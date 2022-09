“NECESITABA UN MIMO ASÍ ”, DIJO LA GANADORA DE DESAFÍO CONFORT

Lidia Balbuena (43), de Oberá, es la ganadora N° 83 de IPLyC Desafío Confort. “Estoy feliz, contentísima, por todos los premios que recibí. Gracias al equipo del Instituto por pensar en nosotros”, dijo esta ama de casa, madre de dos hijos, que también hace tareas de modista.

“Me anoté on line hace siete años y ya no esperaba. Seguí la evolución de los sorteos por alrededor de un año, pero como no sacaba, dejé de hacerlo. Ahora, me avisó una amiga y no podía creerlo. Pasamos situaciones feas, y esto es algo lindo. Quedé feliz, contentísima, porque los premios me vienen re bien”, agregó.

Contó que cuando tenía 26 años le diagnosticaron lupus, y como el tratamiento no prosperaba, “la pasé re mal. Me sometí a diálisis durante seis años y participé entres operativos de trasplante, hasta que en agosto de 2019 resulté compatible. Cuando me trasplantaron volví a nacer, agradezco a Dios, a la vida, porque soy una afortunada y me siento bien”.

Manifestó que “hay que pedir mucho a Dios, creer en Él, saber que todos tenemos nuestra cruz, pero que lo bueno siempre llega. A mí me gusta hacer de todo porque me tocó estar mucho tiempo en cama y no quiero eso, prefiero hacer todo”.

Dijo que “me encantan los premios. Tenía todo lo que me trajeron (licuadora, batidora y jarra eléctrica), pero ya estaba viejito, había que renovarlo”, y que al dinero “lo voy a utilizar para hacer arreglos en mi habitación Tiene mucha humedad, y no es conveniente por mi salud, estar en un ambiente así. Le voy a dar un buen uso”.

Balbuena reiteró que “me encantó el regalo, estoy muy agradecida al IPLyC SE y destaco lo que están haciendo, Necesitaba un mimo así. Recomiendo a todos que se inscriban y que tengan fe, que piensen en positivo, porque vale la pena”.