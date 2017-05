Solicitan mayor atención a los discapacitados por parte del Estado 01:59 22/05/2017

En “el año de las personas con discapacidad”, la diputada provincial Silvia Rojas ratificó esta tarde su lucha, por hacer cumplir los derechos de las personas discapacitadas.

Tras declararse “El año de las personas con discapacidad”, Ley que lleva adelante la diputada Silvia Rojas (Frente Avancemos), en la sesión de hoy en la Cámara de Representantes de la provincia, hizo mención a tres proyectos para los que pidió preferencia y tratamiento.

El primero, es un proyecto que busca la creación de guarderías para discapacitados”, Rojas dijo: “Este proyecto de ley propone la creación de guarderías para niños con discapacidad. Es una necesidad urgente en nuestra provincia ya que los padres que trabajan o estudian no cuentan con este servicio. La guardería terapéutica se crea para dar respuestas a las necesidades de los niños con diversas discapacidades, pero por sobre todo se pretende que los chicos reciban toda la atención que necesita, con salubridad, comodidad, formación profesional y recursos didácticos que permitan que los menores al no estar con sus padres puedan gozar de un bienestar psicosocial, física y emocional, al tiempo que les proporcione habilidades cognitivas y pueda insertarse en la sociedad”.

Por otra parte agregó que “esta iniciativa surge desde los padres, que me comunicaron sus inquietudes y necesidades al tener un hijo con discapacidad y que no tienen con quien dejarle al niño mientras salen a trabajar o estudiar”.

El otro proyecto al que hizo mención la legisladora, y que pidió su incorporación y tratamiento en Cámara, es un Proyecto de Comunicación que solicita un informe en donde se verifique si se cumple con el cupo laboral para discapacitados, Ley provincial XIX Nº23, el cual fue sancionado por los tres poderes del Estado provincial.

“El proyecto de comunicación solicita que se informe el cupo laboral y de viviendas para personas con discapacidad. El estado Provincial como así también, sus organismos descentralizados y empresas del Estado, como empresas con participación estatal mayoritaria, deben prever y garantizar el empleo de personas con discapacidad, en un porcentaje del 5% de la planta de personal que posean” expresó Silvia Rojas.

Así también, en la misma ley, se prevé que el 5% de viviendas provenientes de planes habitacionales (provinciales o nacionales) se destinen a personas con discapacidad.

En otro punto señaló, que “estando en el año de las personas con discapacidad, sería de fundamental importancia contar con la información solicitada, con el objetivo de implementar acciones que garanticen los derechos de estas personas, contemplados en diversas normativas, partiendo del análisis de datos ciertos, concretos y actualizados”.

Por último la legisladora pidió tratamiento al Proyecto de declaración, el cual expresa el repudio por los hechos de abuso sexual y maltratos sufridos por alumnos y ex alumnos sordos del Instituto Próvolo de la Provincia de Mendoza.

Su fundamento se basa en que “siguen apareciendo informes y entrevistas que fueron conocidas en los medios, sobre religiosos pedófilos que se mandaban de Italia a ese instituto, en la misma el entrevistado relata los abusos cometidos. Un hecho lamentable y absolutamente Repudiable” finalizó Rojas.