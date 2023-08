UN JUBILADO DE MONTECARLO SE LLEVÓ MÁS DE 50 MILLONES CON LA POCEADA

Todavía no planificó qué hacer con semejante monto, “recién lo haré cuando tenga el pescado en el gancho”, dijo el afortunado, que hizo su jugada en la Agencia N°316 (vendedor 104) de esa localidad del Alto Paraná misionero, y se ganó 54.415.944 pesos.

Hace tres años que apuesta a los mismos números, por lo que el agenciero los conoce de memoria y confecciona el ticket apenas lo ve llegar. “Es que con la misma boleta ya había sacado un lindo premio, pero no millonario, por eso cuando fui a revisar me aclararon que eran 54 millones, no 54 mil”, agregó entre risas el beneficiado, a quien se manifestó la suerte en el Sorteo N° 3228 (nocturno) del martes 15 de agosto.

Se enteró de la noticia en horas de la siesta del día siguiente, mientras intentaba arreglar su auto. Había facilitado el ticket a un familiar para que lo revisara “pero había anotado sólo seis números porque se había cortado la luz en varias ocasiones. Pensé que con eso ya había salvado la jugada, pero, esta vez, era otro el monto”. Ante la incertidumbre, fue hasta la agencia y cuando “me comunicaron que era el ganador, lo tomé naturalmente. Sin embargo, me miraban como si me fuera a desmayar. Me atendieron muy bien, y me explicaron los pasos a seguir”, alegó.

Sostuvo que “voy a decidir qué hacer, cuando tenga el dinero en mis manos. Seguramente será para pasarla bien, pasear, disfrutar y ayudar a quien necesita. El sueño siempre estaba. Soy de los que cree que nunca hay que perder las esperanzas y que siempre hay que jugar con fe. Me acostumbré a esos números y no podía apostar a otros, por eso los perseguí, a pesar que, por mucho tiempo, siempre le erraba por uno”.

El pozo estimado para el sorteo de esta siesta de viernes (18 de agosto) es de 11.530.000 pesos.