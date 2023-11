OBERÁ, PUERTO RICO Y POSADAS, GANADORES DE LA FINAL DE AJEDREZ

Oberá recibió a los máximos exponentes del ajedrez misionero en la Gran final de los Prix 2023, y premió en la categoría Sub 10, a Elle Dalmau (Oberá); en la Sub 12, a Félix Luca Jost (Puerto Rico); en el Sub 16, a Brian Tomas Vogt (Puerto Rico), y en Libres, a Ángel Damián Yossen (Posadas).

El encuentro se desarrolló el sábado pasado, en la casa típica Francesa del Parque de las Naciones, organizado por el Club Ajedrez Oberá.

Enzo Oliveira, profesor universitario de matemáticas y organizador del torneo, efectuó un balance de la jornada e indicó que “se jugaron muy buenas partidas, por lo que estuvo peleado en cada categoría”. Desde el Club Obereño, agradecieron a los padres del Club Ajedrez Oberá que trabajaron en la organización; a la Municipalidad de Oberá, por el apoyo, y a la yerbatera que asumió el compromiso de apoyar el deporte ciencia. El IPLyC, a través del Programa de Juego Responsable, otorgó a los ganadores un viaje a un torneo nacional que se realizará en 2024.

Durante 2023 se jugaron cinco fechas puntables en las localidades de San Vicente, Leandro N. Alem, Garuhapé, Puerto Rico y Montecarlo, reuniendo a más de 300 jugadores en categorías Sub 10, Sub 12, Sub 16 y libres.

El sábado se realizó la reunión de delegados de ajedrez a fin de efectuar un balance 2023 y proyectar el calendario 2024. Se estableció que el calendario 2024 comience en abril, en la ciudad de San Vicente; en mayo, en Oberá; en junio, en Garuhapé; en agosto, en Campo Grande; en octubre, en Montecarlo y, la gran final 2024, en Puerto Rico.

Los resultados finales fueron:

Tabla General categoría sub 10 Pos Jugador Ciudad 1 Dalmau, Elle Oberá 2 Talavera Possenig, Alexander José Puerto Rico 3 Coradini, Emanuel Campo Grande 4 Barrios, Máximo Valentín Puerto Rico 5 Espósito, Santino Oberá 6 Avalos, Mateo Benjamín Puerto Rico 7 Checozzi Strieder, Benicio Giovanni Garuhapé 8 Almirón, Mateo Benjamín Oberá 9 Fit, Mateo Jonás San Vicente 10 Davalos, Graciano Montecarlo 11 Meira, Tatiana Ailén Puerto Rico 12 Bordón, Benjamín Puerto Rico