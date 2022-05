GANADORA DE DESAFIÓ CONFORT, UTILIZARÁ EL DINERO PARA TERMINAR SU DORMITORIO

Susana Beatriz Sandoval (56), de Posadas, es la ganadora N° 75 de IPLyC Desafío Confort. Se había anotado antes de la pandemia “para probar suerte” y ahora “me siento orgullosa de tener este premio”.

Contó que su amiga, que es propietaria de una agencia de quinielas, la orientó, y “me dijo: anótate, vas a tener suerte, y tenía mucha razón”. Finalmente, “fue ella la que me dio esta gran noticia, porque no estaba en casa al momento del sorteo. No lo podía creer. Me sentía muy bien, pero me empezaron a temblar las piernas, tenía esa sensación de no saber para donde disparar, hasta que fui al IPLyC SE”, agregó, entre risas.

Esta ama de casa, que también trabaja en la limpieza de otros hogares, aseguró que los premios “me vienen re bien. Voy a utilizar el dinero para terminar la construcción de mi dormitorio y de un corredor y, si me sobra, haré un pequeño viaje de descanso. La planchita me viene bien, al igual que el secador de cabellos, ideal para este tiempo de frio. Y hasta ahora no tenía licuadora, por lo que siempre pedía prestado cuando tenía ganas de hacer algo”.

Sostuvo que sus hijos “estaban re contentos” y que también compartió esta alegría con sus padres, “que ya son mayores. Me siento re bien, re contenta, no me esperaba este premio que me llegó de sorpresa”.

En el mensaje a sus pares, alentó a que “tengan confianza, que van a salir sorteadas, como me pasó a mí. Es una gran ayuda para la gente que necesita. Agradezco al IPLyC SE por haberme dado estos premios, por lo que voy a seguir apostando por el Instituto”.