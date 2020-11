CON EL PREMIO DE IPLYC INCLUSIVO, QUIERE RENOVAR SU COMPÚ

Miguel Ángel Sotelo (12), del barrio Santa Lucía, de Posadas, es el ganador del cheque de 50 mil pesos que sortea este programa del IPLyC SE entre los poseedores del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

“Estoy emocionado”, dijo el chico, que posee una patología neurológica debido al exceso de anestesia que recibió a los dos años cuando debieron extirpar varios ganglios.

Con ese dinero “me gustaría hacer un mini estudio de edición porque me agrada grabar videos de juegos en Youtube y jugar, pero ahora no puedo subirlos porque me falta un sistema de grabación. En la computadora que tengo, que es viejita y que me regaló mi tío, también hago las tareas” que le encomiendan desde la Escuela Especial N° 4, a la que asiste a sexto grado. “Con lo que quede, voy a ayudar a mi mamá y a mi abuela, a pagar cuentas”, agregó el adolescente, que extraña “mucho ir a la escuela, porque allá puedo compartir con mis amigos. Ahora solo me comunico con ellos por WathsApp”.

“Estoy muy contento con esta acción del IPLyC SE. Nunca vi tanta cantidad de plata junta”, dijo, quien se considera “un chico estudioso. La materia que más me gusta es la matemática. Siempre calculo en mi cabeza, y no hago trampas”.

“Cuando era pequeño bailaba el chamamé, pero ahora me inclino por el trap o el rap”, comentó, y agradeció a su mamá que “me enseñó a andar en moto, me lleva al skate park de la costanera”.

La madre, Andrea Firmer, se mostró emocionada y contó que, a los dos años, su hizo fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas en veinte días para “extirpar unos ganglios”.

Aseguró que, en los inicios de este proceso, “me costaba ver la realidad como mamá, y lo considero un guerrero de la vida. Le costaba mucho desenvolverse en la escuela pública, y ahora, en la Especial se siente a gusto por lo que estoy sumamente agradecida a las autoridades y docentes”.