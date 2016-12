CECILIA BRITTO REALIZÓ UN BALANCE DE SU PRIMER AÑO DE GESTIÓN

La parlamentaria calificó como positiva la experiencia y labor legislativa realizada en el Parlamento del Mercosur, del cual forma parte representando a Misiones.



“Tomando como premisa la situación de integración regional tan particular que viven a diario nuestros habitantes, por su ubicación geográfica, me he propuesto como eje de gestión trasladar la impronta misionerista al Parlamento, canalizando todas las necesidades del pueblo misionero que requieran debate”, remarcó Britto.



“Es necesario trabajar por un Mercosur más activo, por el fortalecimiento de los mecanismos que sirvan para corregir las asimetrías. Asimismo es de suma importancia que los jefes de Estado tengan la vocación de seguir apostando al Mercosur, y que encuentren en él, y en este organismo que es el Parlasur, un espacio desde donde cuidar las democracias latinoamericanas, poniendo siempre el acento en los Derechos Humanos y en Misiones”, destacó la legisladora.

Cabe señalar que Cecilia Britto, fue electa presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur por el voto unánime de los parlamentarios integrantes de la Comisión; cargo que desempeñará, por el término de dos años.

Al respecto la parlamentaria sostuvo que “ha asumido este compromiso con gran responsabilidad y en la convicción de que se debe seguir trabajando con la colaboración de los representantes de los distintos Estados teniendo en cuenta las situaciones complejas que viven los pueblos latinoamericanos. El rumbo tomado por la presidencia implica un cambio de paradigma, donde el objetivo tiende a priorizar a las personas y sus derechos por sobre las cuestiones ideológicas que pudieran existir en el cuerpo colegiado”, dijo.

Entre las actividades concretadas por la representante misionera pueden enumerarse las Audiencias Públicas del Parlamento del Mercosur en la República Bolivariana de Venezuela; encuentro con Henrique Capriles, reunión con Gabriela Arias Uriburu por Carolina Pavón; concreción de presupuesto para realizar en el 2017 Audiencias Públicas en los Países miembros del Mercosur; jornada de trabajo con el Alto Representante del Mercosur, Florisvaldo Roshina; Consorcio Intermunicipal de Frontera; Seminario Taller de Integración para el Desarrollo: De La Utopía a la realidad: De Lo Institucional a lo Interpersonal; Concurso de Comics “Tengo Derecho”; trabajos mancomunados con autoridades, como ser Convenio de Cooperación entre el Poder Ejecutivo Provincial y el Parlamento del Mercosur Distrito Misiones; Acta Complementaria entre el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones y el Parlamento del Mercosur Distrito Misiones; Convenio de Cooperación entre el Poder Legislativo Provincial y el Parlamento del Mercosur Distrito Misiones; Convenio de Asistencia y Cooperación entre el Municipio de Aristóbulo del Valle y el Parlamento del Mercosur Distrito Misiones; reunión con el Cónsul Paraguayo Heriberto Gamarra Fernández en Posadas; Asamblea Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur en la Plata; reunión con intendente de Wanda y sectores productivos del Municipio; Convenio entre el Gobierno de la Provincia de Misiones y la Parlamentaria del Mercosur Distrito Misiones, Cecilia Britto, con la ONU; Convenio de Cooperación entre el Parlamento del Mercosur, la Confederación Económica de Misiones y su Comisión de Mujeres (CAME); Convenio suscripto entre el Parlamento del Mercosur y la Universidad Nacional de Misiones para dictado de la Integración Regional y Derechos Humanos; disertaciones sobre Identidad, Memoria e Integración; encuentro de Parlamentarias del Mercosur y adhesión a la Campaña Gqual; Jornada Integración y Medio Ambiente; limpieza del Río San Antonio; realización del Primer Foro para la Elaboración del Protocolo Regional para la Prevención y Tratamiento del Dengue; presentación y aprobación del Protocolo contra el Dengue y Zika en el Parlamento del Mercosur; Cuestiones de Género: La Situación en la Provincia de Misiones, para trasladarla al Mercosur; participación en el Segundo Encuentro por una Agenda Regional de Género en el Parlamento Del Mercosur; conferencia Parlamento del Mercosur, Democracia y Derechos Humanos; Cooperación e Integración Regional para el Desarrollo; participación del II Congreso de Formación Sindical Organizado por UDPM; Foro del Bloque Regional de Intendentes, Prefeitos y Alcaldes del Mercosur (BRIPAM); visita a la Feria Nacional da Soja Brasil (FENASOJA); Taller de Mujeres Misioneras Empoderadas; Informe Provincial Sobre Trata y Tráfico de Personas; Proyecto de Protocolo de Prevención y Combate de la Trata de Personas en el Mercosur; Audiencias Públicas del Parlamento del Mercosur en la República Bolivariana de Venezuela; participación de la Parlamentaria en el Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos; articulación entre Parlamento del Mercosur y Unicef; trabajo mancomunado del Parlasur Distrito Misiones con Municipios de la Provincia; asesoramiento Legal y Técnico al Concejo Deliberante del Municipio de Colonia Victoria sobre la problemática del Municipio con Empresa de Peajes Caminos del Paraná; la posible optimización del proceso legislativo del Honorable Concejo Deliberante de Aristóbulo Del Valle; asesoramiento Legal y Técnico al Sindicato “La Fraternidad’’ sobre la reactivación del Servicio Ferroviario en el Nea; muestras itinerantes sobre la importancia y funcionamiento del Parlamento del Mercosur y “La Memoria No Se Borra’’ en Municipios de la Provincia en conjunto con el Ministerio de Derechos Humanos; Stand del Parlamento del Mercosur Distrito Misiones en la “Expo Mujer’’ 2016; Programa Salud Bucal en Municipios de la Provincia; junto a la Comisión de Ciudadanía y DDHH del Parlasur visita de los Parlamentarios del Mercosur al Museo de la Memoria de la Ex Esma; reunión con Norma Morandini; reunión con el secretario de Derechos Humanos de la Nación; Programa de Salud Bucal en Municipios de la Provincia; participación del Parlamento del Mercosur en las Reuniones Extraordinarias de Trabajo de la Comisión del Mercosur del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas y de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, entre otras.

En cuanto a los proyectos presentados en el Parlamento del Mercosur se destacan el pedido de Reforma del Protocolo de Ouro Preto y otros instrumentos del Mercosur; proyecto de Recomendación sobre procedimiento de Revalida de Títulos; proyecto de Recomendación sobre Centro de Documentación de Derechos Humanos; proyecto de Declaración del Día del Mercosur; proyecto de Declaración por el Día de la Mujer; protocolo para la Lucha contra el Dengue; Proyecto de Recomendación sobre Briquetas; Protocolo para prevenir y combatir la Trata de Personas; Proyecto que limita el Cupo de Jugadores de Fútbol Extranjeros en los casos de Profesionales Originarios de los Estados Parte del Mercosur; proyecto de Recomendación para efectuar las gestiones pertinentes ante las Cancillerías de los Gobiernos de la República Argentina y la República Federativa del Brasil a los fines de habilitar el Paso Fronterizo durante las veinticuatro horas de Puentes; proyecto para la creación del Centro para la Investigación de Enfermedades del Hombre, la Zoonosis y Enfermedades de los Animales; proyecto que sustituye e incorpora artículos al Reglamento Interno del Parlamento del Mercosur; proyecto de FOCEM para Aristóbulo Del Valle; proyecto para establecer un Régimen Fiscal y una tarifa de combustibles diferenciados para las Regiones de Frontera de los Estados del Mercosur; proyecto de Recomendación para restablecer el vínculo familiar del menor Flavio Andrei Carvalho De Abreu de nacionalidad venezolana; proyecto que declara de Interés Regional la realización de la “II Reunión de altas autoridades de los Derechos Humanos de los Afrodescendientes (RAFRO)”; proyecto de Declaración por el “Día Mundial de la lucha contra la Trata de Personas”; proyecto de Declaración de Interés Regional de la Campaña “Unete”; proyecto de Declaración por la Realización de la Audiencia Pública sobre los Derechos Humanos en Venezuela; proyecto de Recomendación solicitando a las autoridades de la República Argentina que realice determinadas obras de infraestructura en materia ferroviaria ya estipuladas; proyecto de Recomendación para se instituya como prócer latinoamericano al comandante Andrés Guacurarí y Artigas; proyecto de Recomendación por el cual se solicita a las cancillerías de la República Argentina y de la República Federativa del Brasil, así como a gobiernos municipales de ambos Estados, que adopten las medidas necesarias para la plena y efectiva incorporación del Municipio de Bernardo de Irigoyen-Argentina al Consorcio Internacional de Frontera; proyecto de Recomendación por el que se solicita a la República del Brasil que tome las medidas pertinentes para regular el funcionamiento de la represa de Foz do Chapecó salvaguardando el estado de los municipios que se encuentran río abajo; proyecto de Declaración destacando la celebración del Día Internacional de la Democracia; proyecto de Disposición que crea la Subcomisión de la Juventud; proyecto de Recomendación para propiciar el retorno de Carolina Pavón a la República Argentina; proyecto de Declaración de repudio a los actos realizados por el Gobierno Venezolano en contra de la Institucionalidad Democrática del mismo; proyecto de Disposición que Crea el Registro Regional de Personas Desaparecidas, Extraviadas o Pérdidas; proyecto de Declaración por la cual se Declara de Interés Regional la iniciativa benéfica “Unidos Por La Paz”; proyecto de Declaración que Declara de Interés Regional el Simposio Internacional de Antropología; proyecto de Recomendación por el que se solicita a la República Argentina que brinde un Informe sobre las Bases Militares establecidas en Territorio Argentino; proyecto de Declaración por el cual se Declara el 14 de Septiembre como “Día de la Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento en Latinoamérica y El Caribe”; y el proyecto de Recomendación por el que se aprueba el Sistema de Turismo Sustentable (Ecoturismo) del Mercosur.

De los cuales fueron sancionados por el Parlamento del Mercosur el referido al Protocolo para la Lucha contra el Dengue; el Proyecto de Recomendación sobre el Centro de Documentación de Derechos Humanos; el Proyecto de Declaración del Día del Mercosur; el Proyecto de Declaración por el Día de la Mujer; y el Proyecto de Recomendación para restablecer el vínculo familiar del menor Flavio Andrei Carvalho De Abreu de nacionalidad Venezolana.