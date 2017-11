Abuelos plantearon sus necesidades y reclamaron al defensor Penayo que sienten “vulnerado” su derecho de acceso a la información

En el marco de una nueva reunión del Consejo Provincial del Adulto Mayor, se invitó a participar al defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, oportunidad que aprovecharon los abuelos y referentes de distintas instituciones para plantear diversas necesidad y manifestar su preocupación al sentir que está siendo “vulnerado nuestro derecho de acceso a la información”.

Con unos 50 abuelos y referentes de Clubes y Centros de Adultos Mayores (CAMP), presentes, el defensor Penayo escuchó los distintos planteos, entre ellos se destacaron la necesidad de mejorar las veredas de la ciudad y, fundamentalmente, del casco céntrico, para facilitar la transitabilidad de aquellas personas que tienen dificultades motrices, quienes aseguraron que “hoy nos es imposible ir a un cajero o hacer trámites sin riesgo a caernos y lastimarnos por el pésimo estado de las veredas”.

Pero, uno de los temas más recurrentes fue la dificultad que se les presenta al momento de tener que usar el servicio del transporte urbano de pasajeros, en este sentido le pidieron a Penayo que intervenga “porque cambiaron los números de las líneas de colectivos, los recorridos y frecuencias, y nosotros no nos enteramos, no tenemos información, y muchos de nosotros nos perdemos o tenemos que gastar dinero que no tenemos en remises o taxis”.

En tal sentido, el defensor del Pueblo se comprometió a de inmediato gestionar ante los organismos competentes para que se pueda lograr que las empresas prestatarias establezcan en la ciudad de Posadas un sistema como el de Buenos Aires, “que en cada parada de colectivo haya un cartel que indique el número del transporte que pasa y su recorrido”.

En el encuentro, que tuvo lugar en el Club de Abuelos Centenario, y que fue organizado por el vicepresidente del Consejo Provincial del Adulto Mayor, Alejandro Miravet, del cual participó la secretaria de Adultos Mayores de la Municipalidad de Posadas, Graciela Britez, también manifestaron la necesidad de generar “conciencia social” respecto a los malos hábitos de vecinos que “una vez que pasa el recolector de residuos, van y arrojan basura en los contenedores o en las calles, y otros que utilizan los contenedores domiciliarios para arrojar residuos voluminosos”.

También reclamaron por la necesidad de mayores frecuencias en la recolección.

Otro de los temas planteados fue la problemática del arroyo Itá, que preocupa de gran manera a los vecinos de la zona, quienes piden que se logre el saneamiento y canalización de todo el tramo del arroyo que atraviesa la Chacra 65, una obra que el jueves próximo tendrá su audiencia pública, en la que el defensor Penayo elevará la posición de la Institución, en procura del bien común.

“Es la primera vez que estamos frente a un defensor del Pueblo”, señalaron varios de los abuelos presentes, y explicaron que ellos quieren que “cuando desde el gobierno hagan cosas para nosotros, que lo hagan con nosotros, porque somos los que realmente conocemos nuestras necesidades y problemas”.

El defensor se comprometió a tomar cada una de las cuestiones planteadas y a ir, de a una por vez, encontrando entre todos una solución, “convocando a todos los actores que tienen intervención, desde la construcción y no desde la confrontación, porque lo que queremos es generar predisposición para lograr una respuesta lo antes posible a los distintos planteos, y que no todos pasan por una misma entidad o institución responsable”.