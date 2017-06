Holz confirmó que sigue en Migraciones y que denunció venta irregular de antecedentes penales a extranjeros en casa de fotos

Juan Manuel Holz, Delegado de Migraciones, manifestó que está en su despacho, trabajando con el equipo por un importante operativo que se hizo ayer. Jurídicamente continúa en las tareas precisó. Hace más de tres meses detectaron que extranjeros e inmigrantes traían antecedentes penales con códigos de seguridad que no coincidían con registros online, y manifestaron que eran de la casa de fotografía al lado de Migraciones.

“Los extranjeros prestaron declaración de cómo consiguieron la documentación, se elevó la denuncia al Juzgado Federal, se hizo ayer por eso un allanamiento. Cuando nosotros detectamos hace más de tres meses hicimos inmediatamente la denuncia. El allanamiento fue positivo, hubo documentación que es proceso de investigación, se detectaron extranjeros en condiciones que no debían trabajar”.

Holz aclaró: “hasta ahora no me echaron, no renuncié, ni me pidieron la renuncia. Hasta ahora estoy trabajando acá, los rumores no me constan, cada medio que sacó esta noticia deberá explicar. Con Frigerio recorrimos el paso Posadas- Encarnación, y nada más.

Fuente: Yamisiones.com