que esté ocurriendo en Argentina en referencia a la desaparición del submarino militar ARA San Juan. Según diferentes grabaciones de comunicaciones de militares argentinos a las que ha tenido acceso Diario16 la razón del hundimiento y desaparición de la nave no tuvo nada que ver una explosión interna sino que, según estos testimonios, fue una explosión externa producida por un misil disparado por las Fuerzas Navales británicas que se encuentran en las Islas Malvinas.

El primer testimonio es el siguiente: «Uno de los médicos de acá el hijo trabaja en la naval y tiene la posta. Hace una semana se sabía lo del submarino que está a 400 metros de profundidad porque lo bombardearon, lo torpedearon. Salió de Tierra de Fuego y se acercó por demás a las Malvinas y un submarino inglés lo torpedeó y lo destrozó. No lo van a decir porque terminamos en otra guerra. Eso es lo que pasó. Lamentablemente están todos muertos y hay que ver cuándo van a confirmar todo ese tema. Lamentablemente es la realidad».

El segundo testimonio es un diálogo entre dos militares argentinos:

«Militar 1: Confirmado. Hundido por Inglaterra



»Militar 2: La concha de la reputa madre que lo parió. ¿Retorno a la guerra?



»Militar 1: Estamos preparados para ir a la guerra, a movilizar la armada a la fuerza aérea.



»Militar 2: En QRB hay un apresto».



El tercer testimonio es el más extenso y explica lo que, según estos militares, es un hecho confirmado y que se está ocultando:



«Gente que está en Prefectura hace cuatro días dijeron que los altos mandos que sabían que un misil le pegó al buque. Lo encontraron a 200 km de las Malvinas, fuera del área de cobertura naval que tenemos en Argentina. No sé si será de la Fuerza Aérea Norteamericana, pero dicen que fueron los ingleses. Esto lo sabían los altos mandos hace 4 días y no se lo dijeron ni a los jefes ni al presidente de la nación. Desde ayer cortaron cabezas. Se van a cambiar los jefes de las 4 fuerzas y todos los altos mandos que estaban a disposición del operativo. Fueron atacados por un misil submarino y que ya lo sabían. Para evitar problemas internacionales no dijeron nada. Fueron a un reconocimiento del terreno y el submarino sólo era para 32 personas e iban 44 personas, con 4 buzos, que nadie sabe qué hacen esos 4 buzos dentro del submarino. Supuestamente no había ningún operativo para que esa gente estuviera ahí. Yo lo sé porque en Patricio se está comentando. Obviamente, acá, dentro del regimiento lo sabemos. Supuestamente el submarino estaba reconociendo el lugar, se fue del área en que estaban autorizados, vieron algo raro, les ordenaron que siguieran, que fuera todo secreto, y obviamente los encontró un misil inglés y los atacaron y los hicieron volar a la mierda. Sabían que habían ido a un lugar donde no tenían que estar. Los encontraron cerca de Malvinas. ¿Van a esperar los ingleses a que toquen tierra o que hagan algo? No. Hicieron toda la pantomima esta porque no convenía ni políticamente para la Argentina porque ¿qué vamos a hacer, bombardear Malvinas? Esto lo sabemos desde Prefectura».

Nadie ha confirmado aún nada y todo indica que fuera lo que fuese lo que ocurrió con el ARA San Juan el pueblo argentino va a quedarse sin saberlo porque lo ocultarán o darán una versión distorsionada para contentar a las familias de los 44 muertos y que no se vean afectadas las razones de Estado o los intereses de las élites políticas, financieras y empresariales del país.



Si lo que se afirman en estas conversaciones fuera cierto, el incidente sería un casus belli. Pero, ¿qué haría Argentina? ¿Entrar en guerra nuevamente con una de las potencias bélicas más grandes del planeta? Evidentemente, no y por eso sería necesario que el pueblo no sepa nada.

¿Es descartable que el hecho sea real? No lo es. En España tenemos experiencia de cómo se las gastan los británicos cuando alguien entra en sus colonias. Pero tampoco se puede afirmar tan rotundamente como lo hacen estos militares porque nadie lo ha confirmado oficialmente ni hay pruebas reales para que desde los medios de comunicación se fuerce esa confirmación.

En los pueblos del sur de España, con diferentes versiones, se contaba en familia El cuento de la buena pipa frente a una chimenea o tomando el fresco (no existía la televisión). Alguien preguntaba «¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa?» y todos contestaban «Sí», a lo que el primero decía «Yo no te digo ni que sí ni que no, yo sólo te digo que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa», y así se podían pasar horas. Con esto ocurre lo mismo. ¿Bombardeó la Fuerza Naval británica al ARA San Juan? Los militares argentinos afirman que sí pero su gobierno no lo confirma ni, por supuesto las autoridades británicas de las Malvinas, pero, ¿bombardeó la Fuerza Naval…? Presuntamente los militares argentinos afirman que el submarino fue hundido pero su gobierno no lo confirma ni lo desmiente. Diario16 no dice que sí ni que no, que si quieren que le cuente el cuento de la buena pipa.



