ARREGLAR Y EQUIPAR LA CASA, EL ANHELO DE LA GANADORA DE LA MINI POCEADA

“Estaba cocinando y de fondo escuchaba la Quiniela, como lo hago todos los días. Cuando fue el momento de la Mini Poceada, me acerqué al televisor, me senté y me puse a controlar los números. Al ver los cinco aciertos, no lo podía creer, algo había ganado”, fue el relato de la flamante ganadora, quien es jubilada oriunda de Eldorado y se llevó el pozo de 3.345.697 pesos en el sorteo 1106 que se realizó ayer, miércoles 5 de julio.

Para confirmarlo, acudió hasta la agencia para ratificar lo que suponía. “Sí, se ganó el premio mayor de la Mini Poceada me dijo el agenciero”, comentó.

Con una profunda emoción de haber ganado, la mujer comentó que llamó automáticamente a uno de sus hijos para compartir la noticia que desde hace tiempo esperaba, de obtener el premio que brinda el IPLyC SE.

Luego, recordó que hace 20 años atrás ya obtuvo el segundo premio de la Poceada. Ahora, volvió a sentir la suerte y se consagró, esta vez, con el primer premio.

“Con lo que gané en ese momento arreglé mi casa y me compré muchos de los muebles que tengo. Y ahora, quiero hacer algo con ese dinero, seguir arreglando mi casa, la vereda, seguir equipando la casa”, dijo al respecto.

“Es una emoción ganar. Lo soñé y hoy se hizo realidad”, cerró la jubilada