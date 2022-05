«NUESTRA PRIORIDAD ES PRODUCCIÓN Y TRABAJO CON DERECHOS», AFIRMÓ EMILIO PÉRSICO, DIRIGENTE NACIONAL DEL MOVIMIENTO EVITA

}El dirigente nacional del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, responsable de la Secretaría de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, estuvo en Misiones para acompañar el lanzamiento del partido Tierra, Techo y Trabajo, y posteriormente habló con la prensa sobre su impresión de lo que está pasando políticamente en la Argentina.

«A medida que recorro el país me encuentro con un pueblo y una militancia comprometida que quiere cambios en nuestro país y en sus provincias. Dentro de ese pueblo están mis compañeros y compañeras del Movimiento Evita que crece y hoy es una fuerza social y política que convoca», subrayó.

En ese contexto en Misiones «apoyamos la creación del partido Tierra, Techo y Trabajo que lidera nuestro secretario general en Misiones, Martín Sereno, y es el espacio donde los y las trabajadoras de la economía popular tendrán una expresión política propia para disputar en esta democracia», afirmó.

Con respecto al debate interno en el Frente de Todos que gobierna el país, y que puede poner en riesgo la unidad, Pérsico consideró que «sólo con la unidad no alcanza».

«La mayoría de los políticos está en la pelea, por ejemplo, de poner jueces en la Corte Suprema, y dudo que ése sea el problema que preocupe a nuestro pueblo».

Hizo hincapié en que la mayoría de los ciudadanos argentinos están preocupados en que no vuelva la pandemia, porque «ahora hay que ocuparse de la pandemia de los bolsillos vacíos. Por eso tenemos que lograr que en la puja distributiva ganen los salarios, que vuelvan a ganar los trabajadores, los productores y que pierda la especulación», señaló Pérsico.



«Las bases pueden cambiar la historia»

Para el dirigente nacional las bases están encontrando «el agujero al mate». Esto se debe a que el poder popular y la organización de los de abajo cada vez es más fuerte; pero -opinó- la «cúpula de la política» no lo ve porque no camina el territorio.

Pero -sostuvo- en algún momento esto se va a expresar en la política. Recordó que el 17 de octubre de 1945, antes de la expresión masiva del pueblo, Perón decía que iba a dejar la política, y unas seis horas después «nació como protagonista una nueva política en la Argentina».

Para Pérsico si bien el salario universal es importante para los y las trabajadoras informales no es lo principal. «La prioridad en la agenda es producción y trabajo con derechos; es el salario no el subsidio, cuando llega, bienvenido sea; pero hoy la lucha principal es que nuestro pueblo tenga tierra, techo, trabajo, salud y educación».

Relató que en los plenarios multitudinarios que realiza el Evita en todo el país, «nos llena de orgullo la organización de los sectores más humildes. Esos hombres y mujeres son quienes desde las bases pueden cambiar la historia construyendo una voz colectiva, profunda y busca generar otra política en Argentina. No la que se pelea por pedacitos de poder, que además no pertenece a esos políticos sino a las mayorías populares. Queremos rescatar la política que se ocupa mayoritariamente de los y las trabajadoras que se esfuerzan todos los días», enfatizó.



Misiones con más trabajadoras de la economía popular

Para el secretario general del Evita, el modelo neoliberal eliminó muchas cosas, especialmente a los sectores de abajo, como el trabajo, el techo y los alimentos. «Pero lo peor es que nos robó la política como herramienta de transformación social. Nuestro pueblo todo el tiempo construye su propio trabajo, y tenemos que darles poder a los que no lo tienen, y eso se logra militando en los barrios, en las colonias, con los y las productoras, con los y las últimos de la fila. Esa es la razón de ser del Movimiento Evita: representar a los de la periferia».

Destacó que los movimientos populares pretenden una profunda reforma agraria en la Argentina. «Nos quieren hacer creer que la reforma agraria es una cosa de izquierda; pero Misiones es la provincia que tiene más campesinos en el país; pero no queremos una población a partir de la soberanía territorial, sino de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, poder darles de comer a nuestros hijos con lo que producimos».

Puso como ejemplo que Misiones es una de las provincias que registra más trabajadores y trabajadoras de la economía popular que en el empleo privado. El último informe realizado por la Nación, habla de 130 mil (131.477); mientras que el empleo privado registrado tiene poco más de 100 mil (108 mil) trabajadores formales.

«Ese dato es muy importante y el Gobierno provincial debería tenerlo en cuenta a la hora de instrumentar políticas públicas. Además la mayoría son mujeres y jóvenes, esto también deben mirar los gobernantes, porque es un sector que crece y es importante visibilizar», advirtió.



La lucha es por una Argentina más igualitaria

El dirigente nacional remarcó que la familia debe unirse alrededor del techo a construir, como si construyera un sueño.

«Hoy tenemos familias completamente diferentes a las patriarcales; la construcción es de familias con libertad, con dignidad; una Argentina más igualitaria, que todos y todas tengan agua potable, electricidad, cloacas, seguridad en las grandes ciudades y en el campo. Un país que también tenga distribución demográfica, y por supuesto trabajo digno».

Aseveró que «el trabajo es el pan de cada día. Nos hicieron creer que sólo el 7% no trabaja. No es así. El problema es que la mayoría de los argentinos tiene trabajos sin derechos, sin reconocimiento del Estado. La otra mentira es que son nuestros compañeros y compañeras las que están en negro. No, es el Estado quien los pone en esa situación para que no se vean, y eso redunda en falta de derechos. Cuando Perón llegó al poder, sólo el 10% de los trabajadores tenía derechos, y actualmente la cifra es del 25%. Eso demuestra que estamos en una Argentina pre-peronista, pre-gobierno de las y los trabajadores. El Estado debe garantizar que el 80% esté en blanco, regularizado, que reconozcan su trabajo y tengan un salario digno«, insistió Pérsico.



Creación del Ministerio de Economía Popular

«Desde nuestra organización queremos trabajo con derechos, cambio social, reforma agraria, dignidad. Luchamos por nuestras leyes y derechos, y por eso trabajamos para que se cree el Ministerio de la Economía Popular. El proceso de dignificación es constante en la economía capitalista y en la economía popular; pero un proceso básico es el trabajo. Porque si falta, ¿qué vamos a dignificar?», preguntó el dirigente.

Pidió no perder de vista que la economía popular es la que realizan los trabajadores, los campesinos, los pueblos originarios. «Es la economía que en vez de generarse desde el capital, lo hace desde el trabajo».

Sobre las elecciones del 2023, cuestionó a los que «algunos con las heladeras llenas, y otros desde adentro de nuestra fuerza política nos acechan para desviarnos del camino, y quieren convencernos que para el 2023 está todo perdido y van a volver los liberales».

A los que piensan así, «sepan que desde el poder popular del Movimiento Evita vamos a pelear hasta el último día para que en el 2023 gane un gobierno peronista. Militamos con esa convicción», afirmó Emilio Pérsico.