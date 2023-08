TURF COPÓ Y BRILLÓ A PURO ROCK EN POSADAS

Miles de misioneros disfrutaron del gran e inolvidable show que brindó el mítico grupo de rock Turf en la Plaza San Martín de Posadas, en lo que fue la tercera noche del Black Friday.

A las 21 y al ritmo de ‘Gatitas’, Joaquín Levinton, líder de la banda, subió al escenario -de celeste y lentes oscuros y acompañado de cerca por el músico Carlos Tapia-, abrió una noche única que entusiasmó a los fanáticos.

Inmediatamente, llegó el turno de una de las nuevas canciones del grupo: ‘Sentimientos encontrados’ y ‘Malas decisiones’, ambos del álbum lanzado a principios de año ‘Renacimiento’. Se puso de cuclillas y saludó al público, aclarando que son “temas nuevos que, creo, nos salieron en su mejor versión por primera vez”.

De regreso a los clásicos, los músicos interpretaron ‘Kurt Cobain’, ‘No se llama amor’, ‘Casanova’ y ‘4 personalidades’. A su término, se animó a leer un escrito de admiradores de Garupá que decía: “Nos encanta tu música y cómo sos como persona. Que Dios te bendiga”.

Uno de los momentos más esperados llegó de la mano de ‘Magia blanca´. El líder de la banda ejecutó la flauta y despertó la euforia de todos los participantes del mega evento y que movilizó a todos los fans.

“Como es una canción especial, vamos a apagar las luces del escenario y vamos a encender la de los celulares para que parezcan luciérnagas en una noche sin luna”. ‘Es una noche más, llena de magia blanca, otra oportunidad’, fragmento de la canción que se convirtió en una gran marea de voces y se escuchó fuertemente en la zona céntrica. Enseguida, agregó: “Se me puso la piel de gallina. Está pasando algo lindo acá”

Nuevamente, fue el turno de una nueva canción: ‘Todo x nada’ que hizo bailar al público.

El clásico ‘Loco un poco’ se hizo presente, subiendo el volumen de las gargantas y, automáticamente dio paso a un tema que se convirtió en un hit: ‘Lamento boliviano’.

Casi al cierre del espectáculo, Levinton, que tomó una botella de agua y la volcó sobre el público, entonó un tema que ya es casi un himno: ‘Pasos al costado’, que movilizó a todos los fanáticos al son de una de las canciones icónicas de la banda del rock argentino.

“¿Hacemos un tema más?”, preguntó, y ante un efusivo sí, dijo: “Haremos un coletazo de los que nos quedó del show Córdoba. Allí cantamos una canción de alguien que nos encanta y está siempre con nosotros: el Potro Rodrigo”, lo que generó un gran acompañamiento, silbidos y aplausos.

‘Yo no me quiero casar y usted’ fue la canción con la que el grupo se despidió a pura emoción del público posadeño que le hizo sentir su cariño a uno de los máximos referentes de la música argentina. Nuevamente con un grito unánime se sintió parte de las estrofas de la canción: “Yo soy así, nací para cantar y ser feliz. No puedo estar, sin ver pasar las olas sobre el mar. Ya no estoy, ya me fui. Ya partí de aquí”. Primero pidió que las personas hicieran un círculo, y luego, un triángulo, porque esto “no es sólo un concierto de rock, sino una clase de ciencia”.

Al levantar las manos como señal de despedida, dijo: “Volveremos. Fue un placer enorme compartir este momento”.

Desde temprano, vecinos y fanáticos se concentraron sobre calle La Rioja entre Junín y Ayacucho para contar con un lugar privilegiado y presenciar el show de la banda.

Con este evento, el IPLyC SE se sumó a una nueva edición del Black Friday, organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), la Municipalidad de Posadas y el Gobierno de Misiones, para consolidar a la capital provincial como polo económico, turístico y cultural.

Al respecto, el presidente del IPLyC SE, Héctor Rojas Decut, destacó el evento “que impulsa la cultura y el comercio. En Misiones, el sector público y privado trabajan en conjunto por más trabajo y desarrollo. Todo esto ratifica a Posadas como la capital cultural del Norte argentino”.

Sostuvo que “este tipo de iniciativas es posible gracias a una gestión ordenada y transparente, haciendo que las cosas buenas sucedan”.

Entre anécdotas y las ganas de volver

En la previa de su espectáculo, Joaquín Levinton y Carlos Tapia brindaron una conferencia de prensa, con mucho humor, expectativas y recuerdos de su trayectoria musical.

“Estamos muy contentos de estar acá, todo muy lindo, con un recibimiento de clima tropical”, abrió el diálogo con los medios el líder de la banda.

“Vimos a presentar temas nuevos y clásicos de la banda, muy ansiosos y con ganas de tocar nuestros temas en Posadas”, acotó Tapia, quien se mostró agradecido por el acompañamiento y crecimiento de Turf en casi 30 años. “Estamos en el cancionero popular argentino”, agregó el músico.

Levinton definió a la banda como “un estado de permanente de cambio y evolución, ya que nunca repetimos las mismas formas de música y -en la víspera del show- los vamos a sorprender con músicas y géneros, nos gusta divertir y divertirnos con la música”.

En marzo, el grupo presentó su nuevo álbum, Renacimiento, que superó el millón de reproducciones en diferentes plataformas. “Tenemos más amigos que Roberto Carlos”, expresó Levinton en tono humorístico. Luego indicó que la elección del título “es un poco en broma como los títulos que hacemos, jugando con el doble sentido de la palabra, que es un poco el renacer del día a día, en el que nos levantamos de diferentes maneras”.

Por otra parte, y en otro momento de la conferencia, el líder de Turf recordó cuando años atrás arribó a Oberá para grabar un videoclip, anécdota que recuerda con cariño, alegría y humor.

“Tuvimos la oportunidad de grabar algo, había baile ucraniano. Fue una experiencia única, nos adentramos en la selva misionera, había unos chicos que prepararon una coreografía que quedó muy linda y yo me puse ropa ucraniana, todo eso en un fin de semana”, rememoró.

Al ser consultado sobre si vendrían a Misiones para grabar, Tapia afirmó: “Sí, nos gustaría volver a grabar en Misiones, por supuesto, es una provincia hermosa”. Levinton asintió, mientras se mostró agradecido por el recibimiento en la tierra colorada.