POCEADA MILLONARIA : USARÁ EL PREMIO PARA INSTALAR UN EMPRENDIMIENTO

Un empleado correntino, de paso por Garupá, es quien se llevó el mayor pozo de la Poceada Misionera en la noche del sábado 17 de septiembre. Con el primer premio, en el Sorteo N° 2681, se hizo acreedor de 81.782.062 pesos. El hombre hizo su jugada en la Agencia N°397, cuya subagencia hizo su apertura hace unos meses.

Emocionado hasta las lágrimas, contó que, en cada viaje a Misiones, “apostaba solo a la Poceada, pero lo hacía cada tanto”, y que, en esta ocasión, jugó en Garupá, “de pura casualidad. Como había olvidado la boleta original, me faltaba recordar un solo número, por lo que agregué el 22, muy utilizado por mi esposa, que fue el que me trajo suerte”.

El sábado por la noche, fue a cenar con un amigo y a lo lejos veía que en las pantallas de Canal 12 se transmitía el sorteo. “Cuando el locutor dijo que salió en el interior de Misiones, pensé que era de una localidad más alejada. Cuando fui a dormir, mi amigo me mandó un mensaje diciendo, salió en Garupá, fíjate si no sos vos. Le contesté que iba a dormir, y que lo iba a revisar al otro día. Pero realmente no dormí nada, en el interior, algo me decía: sos vos, sos vos. El domingo me pasaron a buscar temprano, y no tuve oportunidad de controlar. Recién lo hice a las 14, cuando me quedé solo. Cuando vi que completé los aciertos, realmente me quise morir”, manifestó.

“Si me preguntan ahora, qué es lo que voy a hacer con el dinero, no tengo idea, tengo mi cabeza en blanco. De todos modos, lo tengo que consensuar con mi familia. Pero siempre pensaba, que cuando ganara un premio importante, iba a poner un emprendimiento relacionado al transporte de cargas. Quizás éste sea el indicio de una nueva vida”, agregó el ganador, antes de partir de regreso a su provincia.

Este primer premio es el mayor registrado hasta el momento desde el relanzamiento del juego, en agosto de 2017. Con un costo de 100 pesos y dos sorteos diarios de lunes a sábados –uno tras la Quiniela Misionera Matutina y uno después de la Quiniela Misionera Nocturna Plus- la Poceada lleva alegría a los hogares.

El pozo estimado para el sorteo de esta siesta de lunes -19 de septiembre- es de 5.980.000 pesos.