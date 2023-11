EL PREMIO DE DESAFÍO SERÁ PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

Lilian Chamorro, de Oberá, es la ganadora 107 de IPLyC Desafío Confort, y manifestó que el premio se disfrutará en familia, aunque no supo expresar de qué manera. “Me siento muy feliz, muy bien, y contenta con los regalos. Tengo plancha, pero me faltaba una licuadora y una jarra eléctrica, que me servirán de mucho”, dijo esta madre de cinco hijos y abuela de cinco nietos, mientras celebraba haber recibido un colorido ramo de flores por parte del equipo de IPLyC Social.

“Me enteré que era la ganadora mirando las redes sociales, y me quedé sin palabras porque esto fue una sorpresa. Quedamos todos contentos en la familia y al dinero lo voy a utilizar para disfrutar con ellos”, agregó, haciendo alusión a su esposo, hijos, yernos y nietos”.

Aseguró que este programa “está muy bueno y los felicito por eso. Ojalá que sigan ayudando a las personas. Como en mi caso, no esperaba, pero llegó en el mejor momento”.