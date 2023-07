PREMIO DEL INCLUSIVO SERÁ PARA PAGAR CUENTAS Y COMPRAR COSAS PARA LA CASA

“Todos dicen que el martes 13 es yeta, pero para mí fue de mucha suerte”, dijo María Cristina Olivera, de Leandro N. Alem, que resultó ganadora del Programa IPLyC Social Inclusivo el martes 13 de junio.

Su esposo estaba mirando la televisión cuando advirtió que María Cristina resultó beneficiada. “Cuando me dijo que gané el premio, salté de alegría, al punto que me olvidé que tenía la rodilla lastimada. Al acompañarlo al living, vi la placa con mi número de documento. Me quedé muy feliz, contenta, y parece que él, más que yo”, señaló entre risas la mujer que tuvo poliomielitis cuando tenía apenas dos años y quedó con secuelas en un brazo y en una pierna.

“Estuve internada durante mucho tiempo, en mi sala morían muchos chicos. Fuimos pocos los que nos salvamos. Tengo dificultades, pero aun así no me quedo. Siempre tengo voluntad de hacer las cosas. Como toda ama de casa, me ocupo de las cuestiones del hogar y hago pan casero, que mi esposo sale a vender cuando regresa de su trabajo”, añadió esta madre de cuatro hijos y abuela de nueve nietos, que hace 43 años contrajo matrimonio con Avelino.

Con el dinero del premio, María Cristina quiere pagar cuentas, comprar algunas cosas que le faltan en la casa y realizar una visita al oftalmólogo.

“Me parece muy bien que el IPLyC tenga este tipo de iniciativas porque hay mucha gente que necesita. Y a la gente que espera el premio le digo que siga adelante, que salga, que se puede”, acotó, al tiempo que agradeció al Instituto “por la ayuda y por pensar en la gente”.